Как снижение доллара скажется на кошельках россиян

16:26 25 января 2018 0

Доллар опустился до 55,8 рублей — впервые с апреля 2017 года Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Курс доллара к рублю упал до минимальных отметок за последние девять месяцев. Однако цены в магазинах от этого не снизятся, уверены эксперты. Даже если речь идет о тех товарах, которые напрямую привязаны к курсу, например, о бытовой технике.

Проблем с покупательской способностью россиян нет, поэтому цены снижены не будут, полагает экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «В конце 2017 года рынок фиксировал оживление потребительской активности. Люди вновь начали покупать, хоть и путем залезания в кредиты. Никто в таких условиях не будет снижать цены, для этого нужны другие условия и в первую очередь повышение конкуренции на рынке», — рассказал экономист «URA.RU».

Ослабление доллара не повлияет на цены в магазинах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С ним согласен политолог-экономист Никита Кричевский. «Это банально невыгодно картелям, которые занимаются поставкой импорта в Россию. А ФАС у нас больше рассуждает о присутствии государства в экономике, чем реально бьет по рукам», — замечает эксперт в беседе с «URA.RU».

В целом на российской экономике слабый доллар мало отразится, полагает Кричевский. «Для сырьевых экспортеров это, конечно, невыгодно. Но большинство наших предприятий все же ориентируется на внутренний спрос, а от ослабления доллара денег у россиян больше не станет», — говорит Кричевский. Раньше доллар использовался как средство сбережения накоплений, но сейчас этих накоплений у россиян просто нет, полагает эксперт.

Зато ослабление иностранной валюты прочувствует российский бюджет, который в значительной степени формируется из валютных поступлений от продажи нефти и газа.

«Власти прогнозировали, что к концу года мы преодолеем бюджетный дефицит. Однако это рассчитывалось при цене за доллар в 60 рублей. Теперь эти надежды отодвигаются на некоторое время», — говорит Кричевский.

Российский Минфин начал активно скупать доллары Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Николаев полагает, что российские власти пока не планируют самостоятельно играть на снижение рубля по отношению к доллару. Кроме того, российский Минфин, воспользовавшись моментом, начал активно скупать доллары для пополнения финансовых резервов. «Самостоятельно работать на ослабление рубля незачем. Есть множество факторов, которые будут влиять на курс. Среди них новый пакет санкций, который власти США готовят в феврале. Да и ФРС (федеральная резервная системе США — прим. ред.) обещает поднять ставки уже в марте. И это тоже должно укрепить доллар», — говорит эксперт.

Сами власти США позитивно восприняли новость об ослаблении доллара по отношению к другим мировым валютам. 23 января министр финансов США Стивен Мнучин заявил на форуме в Давосе, что слабый доллар — это хорошо для американской экономики. «Ослабление доллара хорошо для нас, поскольку оно благоприятствует торговле и возможностям», — заявил американский министр. Он ожидает большого притока инвестиций в страну.

Однако ослабление американской валюты может быть кратковременным. Эпоха крепкого рубля может закончиться уже 31 января, когда ФРС будет принимать решение по изменению процентной ставки для доллара. Либо 1 февраля, когда Минфин США объявит о новом санкционном списке.