16:47 22 ноября 2017 0

Участие Александра Ковальчика (слева) вызывает вопросы к легитимности конкурса Фото: департамент информационной политики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 22 ноября, провел собеседования с кандидатами на должности руководителей свердловских минэкономики и мининвестиций. Личная встреча главы региона с претендентами на высокие должности прошла в закрытом режиме. Тем не менее «URA.RU» удалось узнать, кто добрался до финала.

Напомним, на прошлой неделе шесть кандидатов презентовали свои программы развития области. В итоге, как выяснило «URA.RU», экспертная комиссия забраковала двоих: 35-летнего регионального директора ПАО «Сбербанк» по работе с органами власти Евгения Порывкина (что, безусловно, сигнал для его работодателя) и неизвестного безработного, который тогда отказался выйти к журналистам (из-за чего пошли слухи, а был ли он на самом деле).

Вместе с Евгением Куйвашевым собеседование проводил первый вице-губернатор Алексей Орлов Фото: департамент информационной политики

Утром 22 ноября перед кабинетом Евгения Куйвашева в Белом доме собрались четверо финалистов; замдиректора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семен Власов (самый неоднозначный кандидат, чье появление ставит под сомнение легитимность всего конкурса), глава МУП «Водоканал» Александр Ковальчик, замминистра промышленности Свердловской области Виктория Казакова и и. о. министра инвестиций Александр Породнов. Первые двое претендуют на должность руководителей минэкономики, оставшиеся — на кресло главы мининвестиций.

Губернатор начал собеседование сразу после того, как завершилось заседание регионального кабмина. Кандидатов попросили расположиться на диванчиках перед входом в рабочий кабинет Евгения Куйвашева. Однако хладнокровие удавалось сохранять лишь Виктории Казаковой. Остальные спокойно усидеть на местах не могли. То и дело вставали и начинали кругами ходить перед дверью.

Первым на собеседование с главой региона пригласили самого молодого кандидата — 36-летнего Семена Власова. В кабинете он пробыл не больше десяти минут. «Евгений Владимирович спрашивал про опыт работы, про карьерный рост. Интересовался, как я буду работать с коллективом в министерстве. Пара вопросов была по социально-экономическому развитию региона», — поделился с нашим агентством Власов. Он уточнил, что губернатор озвучит свое решение только после того, как пообщается со всеми кандидатами.

Виктория Казакова весьма уверенно чувствовала себя во время собеседования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За ним в кабинет вошел Александр Ковальчик. Он пробыл там чуть дольше. По словам источников нашего агентства, именно директор «Водоканала» является главным претендентом на должность руководителя минэкономики — и это ключевой вызов для власти. Дело в том, что сам конкурс объявлен в продолжение политики администрации президента на открытый поиск кандидатов на должности во власти.

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в рамках этой работы патронирует масштабный конкурс «Лидеры России», в котором участвует почти 200 тыс. россиян. На встрече с избранными губернаторами (среди них был и Евгений Куйвашев) президент Владимир Путин попросил их развить эту работу в регионах. И все сначала поверили в свердловский конкурс, но потом среди претендентов оказался Александр Ковальчик.

Проблема в том, что возглавляемый им МУП «засветился» во всех возможных неприятных историях с намеками на непрозрачность расходования средств и работе в интересах не столько города, сколько персонально части его руководителей. Была и история с арендой дорогостоящего автомобиля для сити-менеджера, и уголовное преследование Ковальчика в момент, когда областные власти увидели в МУПе «копилку» замруководителя мэрии Владимира Тунгусова.

Александр Породнов, вероятно, сохранится в должности замминистра инвестиций и развития Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Теперь такой кандидат оказался среди основных претендентов на пост министра. Да, журналистам он говорит, что претензий у силовиков к нему нет. Источники агентства настаивают: лоббирует назначение не Владимир Тунгусов (теперь уже первый вице-губернатор), а другой «просто вице-» Александр Высокинский. Но все равно столь наглое протаскивание определенного кандидата ставит под сомнение объективность конкурса.

Конкурс, итоги которого вот-вот будут подведены, не идет ни в какое сравнение с теми же «Лидерами России». Ни широкого промо-, ни агитационных мероприятий, повышающих количество заявок, не проводилось. Возникает ощущение, что кто-то из чиновников «подмахивает» нужное ему решение, прикрываясь формой.

По словам политолога Сергея Мошкина, если бы не посыл «сверху», губернатор вряд ли бы затеял конкурс. «В традициях российской власти демократические процедуры не приживаются. Поэтому, естественно, все равно назначат того, кого нужно. Обставить все так, будто был честный отбор — это уже дело техники», — считает экперт.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что если со стороны общественности к конкурсу есть претензии, это повод обратиться в прокуратуру. «Президент настаивал, чтобы конкурс проводился максимально открыто. Если это условие не соблюдается, то нужно инициировать проверку», — говорит Мухин.

После собеседования Ковальчик отказался общаться с нашим агентством. Оставшиеся претенденты на должность руководителя мининвестиций также воздержались от комментариев. Напомним, основным претендентом на эту должность считается Виктория Казакова.

Как ранее сообщал первый вице-губернатор Алексей Орлов, имена новых министров, скорее всего, будут озвучены на этой неделе.