Почему россиян хотят заставить сдавать на права каждые 10 лет

19:10 24 января 2018 19

Предложение о переэкзаменовке водителей каждые десять лет вызвало эффект разорвавшейся бомбы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Переэкзаменовка автомобилистов при каждом обмене водительского удостоверения обернется бурным ростом коррупции в отрасли и серьезными расходами для россиян. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, инициатива вряд ли будет иметь отношение к безопасности дорожного движения, однако сильно ударит по кошелькам граждан. Водителям придется оплачивать государственную пошлину, а также пересдачи — в том случае, если сдать теорию не удастся с первой попытки.

Озвученное ранее предложение Союза автошкол заключается в том, чтобы тестировать россиян каждые десять лет — согласно действующему законодательству, именно на такой срок выдаются права, после чего их меняют на новые. Для этого сегодня необходимо предоставить лишь медицинскую справку. Идея была озвучена на третьем Конгрессе автошкол, сейчас ее изучают в ГИБДД.

Спорную инициативу Союза автошкол изучают в ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как заявили в Союзе автошкол, при обмене прав водителей необходимо проверять на знание актуальных правил дорожного движения. Речь идет только о теоретической части экзамена (надо ответить на 20 вопросов за 20 минут). Практическую часть автомобилистам пересдавать не придется.

Многие автомобильные эксперты уже резко раскритиковали инициативу. Как заявил «URA.RU» председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, «это никак позитивно не отразится на безопасности движения, однако заметно опустошит карманы людей».

«Разве большинство ДТП происходит у нас из-за незнания правил? Нет, конечно! Люди правила знают, а просто намеренно нарушают их, игнорируют. Именно поэтому в переэкзаменовке нет никакого смысла — можно предположить, что процедура станет лишь очень хорошей кормушкой для автошкол и Госавтоинспекции», — сказал Похмелкин. Он полагает, что экзамены каждые десять лет «никто толком сдавать не будет», и прогнозирует, что активизируется коррупция в этой сфере.

С ним солидарен и автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. «Рациональное зерно у этой инициативы только одно — заработать на нас с вами. Считайте сами: госпошлину [за водительское удостоверение, в 2018 году это 2000 рублей — ред.] заплати, за пересдачи заплати! Плюс автошколы устроят еще какие-нибудь курсы и будут брать за это деньги. Хотя они и так, на мой взгляд, толком никого нормально не учат. Люди, как правило, выезжают на дорогу и учатся всему сами», — пояснил собеседник «URA.RU». По его мнению, в таком предложении «нет никакого смысла»:

«Тот, кто получил, к примеру, диплом инженера, не должен подтверждать его каждые десять лет. Получил — ну, получил, значит, молодец. Так и с правами».

Впрочем, у инициативы Союза автошкол уже нашлись и сторонники. По мнению председателя московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексея Дозорова, правила дорожного движения меняются достаточно часто, а многие «даже не подозревают об этом». «Бывает и такое, что права у человека 10 лет пролежали на полке, у него даже практики не было. В этом случае переэкзаменовка выглядит уместно. Да и вообще — если сейчас водителей „прогнать“ по правилам, то, думаю, большинство не сможет ответить по целому ряду пунктов. Люди не знаю тонкостей, нововведений — например, многие понятия не имеют, что делать при ДТП, как оформлять европротокол. Все потому, что у нас привыкли ездить не по правилам, а по дорогам», — заявил «URA.RU» Дозоров.

Его поддержал и президент Московского регионального Союза автошкол Лев Бурыкин: «У нас случается, что человек получил права 40-50 лет назад и с тех пор ездит, не заглядывая ни разу в ПДД. Это, конечно, неправильно — необходимо, чтобы водители актуализировали знания. Однако есть опасения, что подкачает реализация идеи — люди столкнутся с проблемой, что сдать эти экзамены будет крайне затруднительно».