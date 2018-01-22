Новый курганский «министр» зовет бунтовавших учителей в суд

20:24 22 января 2018 6

Герман Хмелев считает, что в департаменте нужно контролировать каждую копейку, а команда его предшественницы этого не делала Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новый руководитель департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелев, который сменил на этом посту Наталью Бобкову после скандала с бунтующими учителями, планирует уже к концу недели сформировать новую команду. По его словам, возможно, изменится и сама структура. Пока была озвучена лишь одна кадровая новость: на должность руководителя управления образования в бунтовавшем Звериноголовском районе назначен бывший директор Трудовской школы Камила Жимбаева. Герман Хмелев подчеркивает, что готов отстаивать интересы учителей, поскольку сам свою карьеру начинал с преподавания биологии и химии. О главных сложностях и первоочередных задачах только что переехавший в областное правительство из села чиновник рассказал в своем первом интервью — специально для «URA.RU»

И. о. министра на новом рабочем месте Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Вы считаете, скандал с бунтующими учителями в Звериноголовском районе исчерпан?

— Вопрос же не в только деньгах. Куда они шли, как финансировалось, кто должен осуществлять контроль?

— Да, многие говорят о том, что не выстроена система контроля, которая должна идти от департамента.

— Деньги отправили и забыли. Куда они пошли — техничке, учителю труда или математики — это было никому не нужно [знать]. Ни начальник управления образования в районе, ни экономист этими вопросами не интересовались. А районному финансисту лишь бы дырки в бюджете заткнуть. Завтра на встрече [Хмелев встречается с управленцами из районов] я особо подчеркну, что это возьму под свой личный контроль. [Из бюджета] вышло сто рублей — значит, сто рублей должно дойти до учителей.

«Памятка» в кабинете Хмелева — скорее всего, наследство Бобковой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Не кажется ли вам, что крутые меры, которые приняли в Зауралье по итогу протестов, ставят вас под угрозу нового шантажа со стороны других районов?

— Нужно ли было доводить до такого уровня конфликт, когда пришлось вмешиваться замгубернатора… Когда я был директором школы, был директорский фонд [стимулирования педагогов]. Мы делали предварительный приказ, два-три дня он висел. Люди подходят, смотрят: кто-то ревет, кто-то доволен, мы вносим коррективы. Уже после этого пишется приказ — и все проходит спокойно.

Я считаю, что нужно также учитывать мнение учеников и родителей, потому что они же главные заказчики у нас. Если они постоянно ходят в походы, на выставки, отправляются в поездки, если доверяют своему классному руководителю и все ему рассказывают, тогда и не будет у нас трагедий как в Перми или в Челябинске.

— Много жалоб от учителей на непонятную систему оплаты. Люди не понимают, почему в одном месяце они получили одну сумму, а в другом — меньше или больше. Возможно ли решить это на уровне области или выйти с инициативой на министерство? Нужно ли это вообще, как вы считаете?

Трудовую неделю Хмелев начал с общения с журналистами и просмотра «URA.RU» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Когда средняя по экономике зарплата будет рассчитана на одну ставку учителя — тогда все будет понятно. А у нас ведь как — работают на полторы, на две ставки. В итоге все включается, получаются «средние по больнице» в нашей области аж 22,7 тысячи, а не 22,3 тысячи, как положено по указам президента. Когда по всей России будет принят такой закон, все вопросы будут сняты.

— Сейчас сельские пенсионеры планируют подавать в суд из-за отмены льгот, замены их на выплату 1200 рублей. Как вы считаете, имеют ли они основания?

— Это наиболее сложная категория. Я был на пленуме, общался с ними и советовал обращаться в соцзащиту, там возможно добиться каких-то компенсационных выплат. У них это единственная возможность. Поэтому я не против обращения в суд. Но это не должно быть огульно, пусть даже для одного района, это не должно сопровождаться акциями протеста. Пусть будут индивидуальные иски, будет судебная практика, если их поддержит судья, я только буду рад. Конечно, пенсионеры в какой-то степени обделены законом. Но ведь есть и те, кто от этого только выиграл, и их немало, мы об этом почему-то забываем.

— Я не могу у вас не спросить — слухи ходят по всей политтусовке. Каково ваше состояние здоровья?

— Я готов через месяц об этом сказать. Не пишите пока.