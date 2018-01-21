«Это не морозы, а путь к глобальному потеплению»

12:30 21 января 2018 1

Глобальное потепление приведет к еще более аномалиям — например, сильным морозам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Урале пришли аномальные холода. МЧС предупреждает жителей Свердловской и Тюменской областей о 40-градусных морозах и призывает отказаться от дальних поездок. Ненамного теплее на Южном Урале и в Зауралье, там температура будет колебаться то -33 до -38. В Югре и на Ямале традиционно -45. В соцсетях же жителей автономных округов и вовсе пугают морозами до -90.

Куда подевалось глобальное потепление, почему российские зимы становятся еще более холодными, как будет меняться климат на Урале — в авторской колонке кандидата физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автора книги «Парадоксы климата» Андрея Киселева.

Я сторонник того, что глобальное потепление действительно имеет место. Соответственно, оно влияет на все то, что происходит вокруг. В том числе будет неуклонно теплеть и на Урале.

Климатическая система Земли работает в определенных условиях. Когда эти условия стабильны, система функционирует как часы. Если же в нее вносятся какие-то изменения, то, естественно, начинаются определенные сбои.

Уже доказано, что глобальное потепление значительно чаще приводит к различным природным аномалиям — например, сильным морозам, засухам или же наводнениям.

Таким образом, факт присутствия лютых морозов на фоне глобального потепления не является чем-то из ряда вон выходящим. Вообще говоря, аномалии наблюдались и раньше, нельзя утверждать, что это примета исключительно нашего времени. Хотя, повторюсь, различные катаклизмы сегодня стали происходить значительно чаще.

Заметные изменения климата могут наблюдаться на отдельных территориях — к примеру, на Урале теоретически может стать жарче лето и холоднее зима. Это вполне реально. Уже хорошо известно, что на фоне общего потепления в последние годы в Забайкалье наметился тренд к снижению температуры. Это говорит о том, что на общую картину накладываются местные особенности.

Уральцам придется привыкнуть к аномальным морозам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Те меры по борьбе с глобальным потеплением, которые сейчас так широко рекламируются, в частности, Парижское соглашение [договор стран ООН о снижении углекислого газа в атмосфере до 2020 года], на самом деле вопроса не решают. Это признает практически все экспертное сообщество. Если тенденция будет сохраняться, то и ситуация продолжит усугубляться. Глобальное потепление будет усиливаться, а природные катаклизмы будут происходить все чаще и чаще.

Однако в Парижском соглашении закреплена очень важная вещь: наряду со всеми остальными мерами мы должны думать об адаптации, приспосабливаться к тем изменениям, которые имеют место. Это очень важный момент. Ну, к примеру, массово устанавливать кондиционеры, зная, что лето становится очень жарким. Или выращивать новые для нас культуры, которые раньше не приживались из-за низких температур.

Что будет происходить в ближайшие годы? Да все то же самое! Потому что какого-то резкого эффекта от борьбы с глобальным потеплением мы не увидим. Что делать? Привыкать к новой реальности. Выбора у нас нет.