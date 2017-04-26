12:39 26 апреля 2017 2

Юрист Сергей Гаврюшкин так и не получил официального письма от мэра Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юрист Сергей Гаврюшкин и предприниматель Станислав Третьяков отказались стать советниками мэра Миасса Челябинской области Геннадия Васькова. Глава города, ранее сделав им это предложение, подписал 25 апреля специальное распоряжение о статусе советника. Изучив документ, Гаврюшкин и Третьяков решились предложение не принимать. Как сообщили оба «URA.RU», их не устроил один из пунктов распоряжения, касающийся репутации градоначальника.

Согласно документу, должность советника — общественная, не оплачиваемая. Он исполняет поручения главы, готовит предложения по своим направлениям, консультирует мэра. Ему должны оказывать содействие сотрудники администрации. Советник вправе запрашивать в мэрии необходимую ему информацию. В этом же постановлении сказано, что советник не имеет права совершать действия, «наносящие ущерб репутации главы». Обычно статусом советника охотно пользуются представители бизнеса или общественных организаций. Удостоверение дает право на вход в административные здания. Статус позволят участвовать в совещаниях, в том числе и закрытых.

Станислав Третьяков: «Я в „красивых корочках“ не нужндаюсь». Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предложение стать советниками бывшему главе администрации Миасса Станиславу Третьякову и юристу, депутату горсобрания Сергею Гаврюшкину Геннадий Васьков озвучил перед сессией 24 марта, на которой выступал с отчетом за 2016 год. Отчет состоялся, но сессия был сорвана — перед голосованием по оценке работы мэра зал покинули сторонники градоначальника и не хватило кворума. Гаврюшкину предлагали стать советником про юридическим вопросам, Третьякову — по инвестразвитию.

За несколько дней до сессии на Станислава Третьякова напали неизвестные, полиция до сих пор не нашла злоумышленников. В городе этот инцидент связывают с конфликтом главы Васькова с деловыми и политическими кругами Миасса. Население собирает подписи за отставку мэры. В адрес Сергея Гаврюшкина неоднократно поступали угрозы. После разговора с ранее судимым предпринимателем Владимиром Мурашкиным, неофициальным переговорщиком между элитой города и властями, в строящемся коттедже юриста перебили стекла, а потом подкинули похоронные венки. Гаврюшкин демонстративно покинул пост председателя комиссии по законности, а также вышел из фракции «Единая Россия» в горсобрании. Историю с похоронными венками он связал с тем, что высказывал критические замечания в адрес мэра.

«Официального предложения, кроме того, что озвучено устно, мне так и не поступило, — заявил „URA.RU“ Сергей Гаврюшкин. — Кроме того, складывается впечатление, что Васьков пытается меня и Третьякова нейтрализовать. Мол, станут советниками и воздержатся от негатива в адрес мэра! Но как быть, если он только и делает, что дает повод для негатива? Особенно из-за его связей с откровенно криминальными структурами. Мне, кстати, и „неуд“ за отчет Васькова нельзя будет ставить, если получу статус советника. Получится конфликт интересов. А хочу голосовать за „неуд“!».

Станиславу Третьякову поступило предложение от администрации Миасса стать советником — сначала прислали электронное письмо, а потом скинули ссылку на распоряжение главы.

«Я тоже пока не дам согласие, — сообщил „URA.RU“ Третьяков. — Специально посмотрел нормативно-правовые акты в соседних городах и районах, там нет пункта о запрете на ущерб репутации главы. Есть лишь речь о репутации муниципалитета. Да, с тем, что надо работать на пользу жителей и города, я согласен. Но если глава работает неэффективно или принимает ошибочное решение, его нужно критиковать. Мне кажется, что Геннадий Васьков, сделал удобное для себя постановление, с указанием о „неприкосновенности главы“. Это, на мой взгляд, неправильно. Советник — тот, кто вместе с главой работает на результат. Тот, кто не боится дать совет, который, возможно, идет вразрез с линий главы, но принесет пользу городу. Именно в диалоге можно выработать правильное решение. Кроме того, у меня СМИ, на котором есть материалы, достаточно острые, касающиеся городских проблем. От них тоже отказаться? Вдруг кому-то покажется, что они наносят ущерб лично главе. Быть молчаливым советником ради „красивых корочек“ не имеет смысла».

«Конструктивная критика всегда полезна, — заявил месяц назад „URA.RU“ Геннадий Васьков, комментируя предложение, сделанное Станиславу Третьякову. — Я за то, чтобы налаживать сотрудничество в городе». На момент публикации Васьков был для журналистов недоступен. Не отвечает на звонки и его пресс-секретарь.

28 апреля состоится очередная сессия собрания депутатов Миасса. Но прежде депутаты хотят завершить предыдущую сессию, чтобы выставить оценку главе. В самой мэрии прошло несколько обысков. 18 апреля изымали документы на землю, а 20 апреля бумаги, связанные со срезкой асфальта. Следователи также допросили Владимира Мурашкина, представителя ОПГ «Турбазовские», которого в городе считают «теневым мэром». В Миассе также состоится внеплановая ревизия Контрольно-счетной палаты региона.