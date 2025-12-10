Блогер Никита Ефремов* приговорен к условному сроку за финансирование запрещенной организации
Блогера Никиту Ефремова ранее задержали в аэропорту Шереметьево
Фото: Илья Московец © URA.RU
Блогера и предпринимателя Никиту Ефремова*, проходящего по делу о финансировании экстремистской деятельности, приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом 10 декабря сообщила прокуратура Москвы.
«Установлено, что Ефремов, находясь на территории московского региона, подключил функцию ежемесячного автоматического списания средств и осуществил 7 безналичных денежных переводов для запрещенных на территории Российской Федерации организаций», — сообщили в telegram-канале «Прокуратура Московской области».
Суд назначил Ефремову наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.
* Никита Ефремов внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
