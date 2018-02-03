Почему россияне теряют доверие к банкам

15:13 03 февраля 2018 0

Россияне все чаще и чаще предпочитают хранить деньги дома, а не в банках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Банковская система резко теряет доверие у россиян. По свидетельству финансовых аналитиков, отсутствие нормальной конкуренции на рынке и неоднозначные действия регуляторов приводят к тому, что люди перестают считать хранение денег на депозитах удачной идеей.

Таким настроениям во многом поспособствовали новости, которые на этой неделе пришли из банковского сектора. Так, Верховный суд поддержал Сбербанк в споре с клиентом, которому отказали в выдаче наличных по окончании срока вклада. Банк подозревал клиента в легализации доходов. Ключевой довод Сбербанка: нормы права позволяют банку «выдать средства как наличными, так и по безналичному расчету».

Верховному суду пришлось разбираться в споре Сбербанка с клиентом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Выяснилось также, что снимать деньги со счета в проблемном банке может оказаться еще опаснее, чем там их держать. Деньги может конфисковать государство при помощи Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Данная структура была создана для того, чтобы компенсировать вкладчикам денежные средства, которые лежали на депозите в объеме не более 1,4 млн — такова максимальная сумма страхового покрытия. Однако, по данным «Коммерсанта», АСВ подало более 400 исков к тем вкладчикам, которые забрали крупные депозиты из банков незадолго до краха и санации организации. В АСВ предполагают, что в таком случае может быть сговор с менеджерами банка. По этой причине государство через суд требует вернуть все деньги обратно в банк.

«Очевидно, что государственные банки просто расслабились. На рынке отсутствует нормальная конкуренция. Хорошим коммерческим банкам не дают зарабатывать — не секрет, что многие госструктуры буквально заставляют открывать счета с банках с госучастием, не спрашивая, насколько это выгодно. В таких условиях, конечно же, очень сложно работать», — пояснил «URA.RU» заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников.

По его мнению, действия банков, которые не выдают деньги своим вкладчикам, а также поведение АСВ, подающего иски против граждан, являются «полной глупостью, направленной на раскачивание социальной напряженности».

«Все это в итоге приводит к тому, что люди не понесут миллион в банк, а положат его под подушку. Это и понятно — как можно доверить деньги организации, которая может тебе их не вернуть»,

— пояснил собеседник агентства. По его словам, многие эксперты сегодня сходятся во мнении, что хранить деньги на депозитах сегодня становится опасным.

Экономический аналитик Антон Шабанов в разговоре с «URA.RU» соглашается с тем, что такие события подрывают доверие к банковской системе. «Понятно, что людям это не нравится, они хотят стопроцентной зашиты своих сбережений. Однако такой защиты не существуют — риски есть даже при хранении денежных средств в банке. Действия Сбербанка и АСВ вполне укладываются в основные мировые тренды. В большинстве государств вообще нет таких структур, которые что-то компенсируют в случае краха банка — это же рынок. Поэтому каждый из его участников должен принимать на себя возможные риски», — пояснил эксперт.

Россияне все чаще предпочитают хранить свои деньги дома Фото: Илья Московец © URA.RU

Хотя в России официально прецедентное право не признается, в случае с АСВ можно говорить о неком прецеденте, потому что суды рассматривают соответствующие дела в пользу Агентства, и рассматривают их очень быстро, пояснил «URA.RU» руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, юрист Олег Иванов.

«Для них [судов], к сожалению, не имеет значения добросовестность вкладчика, достаточно факта наличия картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада. Конечно, такие действия страховщика снижают уровень доверия населения к банковской системе, особенно в условиях роста числа ликвидируемых банков. На мой взгляд, требуется внесение изменений в законодательство в этой части с целью защиты прав добросовестных вкладчиков», — пояснил собеседник агентства.

Слова экспертов подтверждают и результаты ежегодного мониторинга Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), посвященного уровню доверия финансовым институтам. Согласно данным последнего опроса НАФИ, уровень доверия россиян к банкам заметно снизился: если в 2016 году кредитным организациям доверяли 67% опрошенных, то спустя год — лишь 60% респондентов. Произошло это как раз за счет доли сомневающихся, которые раньше «скорее доверяли» финансовым институтам.

Впрочем, аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин не увидел в происходящем произвола со стороны банковской системы. «Мировая практика свидетельствует о том, что в рамках судебных процессов могут быть взысканы средства в том числе с вкладчиков и даже менеджмента проблемных компаний в случаях банкротства. Скорее всего, сохраняющаяся нестабильность в банковском секторе будет ограничивать интерес граждан к вкладам в негосударственные банки», — пояснил он «URA.RU».