Как чиновники и любовницы мешают олимпийцам завоевывать медали

12:04 04 февраля 2018 13

Спортсмены рассказали, как чиновники и их свита зачастую мешают нормально готовиться к соревнованиям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Громкий скандал разразился после заявлений мастера спорта по самбо Олега Тактарова. Он рассказал, что зимнюю Олимпиаду в Ванкувере в 2010 году российские чиновники посещали вместе со своими любовницами и летели туда в одном самолете со спортсменами.

Спортсмены рассказали, кто мешает им завоевывать медали Фото: Александр Константинов © URA.RU

Неожиданное заявление Тактарова вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Многие спортсмены признались, что затронута очень важная тема, которая на самом деле волнует многих.

«Я был на трех Олимпиадах как почетный гость. Там каждой твари по паре. И Зюганова видел, и Жириновского… Куча чиновников, вся камарилья, все со свитами», — рассказал «URA.RU» легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1980 года Александр Аксинин. При этом, по его словам, «многие великие спортсмены на Игры попасть не могли». «Их просто „отстегивали“ — говорили, например, что виза не готова, с документами какая-то проблема, а чиновники между тем спокойно ехали», — рассказала собеседник агентства.

Аксинин признался, что ему довелось видеть там многих артистов, которые летели на Олимпийские игры вместе с родственниками.

По его словам, в Советском Союзе такое просто невозможно было представить: «На соревнования такого уровня летели только те, кто должен был лететь. Никого лишнего. Тогда было все очень строго».

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин подтвердил «URA.RU», что тренеры всегда негативно относятся к тому, когда команды смешиваются с членами делегации: «Да, в 90-е годы летали все вместе, но это было понятно — тогда денег не хватало. В таком подходе нет ничего хорошего. Члены делегации всегда ведут себя более расслабленно, чем спортсмены. Я вам больше скажу — далеко не каждого сотрудника клуба берут в самолет с командой. Чтобы не мешали, не отвлекали».

Шпрыгин также рассказал, что, например, в футболе после удачной игры тренеры иногда разрешают взять с собой несколько болельщиков. Но и это, по его словам, является большой редкостью.

Заявления спортсмена Олега Тактарова стали поводом для громкого скандала страница О.Тактарова в Facebook

Спортивный комментатор Василий Уткин в разговоре с «URA.RU» сообщил, что знает о существовании такого явления: «Однако не могу сказать, насколько это массово».

Спортсмен, принимавший участие в Олимпийских играх 2004 года, на условиях анонимности рассказал «URA.RU», что каждое крупное соревнование превращается для многих спортсменов в настоящий кошмар: «Всегда набирают полсамолета чиновников, жен, сестер, любовниц. Они бронируют лучшие отели, на трибунах у них — VIP-ложи. Складывается впечатление, что это их праздник. Хотя могу сказать, что большинство из них не являются болельщиками, они не разбираются в спорте. Если начистоту, то они приезжают туда с одной целью — чтобы напялить дорогой спортивный костюм с нашивками „Russia“, водки попить и на трибунах покричать».

Собеседник агентства также признался, что «на любой Олимпиаде можно встретить почти всех известных людей из России»: «Они летят туда, потому что это модно, потому что так в их кругах принято. Для них что Олимпиада, что концерт Стаса Михайлова — все одно. Увы, это праздник толстосумов, а не спортсменов».

Напомним, в интервью изданию Sports.ru Олег Тактаров объяснил слабые результаты России на Играх в Ванкувере организацией: спортсменов привезли всего за два дня до начала соревнований, поэтому у них не было времени для адаптации. «Но денег выделили только на определенное число рейсов, и спортсмены полетели вместе с чиновниками. Полные самолеты летели с чиновниками и их женами, любовницами… Атлеты просто вешались от них пьяных».

Тактаров признался, что об этом ему стало известно от российских олимпийцев. При этом он рассказал, что спортсмены жаловались на это: «Только засыпаешь — подходит пьяный чиновник, у которого любовница сидит с сигаретой в зубах: «Ну че, пацаны, выиграем Олимпиаду?».