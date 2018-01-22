Челябинскому правительству понадобился реаниматолог

16:17 22 января 2018 0

Новый министр здравоохранения Южного Урала — реаниматолог по специальности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отставка министра здравоохранения Челябинской области Сергея Кремлева стала второй в команде Бориса Дубровского за последнюю неделю. Сегодня с челябинской властью произошел редкий случай, когда отставка министра и назначение нового обошлось без промежуточного и. о. (как это было пять дней назад с увольнением министра экологии Ирины Гладковой).

Сергей Кремлев снова станет главврачем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Кремлев давно просился в отставку, и буквально досиживал, — рассказывает „URA.RU“ один из главврачей. — Серьезных претензий к нему не было, но решительных мер от него ждать не приходилось. Боялся что-то решать всерьез, чтобы „не накосячить“. После истории с экс-министром Виталием Тесленко, осужденного за коррупцию, все боятся „косячить“».

«Кремлеву было больше к лицу быть главврачом поликлиники медуниверситета, чем чиновником, — рассказывает бывший коллега экс-министра.

— Сергей Кремлев снова уйдет в главврачи. Есть предложения, в том числе, от коммерческих структур».

Информация подтверждается и практикой: на прошлой неделе был назначен новый главврач в Сосновскую районную больницу. Учреждением теперь руководит экс-министр здравоохранения области Виктор Шепелев, возглавлявший минздрав при губернаторе Петре Сумине.

В итоге, контракт Сергея Кремлева, который истекал 19 января, не был продлен по причине пенсионного возраста главы ведомства, он достиг 60 лет. 22 января заместитель Кремлева, Сергей Приколотин был назначен министром. «Его готовили целенаправленно. На таком посту должна быть преемственность, — пояснили „URA.RU“ в правительстве Челябинской области. — Приколотин прошел все ступени — от рядового врача до министра. Его кандидатуру первый вице-губернатор Евгений Редин еще несколько месяцев назад согласовал с губернатором Борисом Дубровским».

Кандидатуру нового министра Борису Дубровскому предложил Евгений Редин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

45-летний Сергей Приколотин — уроженец Сочи. В 1996 году закончил Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия», в 1997 году прошел интернатуру по специальности «анестезиология и реаниматология». Во время учебы в вузе работал санитаром, а затем медбратом на станции скорой помощи в Челябинске. С 1997 по 1999 годы прошел подготовку в клинической ординатуре по специальности «анестезиология и реаниматология», — сообщили «URA.RU» в минздраве региона.

До 2005 Сергей Приколотин работал в горбольнице №3 Челябинска, ушел с поста завотделения реанимации, переехал в Миасс, где возглавил городскую станцию скорой помощи. Там пристрастился к охоте. В 2012 году был назначен директором муниципального казенного учреждения «Управление здравоохранения Миасского городского округа».

«Я его назначал, — рассказал „URA.RU“ экс-глава Миасса Игорь Войнов. — Руководители всех лечебных учреждений города это назначение поддержали».

В 2016 году МКУ Миасса, в рамках реформы здравоохранения, было ликвидировано. Приколотин несколько месяцев проработал врачем-реаниматологом в местной больнице, а потом вернулся в Челябинск — его назначили заместителем министра здравоохранения Челябинской области.

С 2010 года Приколютин — пятый челябинский министр здравоохранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе медики отзываются о Приколотине хорошо. «Деятельный, толковый. Скорую помощь в городе поднял. Когда поступил в минздрав, не „зазведился“. Помнит, что работал здесь. По характеру упертый, своего добивается», — говорит «URA.RU» один из врачей. Как считают коллеги Приколотина, самый большой плюс в его пользу — возраст: «До пенсии далеко, надо работать и работать, а не отсиживаться и ждать выслуги лет».

Новому министру достанется от предшественника несколько серьезных проблем, все они связаны с реформированием лечебных учреждений региона. К примеру, предстоит провести объединение двух областных больниц в Челябинске, №3 и №4. Самое главное сделать процесс менее болезненным, пока оба коллектива настроены на самое худшее. Есть еще проблемы на местах. В Катав-Ивановске закрылось родильное отделение.

С 2010 года никто на посту министра здравоохранения не задерживался — с тех пор сменилось пять глав минздрава. Заступившего после смены власти в регионе Виталия Тесленко осенью 2012 года задержали и осудили за получение взятки. Сменившая его Марина Москвичева министром не проработала и полугода. Ушла в мае 2013 года, уступив место Дмитрию Тарасову. Тарасов уволился через год, уде при Борисе Дубровском. У ушедшего теперь в отставку Сергея Кремлева за последние семь лет пока самый большой стаж на посту министра — больше трех лет.