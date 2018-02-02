Дубровский не справляется с выборами. На помощь выписан тюменец

14:56 02 февраля 2018 3

Прогнозируемая низкая явка подводит Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все экспертные центры сошлись в оценке: в Челябинской области будут худшие в Уральском федеральном округе показатели по явке избирателей на выборы президента России. Усилия областных властей и региональной избирательной комиссии по привлечению земляков на участки результата не дают. Поэтому к управлению процессом подключилась «Единая Россия», в других регионах не выходящая на первый план. На этой неделе в длительную командировку в Челябинск был направлен руководитель Уральского МКС «Единой России» Иван Квитка.

Решающим аргументом для введения по сути внешнего политического управления в регионе стали новые замеры федеральной службы охраны (ФСО) на тему президентских выборов. Данные ФСО обычно не предназначены для широкой публики и готовятся только для служебного пользования. «URA.RU» стали известны последние замеры. Выясняли информированность населения о предстоящих выборах и готовность прийти на выборы 18 марта (явка).

Иван Квитка четвертый день живет в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По первому показателю Южный Урал продемонстрировал достаточно высокий показатель. О том, что в марте состоятся выборы президента России, знают более 92 процентов. Скорее придут на выборы — 70 процентов. Из них только 50 процентов заявили, что точно придут на избирательные участки. Обычно к выборам этот показатель чуть ниже, и реальная явка, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, составила 47-48 процентов. 1 февраля ВЦИОМ опубликовал результаты своего исследования: о том, что придут на избирательные участки в стране заявил 71% опрошенных. При таких данных показатели Челябинской области расцениваются как провал.

Иван Квитка приехал в Челябинск 30 января, во вторник, с этого времени в региональном отделении «Единой России» постоянно проводятся совещания. Выяснилось, что низкие показатели по явке демонстрирую крупнейшие города области — Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасса. На территории четырех городов проживает 1,4 млн избирателей, то есть граждан старше 18 лет. Учитывая, что в регионе 2,6 млн избирателей, проблемные территории дают больше половины.

Удивили показатели в Магнитогорске, обычно демонстрирующем высокие показатели. Здесь тянут назад Ленинский и Правобережный районы. Эти замеры впервые совпали с теми, что делали в резиденции губернатора Бориса Дубровского.

Передача управления единороссу объяснима: местные власти использовали для повышения явки все возможные инструменты. Так, в 19 крупнейших городах 18 марта пройдут голосования за проекты по благоустройству. Это федеральная программа, которая по разным оценкам позволяет привлечь на участки дополнительно 5-15%. Но информирование о ней организовано настолько плохо, что социологи не заметили изменения интереса к выборам.

Другие значительных инициатив ни администрация, ни комиссия не разработали, хотя соседние регионы готовят к дню голосования по 10-18 спецпрограмм.

«Вы все ответите за низкую явку своими партийными постами! — приводит слова Квитки на первом совещании источник агентства. — По прогнозам явки, вы входите в число 20 проблемных регионов».

Его слова адресовались секретарю регионального отделения «Единой России» Владимиру Мякушу и руководителю исполкома Алексею Малофееву.

Мякуша предупредили: за низкую явку он ответит партийным постом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собеседник «URA.RU» говорит, что Квитка точно описал причины провала работы в регионе: муниципальные власти заняты своими проблемами, областные устранились от кампании, продолжая реагировать на последствия визита президента Владимира Путина и поднятые им проблемы (дольщики, экология, строительство Томинского ГОКа). Внимание главы государства к этим история возмутило областную администрацию, которая долгие годы делала вид, что активистов не существует. И после отъезда Путина уже несколько месяцев старается вернуть обстановку к положению «как будто визита не было».

С этого момента областное руководство «ЕР», под личным присмотром Ивана Квитки, стало проводить совещания с разносом руководителей местных отделений. Так, от мэра Златоуста Вячеслава Жилина, как от руководителя городского политсовета партии, потребовали активизировать работу по явке, а не заниматься личными проблемами, связанными с претензиями силовиков.

От муниципалитетов ждут мобилизации электората, а мэрам не до того. Глава Миасса, например, ждет уголовки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Геннадию Васькову, мэру Миасса, таких указаний давать не стали, полагая, что он в самое ближайшее время станет фигурантом уголовного дела. Ответственность за Миасс возложили на местный политсовет и вице-спикера Заксобрания Александра Журавлева. Поручения по Магнитогорску дали спикеру горсобрания Александру Морозову, а по Челябинску всем секретарям районных политсоветов. Общие вводные: «Работать точечно, мотивировать, вызывать интерес к выборам. Усилить работу по подготовке рейтингового голосования». Иван Квитка останется в Челябинске до выходных.

«По Челябинску сказали еще так, — рассказывает „URA.RU“ источник. — У вас 170 депутатов, почти все единоросы. Пусть напрягаются те, кто хочет переизбираться в 2019 году».

«Мы сюда приехали, ненадолго, по другим делам, связанным с партийной работой в целом, а не с выборами», — заявил «URA.RU» Иван Квитка, отказавшись комментировать те вводные, которые дал челябинским единоросам. Дмитрий Орлов, которого называют куратором президентских выборов на Южном Урале от администрации президента, воздержался от комментариев.

«Именно губернатору даны поручения, связанные с подготовкой саммитов ШОС и БРИКС. Эта история на несколько лет вперед, становится все отчетливей и означает кредит доверия, — заявил „URA.RU“ пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин. — Что касается выборов президента, то Борис Александрович как руководитель области, заинтересован в том, что выборы были легитимными и вызвали активный интерес со стороны жителей».

«Челябинская область всегда была уникальна по отношению к власти, — рассказал „URA.RU“ один из политтехнологов на условиях анонимности. — По замерам ФСО в область постоянно на низких местах почти по всем уровням. Оценка работы ЖКХ, ощущение собственность безопасности, удовлетворенность действиями исполнительной власти и тому подобное. С 2010 по 2013 года по этим показателям регион занимал последние и предпоследние места. Хотя рейтинг у Михаила Юревича, как у губернатора, был по данным ФСО на уровне 40 процентов и снизился до 30 к ноябрю 2013 года».

Борису Дубровскому не удалось переломить этот тренд: в закрытых рейтингах несколько лет подряд фиксируется низкое доверие населения и к губернатору, и к президенту.