Как Юлия Михалкова («Уральские пельмени») снова идет в политику

21:38 06 февраля 2018 3

Михалкова не отказывала в автографе никому из желающих Фото: Дарья Попова © URA.RU

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова — снова в политике. Спустя почти два года после несостоявшегося похода звезды в Госдуму (Михалкова завоевала на праймериз «ЕР» проходное место, но после политического торга отказалась от него) она — член команды звезд, одобряющих курс президента России, Putin Team. Уральская актриса вместе с еще 89 известными личностями читают лекции, проводят встречи. Так, Юлия Михалкова отправилась под Екатеринбург, в техникум Верхней Пышмы с презентацией, как правильно выступать перед аудиторией. «URA.RU» побывало на первом выступлении актрисы, чтобы зафиксировать политический вес героини уральской повестки.

Для руководства механико-технологического техникума «Юность» приезд Михалковой стал спецоперацией, к которой подготовились со всей тщательностью. На входе гостей встречали заспанные студенты-волонтеры под чутким контролем завуча. Для красоты на молодых людях завязали нелепые оранжевые галстуки. Сами преподаватели надели лучшие выходные наряды и заняли стратегические посты у входов в здание и туалетов.

Детям раздали открытки с Михалковой Фото: Дарья Попова © URA.RU

В 10.10 в актовый зал под аплодисменты 16-летних мальчишек, через одного одетых в спортивные костюмы Adidas, вошла Михалкова.

— Друзья, вы слышали про движение Putin team? , — обратилась к залу нарядная Михалкова.

— Нет, — протянула толпа.

— А кто такой Овечкин знаете? , — попробовала зайти с другого бока актриса.

— Нет, — вновь ответили студенты.

На встрече был полный зал. Позже даже пришлось доносить скамейки Фото: Дарья Попова © URA.RU

— Отлично, все знают хоккеиста Овечикина, — предпочла не замечать затруднения Михалкова. — Он придумал движение Putin team, чтобы сделать нашу страну сильнее. Помимо меня в нем участвуют другие известные актеры, которые помогают родным краям. Я приехала, чтобы рассказать вам про то, как правильно и красиво использовать русскую речь. Главное качество речи это что? Правильно, четкость!».

«Четкие пацаны» на последних рядах одобрительно загудели. Учителя в ответ неодобрительно цыкнули.

«Вы можете подумать, что много можно решить перепиской «ВКонтакте», — продолжила Юлия. — А если станете взрослыми, то поймете, что это совершенно не так. Все решается переговорами.

Вот, например, наш президент Владимир Путин, он же не сидит «ВКонтакте». У него нет смартфона».

Поголовно сидящий в смартфонах зал недоуменно смолк. Почувствовав настроение подростков, Михалкова оперативно перешла от политической части выступления к мастер-классу. Актриса показала детям, как правильно проводить артикуляционную разминку.

Михалкова показывала детям упражнения на дикцию Фото: Дарья Попова © URA.RU

«Мы всегда перед выступлениями тренируем лицевые мышцы. Вот так», — сообщила аудитории Михалкова, свернула губы в трубочку и начала «писать» ими свое имя. Зал ожил, и под смех стал пробовать повторить за девушкой. Вдохновившись, героиня телешоу порастягивала губы, покусала язык, поцокала, «как лошадка», и начала разговор о важности большого словарного запаса.

«Кто из вас читал произведение великих русских писателей Ильфа и Петрова „12 стульев“? Никто? В ближайшие полгода прочитайте. Там была героиня Эллочка Людоедочка. Кто знает, сколько слов было в ее словарном запасе?», — спросила у студентов звезда «Уральских пельменей». После нескольких неправильных ответов руку поднял смуглый парень.

— Тридцать, — проговорил он.

— Молодец, а как тебя зовут? — обрадовалась Юля.

Диалог Михалковой с юношей по имени Магомед развеселил весь зал Фото: Дарья Попова © URA.RU

— Магомед, — с акцентом ответил студент.

— Скажи, а знать всего тридцать слов на русском языке это много или мало? — продолжила девушка.

— Это нормально, — пожал плечами парень. Зал лопнул от смеха.

После мастер-класса Юля решила ответить на вопросы студентов. После явно отрепетированных заранее вопросов о движении Putin team, один из ребят спросил, использует ли Михалкова в своей речи сленг.

«Я очень настороженно отношусь к сленгу. Вот это „хек“, „лол“, „хек- чебурек“. Что такое „лол“? Смешно? А „хек“ что такое? Тоже смешно?», — стала уточнять значение непонятных для нее слов актриса. Дети охотно поделились знаниями. Немного подумав, актриса провела параллели между современными словами и термином «ксерокс», который когда-то тоже казалось ей странным.

Удовлетворив любопытство студентов, Михалкова объявила автограф-сессию. У входа на сцену выстроилась огромная очередь студентов и преподавателей, желающих сфотографироваться со звездой. Первым прорвался лощеный юноша с букетом желтых роз в целлофане. Вручив цветы, местный Казанова попытался поцеловать гостью. Михалкова мастерски увернулась от поцелуя и предложила огорченному юноше сделать селфи. Следующие полчаса актриса мастерски фотографировалась со всеми желающими: командовала с какой стороны лучше встать и сама настраивала камеры смартфонов у робевших пышминцев. Этим Юля окончательно завоевала сердца взрослых и детей.

За автографами и селфи выстроилась огромная очередь Фото: Дарья Попова © URA.RU

— Четкая. Мне б такую, — мечтательно пробормотал усатый паренек, заливая совместное фото с Михалковой в Instagram.

— Да тебе никто никогда не даст, — заржал его рядом его друг, уворачиваясь от пинка.

— Она такая ухоженная. И маленькая, я прям офигела, — поделились мнением о гостье школьные красотки.

— Так, кто сфотографировался: марш на уроки! Живо, мне зал закрывать надо, — начала выгонять детей завуч. Вскоре помещение опустело. Уставшая от сотни селфи подряд Михалкова, выдохнула, и повернулась к журналистам. Рассказав телевизионщикам все о своем вступлении в Putin team, Юля ответила «URA.RU» о своем возможном участии на ближайших выборах в Екатеринбурге — в Гордуму — будущей осенью.

«Знаешь, какой наш гражданский долг? Прийти 18 марта на выборы и проголосовать за Путина. А уже после этого можно будет и про Гордуму подумать», — улыбнулась в ответ на вопрос Михалкова, сфотографировалась с совершеннолетними студентами в «путинских» футболках и вышла из зала под любопытные взгляды учеников.