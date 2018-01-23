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Главные новости Челябинской области
16:11  23 января 2018 0

Преступная группировка довела челябинских чиновников до «уголовки»

Мэр Миасса строил дорогу группировке «Турбазовские»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание коллегии контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, васьков геннадий
Геннадий Васьков: «Мы ничего не нарушали»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Кризис власти в Миассе
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Силовики допрашивают мэра Миасса, четвертого по величине города Челябинской области. Дорога, построенная к даче представителя одной из крупнейших преступных группировок региона, может обернуться отставкой главы. Под ударом не только мэр Геннадий Васьков, но и его первый заместитель Александр Качев.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностным лицом полномочий) пока в отношении неустановленных лиц мэрии Миасса, сообщают «URA.RU» источники в правоохранительных органах. Расследование ведет следственный отдел по Миассу. Поводом для возбуждения дела стала скандальная срезка асфальта в мае 2016 года.

МУПы «Городское хозяйство» и «Городская управляющая компания» оплатили из оборотных средств частной компании ООО «Урал-Маир» работы за срезку дорожного полотна. Контракт был проведен без торгов. «Урал-Маир» получил 2,4 млн рублей, из них свыше одного миллиона рублей переплаты. По информации «URA.RU», мэра Геннадия Васькова уже допрашивали по этому поводу. Сам он заявил следователям, что все вопросы к его первому заместителю Александру Качеву. Качев на себя ответственность не берет.

Весна 2016 года, срезка асфальта в Миассе. Обведенный красным — джип Владимира Мурашкина
ФОТО: U74

Между тем на коллегии Контрольно-счетной палаты области, где заслушивали отчет по Миассу, аудитор Михаил Румянцев отметил, что работа в администрации города поставлена таким образом, что абсолютно за все несет ответственность лично глава — от распределения субсидий детским садам до выделения земельных участков. Кстати, так было не всегда. До прихода Васькова в администрации была распределена ответственность, но со сменой власти в городе все поменяли. Геннадий Васьков даже пообещал вновь перестроить работу мэрии, но отвечать за историю со срезкой асфальта придется, вероятно, ему лично.

«Пока превышение полномочий, — рассказывает „URA, RU“ источник. — Но если докажут, что за асфальт к саду Мурашкин не платил, то могут переквалифицировать и во взятку. Это, конечно, будет удар и по „Турбазовским“».

Ранее судимый предприниматель Владимир Мурашкин, о котором упомянул источник, был задержан на 10 часов 20 апреля 2017 года, и поводом для задержания как раз стала та самая срезка асфальта. Жители города засняли автомобиль Мурашкина во время ночных работ — предприниматель контролировал срезку. Остатки асфальта должны были продать, но из них проложили дорогу к даче Мурашкина, это и заинтересовало силовиков, уже давно пытающихся снизить до нуля влияние «Турбазовских» на город. У Мурашкина деловые связи с лидером ОПГСергеем Чащиным, осужденным за заказные убийства. К мэру Геннадию Васькову не хотят идти в советники, объясняя это связями градоначальника с криминалом.

Сам Васьков в истории со срезкой асфальта еще до возбуждения уголовного дела не видел никаких нарушений. И, как сообщил в интервью «URA.RU», самое главное, что «дороги стоят», а Мурашкин для него «просто предприниматель». В том что нарушений нет, Васьков считает и сейчас.

«Нас раньше проверяли, ничего не находили, а это дело пусть комментирует следственный комитет», — заявил Васьков «URA.RU». В следственном отделе Миасса от комментариев воздерживаются.

Статья о превышении полномочий может стать поводом для отстранения Васькова от должности на период следствия и реальной судимостью, как это было с экс-главой Каслинского района Александром Коробейниковым. Менее тяжкая статья, «злоупотребление полномочиями», привела к отставке и суду экс-главу Уйского района Юрия Косарева, а также бывшего главу Коркинского района Геннадия Усенко.

Также продолжается расследование по уголовным делам, связанных с распределением земельных участков в мэрии Миасса.

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