Министр не справился с мусором

16:53 16 января 2018 0

Ирина Гладкова проработала при трех губернаторах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Грядущая отставка министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой — ответ на запрос общественности, требующей от властей региона и лично от губернатора Бориса Дубровского решительных действий в природоохранной сфере. Хотя бы в кадровых вопросах. Гладкова и сама, рассказывают «URA.RU» источники в правительстве области, рада уйти с поста министра. Одной из причин отставки стал провал поручения по ликвидации свалки.

Первым этапом кадровой перезагрузки в сфере экологии стали изменения в схеме исполнительной власти региона. 21 ноября 2017 года решением губернатора Бориса Дубровского у замглавы области Олега Климова забрали главное управление лесами и минэкологии. Функционал по всему, что связано с окружающей средой, отошел к Сергею Сушкову, получившему повышение и ставшему вице-губернатором. Как рассказывают «URA.RU» собственные источники, с появлением в этой сфере Сушкова, у федеральных органов власти, отвечающих за экологию, стали выстраиваться конструктивные отношения с областью, чего не было раньше.

«Претензий к Ирине Гладковой было много, возможно, не всегда справедливых, — подчеркнул в разговоре с „URA.RU“ источник, знакомый с ситуацией. — У министерства не было полномочий влиять на чистоту воздуха в Челябинске. Но все негодование обрушивалось именно на министра. Гладкова и сама так устала, что рада уйти. К тому же надо срочно решать вопрос с челябинской свалкой. Там идут большие войны за мусорный бизнес».

Сначала забрали функционал у Олега Климова, теперь уходит Ирина Гладкова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одной из претензий к Гладковой стала история с награждением министра экологии грамотой Совета Федерации, возмутившая депутата Госдумы Виталия Пашина. После того, как президент РФ Владимир Путин обратил внимание на ГОК и экологию Челябинска, министр стала самой негативной фигурой. На заседании рабочей группы по Томинскому ГОКу общественники требовали отставки Гладковой, считая, что она работает на РМК. Был период, когда Гладкова трудилась в «Русской медной компании».

История с выбросом рутения, ухудшившая имидж региона, хотя вины южноуральских предприятий не нашли, также испортила экологическую повестку региона. Но основной претензией к министру стал вывоз мусора в областном центре.

Челябинская свалка — самая большая в России из числа полигонов, расположенных на территории городов-миллионников. Ее пытались закрыть при двух предыдущих губернаторах. По планам нынешних областных властей, полигон должен был прекратить прием мусора с 1 января 2018 года, чего так и не произошло. Окончательно ликвидировать свалку собираются в 2020 году. Это обсуждалось в Челябинске 15 января, на заседании «облетной группы» из Кремля, проверявшей, как город готов к саммитам ШОС и БРИКС.

Ликвидацию свалки, одного из источников смога в Челябинске, включили в план подготовки к саммитам. На следующий день, 16 января, во вторник, у Гладковой состоялся разговор с Сушковым. После она и написала заявление об увольнении, которое легло на стол губернатору. «Это решение Ирины Александровны, — подчеркнул в разговоре с „URA.RU“ вице-губернатор Сергей Сушков. — Обсуждать сейчас его не стоит».

Свалка, ставшая притоном для притоном для бомжей и незаконных мигрантов, повлияла на отставку министра экологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сушков подтвердил «URA.RU», что есть проблемы в ликвидации свалки. «Прием мусора на свалке не прекратили, хотя должны были, — пояснил вице-губернатор. — Сейчас только мусор от бюджетных организаций вывозим на другой полигон. Нет регионального оператора по работе с отходами. Только когда такой вопрос будет решен, можно ставить вопрос о ее окончательном закрытии и рекультивации».

Выбор регионального оператора не может состояться из-за претензий УФАС по региону, срывающего сделки по жалобам участников. «Это характерно для многих субъектов, — пояснил „URA.RU“ Сушков. — Очень сложная документация, очень сильна борьба за этот бизнес между крупными финансово-промышленными группировками. Но задача губернатором поставлена, и мы ее должны решить». При этом вице-губернатор не стал комментировать, связан ли провал поручения губернатора по закрытию свалки с 1 января 2018 года с отставкой Гладковой. По информации «URA.RU», уже в сентябре было ясно, что экологический блок правительства не сможет закрыть свалку с Нового года, что и стало причиной перераспределения функционала.

Сергей Сушков уже нашел того, кто заменит министра экологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сушков порекомендовал губернатору назначить и. о. министра экологии начальника управления окружающей среды Яну Куприкову. Куприкова прошла путь от главного специалиста до начальника управления. У нее три диплома о высшем образовании. Она выучилась на биоэколога, а затем на юриста в Челябинском государственном университете, оба раза с отличием, и получила диплом экономиста в Южно-Уральском государственном университете.

«На посту министра сейчас нужен новый человек, способный на решительные действия — говорит „URA.RU“ источник в министерстве — Это запрос на призыв общественности. К тому же нужен не только эколог, но и юрист. Почти все вопросы связаны с нормативной деятельностью».

Начальник управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников отказался комментировать отставку Гладковой. Но заявил, что вместе с правительством области его ведомство работает над решением вопроса ликвидации свалки. Сама Гладкова для комментариев недоступна. Как сообщили «URA.RU» в правительстве области, губернатор примет решение по заявлению Гладковой в самое ближайшее время: «Это, прежде чем было озвучено, обсуждалось с Дубровским».

Ирина Гладкова работала в министерстве экологии при губернаторах Петре Сумине и Михаиле Юревиче. Уходила в «Русскую медную компанию». Вернулась в правительство в 2014 году при Борисе Дубровском.