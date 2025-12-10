Логотип РИА URA.RU
Общество

Блогер Никита Ефремов* приговорен к условному сроку за финансирование запрещенной организации

Блогер Ефремов* получил 3 года условно
10 декабря 2025 в 20:23
Фото: Илья Московец © URA.RU

Блогера и предпринимателя Никиту Ефремова*, проходящего по делу о финансировании экстремистской деятельности, приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом 10 декабря сообщила прокуратура Москвы.

«Установлено, что Ефремов, находясь на территории московского региона, подключил функцию ежемесячного автоматического списания средств и осуществил 7 безналичных денежных переводов для запрещенных на территории Российской Федерации организаций», — сообщили в telegram-канале «Прокуратура Московской области».

Суд назначил Ефремову наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

* Никита Ефремов внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

