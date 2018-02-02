Записки свердловчан товарищи Грудинина прятали по карманам пиджаков

10:18 02 февраля 2018 15

Встречу Грудинина с жителями Екатеринбурга превратили в шоу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Встреча кандидата от КПРФ Павла Грудинина с жителями Екатеринбурга обернулась чередой скандалов и рукоприкладством. Горожане, пришедшие в Театр эстрады, посчитали, что общение кандидата-коммуниста с ними было срежиссировано заранее. И после того, как подавляющая часть зала не услышала ответов на свои вопросы, она начала прорываться к сцене, где взбунтовавшихся встретили бравые парни из свердловского обкома.

Встреча с Грудининым должна была пройти в открытом формате. Организаторы — свердловский обком КПРФ — в анонсах зазывали в Театр эстрады всех желающих. Однако еще до начала встречи охрана перестала пускать горожан внутрь, объясняя это тем, что места закончились. Концертный зал действительно оказался переполнен, однако в фойе театра, где была организована трансляция, место было. Несмотря на это, порядка 50-и человек так и не смогли попасть внутрь.

В зале не было свободных мест Фото: Анна Майорова © URA.RU

В зале от красного рябило в глазах. Плакаты на стенах, транспаранты, флаги, шарфы, заставки на мультимедийных декорациях. Даже зрительские кресла в театре — и те оказались «цвета коммунистической партии». Успевшие их занять, активно обсуждали персону кандидата. «Правильно, что Грудинина выбрали. Зюганова нужно было списывать со счетов, еще когда он в 96-м году не стал бороться за президентский пост, хотя выборы по факту выиграл», — громко убеждал своих соседей пенсионер. Те одобрительно кивали.

Когда в назначенное время кандидат так и не появился, собравшиеся начали скандировать: ГРУ-ДИ-НИН. Если бы не коммунистическая символика повсюду, можно было подумать, что на сцену сейчас выйдет какая-то рок-группа. Но вышел секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, а за ним Грудинин вместе со своей командой: зампредом КПРФ Юрием Афониным и экономистом Юрием Болдыревым.

Первым к микрофону вышел Афонин. Он убеждал собравшихся в том, что действующая в стране власть напугана кандидатурой Грудинина. «Они надеялись, что выборы будут безальтернативными, но у нас есть сильный кандидат», — заявил он. После чего сказал, что в ряде СМИ (в основном государственных) против Грудинина развернулась целая кампания, цель которой — оклеветать его. Собравшиеся в зале ликовали.

Один из зрителей назвал Грудинина «лжецом», за это его поспешили вывести из зала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый раз сценарий встречи пошатнулся, когда слово взял Болдырев. В это время с места вскочил неизвестный мужчина пенсионного возраста и закричал: «Это все ложь!» Правда, его тут же освистали всем залом, обозвав провокатором. Но это его не успокоило. Успокоили его пришедшие зрители, которые скрутили мужчину и вывели из зала.

«Нас постоянно сопровождают представители одной организации, задача которой — провокация. Но собака лает, а караван идет. Поэтому не обращайте внимания», — призвал Болдырев.

В это время около сцены члены свердловского обкома партии активно собирали вопросы он горожан, которые им было предложено написать на бумажках. Правда, принести бумагу организаторы забыли. И, чтобы выкрутиться из ситуации, они сняли с кресел листы А4, на которых сообщалось, что место зарезервировано.

«Вот эти вопросы передайте на сцену. Они хотели, чтобы их задали», — скомандовал депутат гордумы Екатеринбурга Эдуард Мансуров волонтерам, перед тем как Грудинин вышел к трибуне.

Отвечал он действительно блестяще. Порой начинал, даже не дочитав вопрос. Но собравших смутило не это. Многие не могли дождаться, когда же он доберется до их записки.

Основная аудитория встречи — люди пожилого возраста Фото: Анна Майорова © URA.RU

А тем временем Грудинин рассказывал о своем отношении к Навальному, системе «Платон», «кремлевскому списку», многопартийности, деофшоризации, судебной системе, поддержке сельхозпроизводителей, налоговому обложению. Казалось, что свердловчан вовсе не волнуют проблемы региона. К слову, точно на такие же вопросы Грудинин отвечал на встречах и в других городах.

«Павел Николаевич! Можно задать вопрос с места?» — поднялась женщина с табличкой в руках, на которой было написано «Асбест».

«Давайте я дочитаю, то, что у меня есть, а потом вы зададите», — ответил кандидат, так и не давший ей задать вопрос после.

В это время волонтеры на столе рядом со сценой продолжали сортировать вопросы из зала, передавая их Мансурову. Что-то писали сами. Часть записок депутат гордумы передавал на сцену, часть почему-то прятал во внутренний карман пиджака.

Со словами «Грудинин не только умеет держать удар, но и наносить» кандидату подарили боксерски перчатки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В это время к сцене пробралась еще одна пенсионерка. «Вы можете оставить свой вопрос нам, мы его передадим», — предложили ей волонтеры.

«Сама передам, — возмутилась она. — Толку от вас, как от козла молока. Вы не помогаете, вы все здесь повязаны».

В это время Грудинин объявил со сцены, что у него закончились записки. Из разных частей зала пошло возмущение: «Как закончились, а наш вопрос?» Многие тут же ломанулись к сцене, чтобы задать вопрос кандидату в президенты лично. Но дорогу им преградили свердловские обкомовцы.

«Ты меня отпусти, слышишь, щенок», — негодовал пенсионер, которого не пустили на сцену.

«Что вы меня хватаете? Мне нужно задать важный вопрос», — кричала на молодых парней женщина лет 55. В итоге оборону все-таки удалось прорвать. Запинаясь и падая на ступеньках, горожане в конце концов смогли взять Грудинина в кольцо. Растерявшийся, он лишь советовал передавать все обращения напрямую депутату Госдумы Афонину. Спустя 15 минут зал опустел.