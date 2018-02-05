Новый свердловский министр объяснил, почему сбежал из «Водоканала»

15:03 05 февраля 2018 3

Свои взаимоотношения с Тунгусовым Ковальчик назвал «рабочими и командными» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уголовное дело о коррупции никак не вредит работе министром экономики и территориального развития Свердловской области. Об этом назначенный новый глава регионального минэка Александр Ковальчик сообщил в понедельник, 5 февраля, на пресс-конференции в Доме журналистов.

Экс-гендиректор МУП «Водоканал» был назначен на министерский пост 26 декабря. Его предшественник Дмитрий Ноженко ушел в отставку и стал главой Ленинского района Екатеринбурга почти год назад. Уголовное дело, фигурантом которого Ковальчик становился в 2013 году, возникло в момент жесткого противостояния между городскими и областными властями, когда считалось, что МУП проводит финансовые операции в интересах мэрии. Сейчас управленец полностью оправдан.

Взяв Ковальчика на главу минэка губернатор усилил Высокинского (посередине) Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Это прошлое мне никак не мешает, я не считаю, что это карма. Когда я был руководителем „Водоканала“, говорил, что благодаря сложности законодательных процессов и не полной их урегулированности работа любого руководителя очень рискованная, это буквально хождение по кромке ножа. Но это полезный опыт, и я рад, что он закончился для меня положительно, в работе он мне не мешает», — заверил экс-гендиректор «Водоканала».

Новоиспеченный чиновник объяснил, почему был назначен лишь спустя 300 дней после появления вакантного поста. «У меня было горячее желание хотя бы месяц посидеть в новом кабинете, который у меня появился с переездом „Водоканала“ в новое здание — я его восемь лет строил», — объяснил управленец, признавшись, что самым сложным в конкурсе на должность («я даже психанул») для него лично стало тестирование по законодательству.

Важность собственной роли в работе министерства экс-гендиректор «Водоканала» пока преувеличивать не склонен и считает, что работавшие в нем с апреля 2017 года «девочки [замещавшая министра Татьяна Гладкова и ее подчиненные] достойно справлялись с задачами». Заменять кого-либо в министерстве на «своих» Ковальчик пока не намерен — в том числе, чтобы «не оголять „Водоканал“».

Взаимоотношения вице-губернатора Александра Высокинского (друга, а теперь и куратора Ковальчика в кабмине) с главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым характеризуют, как предельно сухие. Сам же Ковальчик свои отношения с третьим человеком в правительстве описал предельно лаконично: «рабочие и командные».

При Дмитрии Ноженко его ведомство иначе, нежели «министерство статистики» не называли. У Ковальчика есть шанс исправить положение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вместе с тем, едва заняв одну должность, Ковальчик уже готов зайти и на территорию своих коллег — министра промышленности Сергея Пересторонина, министра здравоохранения Андрея Цветкова и главы минсоцполитики Андрея Злоказова. «Сегодня я вижу три проблемы — три кровоточащие раны области: демография («за пять лет потеряли 60 тысяч человек трудоспособного населения и не решение этой задачи заведет регион в тупик»), поддержание статуса промышленного региона («мы не туристический и не сельсхоз регион — потерять звание промрегиона, эту изюминку для нашей области непозволительная роскошь»), повышение производительности труда («у нас производительность труда в 2-2,5 раза ниже, чем в мире, но волшебный пинок есть и мы будем его использовать»).

Возглавляемое сегодня министерство Ковальчик без ложной скромности называет «ключевым» в кабмине. «Что такое управление: анализ, планирование, организация, мотивация, контроль, это процесс. В правительстве минэкономики обеспечивает как раз анализ, планирование и контроль. Ведь часто и от секретаря зависит, как работа будет выстроена и от водителя — куда машина поедет. В этой связи могу сказать, что министерство экономики является ключевым. Его работа слабо видна потому что транслируется на все министерства и руководство области. Но большая часть информации, которой оперирует руководство области — готовит именно минэкономики», — объяснил Ковальчик.

Рассуждая об управленческих принципах, сам Ковальчик, как оказалось к категоричным решениям, которые приходится принимать руководителям не готов. Отчасти поэтому он ушел из «Водоканала», который в течение 2018-19 годов будет передан в концессию.

«Одна из причин, почему я хотел уйти с этой должности — потому что там придется решать вопросы по социальным гарантиям для людей. То, что я сохранял и культивировал, понимая, что перспектива уже понятна. При передаче в концессию придется резать по-живому, сокращать людей и так далее — я психологически не совсем был готов делать это своими руками. По психологическому складу я себя отношу к так называемым „красным директорам“, советская система во мне давлеет. Но считаю, что Буженинов должен с этим достойно справиться и потому рекомендовал его кандидатуру — рад, что ко мне прислушались», — уточнил министр.

В числе интересантов концессионного соглашения по «Водоканалу» Ковальчиком были названы «Росводоканал», группа «Альфа», ГК «Ренова» и Будапештский водоканал. Бизнес-группа, уже сегодня управляющая почти половиной жилого фонда Екатеринбурга, как заверил министр, к контролю «Водоканала» интереса не проявила — «возможно не чувствуют необходимых сил».

Высказался Ковальчик и по общим темам, заявив, например, что чемпионат мира по футболу 2018 года «принес городу инвестиций по грубым подсчетам на 80 млрд рублей». Сам он в зарплате с переходом в должность министра потерял: «Зарплаты еще не было, но она снизится примерно в полтора раза по сравнению с предыдущей должностью». Явку на предстоящие президентские выборы 18 марта Ковальчик намерен не сорвать собственным примером: «Не вижу иных механизмов как нести ответственность за страну, нежели прийти на выборы. Это твоя мера ответственности перед страной. Как в Израиле — не получишь гражданство, пока не отслужил в армии».