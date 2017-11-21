Челябинский губернатор меняет структуру власти

09:53 21 ноября 2017 0

Борис Дубровский передает экологию Сергею Сушкову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Борис Дубровский поменял структуру правительства Челябинской области. Число заместителей главы региона не изменилось, но перераспределены полномочия. Это коснется самой актуальной на сегодняшний день сферы — экологии. Согласовывать с Заксобранием области документ не потребуется. У губернатора Бориса Дубровского остаются один первый зам и шесть заместителей, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Сергея Сушкова повышен до статуса вице-губернатора и станет курировать минсельхоз, министерство экологии (Ирина Гладкова), главное управление лесами (Виктор Блинов) и главное управление юстиции (Валерий Быков). Три последние структуры пока курируются вице-губернатором Олегом Климовым. У Олега Климова забирают два ключевых ведомства — леса и экологию. По одной из версий новое решение экологического вопроса связано с конфликтом области с Росприроднадзором, в который Климов втянул губернатора. Хотя, как сообщают инсайдеры, сейчас отношения между регионом и федералами выстроились. Но после звонка президента РФ Владимира Путина с борта самолета на тему экологии, природоохранной теме стали уделять особой внимание. И доверить ее решили «отличнику» Сергею Сушкову, одному из самых сильных министров в правительстве области. Когда в декабре 2014 года Борис Дубровский менял структуру правительства, он не стал ставить отдельного куратора, вице-губернатора, над минсельхозом. У Сушкова появился только один начальник, глава региона. Ранее он подчинялся еще и вице-премьеру областного правительства Ивану Феклину, ушедшему в отставку в октябре 2014 года. Когда в январе 2016 года была изменена схема исполнительной власти, в которой остался только один первый вице-губернатор Евгений Редин, а не два как было раньше, минсельхоз все также остался подконтрольным Дубровскому, как министерство финансов (Андрей Пшеницын), и Главное контрольное управление (Дмитрий Агеев).

Вице-губернатор Олег Климов теряет часть полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

48-летний Сергей Сушков, юрист по образованию, кандидат юридических наук, работает в структуре областного правительства с 2000 года, Начинал, еще при губернаторе Петре Сумине, первым заместителем Главного управления материальных ресурсов, в 2010 году, уже при Михаиле Юревиче, стал замминистра сельского хозяйства, в 2012 году министром.

«Сушков — на хорошем счету в команде Дубровского. Он один из перспективных руководителей, доказавших, что может успешно решать поставленные задачи. С чистым политическим бэкграундом. Поэтому его продвижение вверх вполне логично. Ну и то что „бросают“ Сушкова, в том числе на экологию, говорит о желании региональных властей усилить работу именно на этом, особо волнующем жителей области направлении», — комментирует «URA.RU» политолог Александр Мельников. Исполнять обязанности главы минсельхоза, будет Александр Завалишин.

Олегу Климову, он сейчас находится в отпуске, будет предложено занять должность, которая вакантна почти два года, после отставки бывшего вице-губернатора Ивана Сеничева, курировавшего минимущество (Алексей Бобраков) и управление делами (Евгений Алексеев). Климов будет отвечать за эти структуры, а также за работу министерства общественной безопасности (Евгений Савченко), которое курирует и сейчас.

Остальные заместители Бориса Дубровского сохранят свои полномочия. Первый вице-губернатор Евгений Редин продолжит курировать «социалку» — министерство социальных отношений, минобразования (Александр Кузнецов) и минздрав (Сергей Кремлев), а также Главное управление по труду и занятости (Владислав Смирнов). За вице-губернатором Вадимом Евдокимовым остаются минспорта (Леонид Одер) министерство культуры и туризма (Алексей Бетехтин), госкомитет по делам архивов (Сергей Иванов) и госкомитет по делам ЗАГС (Людмила Рерих).

Вице-губернатор Сергей Шаль курировал и будет курировать дальше минстрой (Виктор Тупикин) министерство тарифов (Татьяна Кучиц), министерство дорожного хозяйства (Дмитрий Микулик) и госкомитет охраны объектов культурного наследия (Александр Баландин). Вице-губернатору Руслану Гаттарову, ответственному за экономический блок, как и теперь будут подконтрольны минэкономразвития (Сергей Смольников), министерство связи и информационных технологий (Александр Козлов), постоянное представительство области в Москве (Александр Шепилов). За «политическим» вице-губернатором Евгением Голицыным, остается аппарат главы региона и правительства, который он сам и возглавляет. Губернатору Борису Дубровскому напрямую так и будут подчиняться главное контрольное управление, министерство финансов и государственная жилищная инспекция.