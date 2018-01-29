Какие кланы боролись за пост министра сельского хозяйства Южного Урала

15:22 29 января 2018 0

Алексей Кобылин работает в министерстве 16 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Слава богу, свой!», — облегченно вздохнули в минсельхозе Челябинской области, когда губернатор Борис Дубровский подписал важное для ведомства назначение. О том, что Алексей Кобылин станет министром, говорили еще в конце прошлого года, но держали секрете, словно боялись сглазить. В результате подковерной борьбы в министерство, в одну из лучших структур правительства области, мог прийти «варяг». То, что чужак так и не появился, означает усиление вице-губернатора Сергея Сушкова.

По информации «URA.RU» на пост министра обсуждались две кандидатуры — начальник управления комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) администрации Челябинска Сергей Чигинцев и фермер из Агаповского района Айдерхан Караскбаев. Вариант с Александром Завалищиным, назначенным и. о. министра, после того, как руководитель минсельхоза Сергей Сушков стал вице-губернатором, рассматривался как временный. Завалищину в октябре исполнился 61 год и считается возрастным.

Через две недели после назначения Сушкова Сергей Чигинцев на одном из закрытых совещаний в КУиЗО, как бы невзначай обронил: «Возможно, после Нового года я уже здесь не буду работать». После прямых вопросов сообщил, что его могут назначить министром сельского хозяйства. В кулуарах сразу же заговорили, что Чигинцева на министерство лоббируют Евгений и Сергей Вайнштейны. Начальник комитета по имуществу до мэрии руководил агрокомплексом «Чурилово», принадлежащим Вайнштейнам. А сейчас бизнес-семья строит новый агрокомплекс — технопарк в Усть-Катаве.

Сергей Чигинцев говорил узкому кругу, что станет министром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фермера Айдерхана Караскбаева, председателя одного из самых успешных крестьянских хозяйств, активно двигал юг области. Переговорщиком выступал глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов. В самом министерстве считали, что фермер, как руководитель структуры, не самый удачный вариант. При этом все понимали, Караскбаев не простая фигура — кандидат сельскохозяйственных наук, почетный профессор Южно-Уральского аграрного госуниверситета. В январе 2017 года его ввели в состав Генсовета «Единой России». В кулуарах утверждали, что именно Караскбаев будет назначен руководителем министерства, к его кандидатуре склоняется губернатор Борис Дубровский. Фермер считается «магнитогорским», Агаповский район примыкает к городу металлургов. «Есть целый семейный клан Караскбаевых, с многомиллионными оборотами, с поставками на все ведущие агропредприятия юга. Очень влиятельный клан, во многие вхожи», — рассказали «URA.RU» в в Агаповском районе. Но кандидатуры Чигинцева и Караскбаева отклонили.

«Именно потому, что за каждого из них кто-то хлопотал, — пояснили „URA.RU“ источники в правительстве области. — Отдавать кому-то из них пост министра, усиливать бизнес-группу. Да и Дубровский сам понимал, что нужен управленец, а не бизнесмен, если говорить о фермере. В итоге решили остановиться на компромиссной фигуре, ни с кем не связанной. Дубровский доверился Сушкову. И тот предложил кандидатуру Кобылина».

Это показывает, что Сергей Сушков становится очень влиятельной фигурой в областном правительстве. Еще до назначения вице-губернатором только он, Андрей Пшеницын (минфин области), а до своей отставки и Ирина Гладкова были напрямую вхожи к губернатору. Сергей Сушков считается «отличником», на хорошем счету и в минсельхозе РФ. Южный Урал — лидер в УрФО по производству мяса, птицы и куриных яиц. Именно Сушков добился отставки Гладковой,, а теперь поставил на министерство человека, полностью ему подконтрольного, с кем лично знаком по работе.

Сергей Сушков усилил свое влияние Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В разговоре с «URA.RU» Сергей Сушков подтвердил, что губернатор выбирал из нескольких кандидатур: «Остановился на Кобылине, поскольку необходимо молодым давать дорогу. Он перспективный чиновник, с базовым образованием, много работал в отрасли».

Алексей Кобылин — уроженец Челябинска. 13 февраля ему исполнится 40 лет. После окончания Уральской академии ветеринарной медицины в Троицке, поступил на работу в главное управление сельского хозяйства области, ставшее потом министерством. По сути, его биография схожа с биографией самого Сушкова, который после окончания вуза сразу стал работать в госструктурах. «Если честно, мы довольны, — сообщили „URA.RU“ источники в министерстве. — В конце года появилась информация, что Кобылина рассматривают. „Держали кулачки“, не хотели „варяга“».

Министерство сельского хозяйства Южного Урала одна из самых стабильных структур в правительстве области, если говорить о кадровых вопросах. Восемь лет министерством руководил Иван Феклин, пять лет, с 2012 по 2017, Сергей Сушков. «Темной лошадкой» новый министр является только для широкой общественности. Алексея Кобылина, работающего в министерстве 16 лет, хорошо знают в самой отрасли, как начальника управления по развитию сельхозпроизводства,

Бывший первый вице-губернатор, курировавший сельское хозяйство, а ныне гендиректор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов назвал главными достоинствами нового министра его возраст и профессионализм. «Действующие заместители — высокопрофессиональные кадры. Когда спрашивали про Завалищина, то, по моему мнению, лучшего министра нет. Но ему уже за 60 лет. Сделали ставку на человека с большей перспективой. Кобылин дольше всех работает в министерстве, имеет большой опыт и знания. Например, в этом году область впервые начала наращивать производство молока, а именно он руководил этим направлением. Важно, что такое назначение в тренде — президент Владимир Путин не назначает министров старше себя по возрасту, но при этом ориентируется на высокопрофессиональные кадры», — заметил Андрей Косилов.