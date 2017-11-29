10:04 29 ноября 2017 0

Юлия Михалкова восхищается словами президента Путина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Актриса шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова стала членом команды движения PutinTeam, организованного хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку действующего президента РФ. О своем решении вступить в команду Юлия рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

«Россия — это любовь. К бескрайним просторам, искренним людям, чистой правде. Только это чувство помогает нам вершить великие и малые дела во благо семьи и Родины, вдохновляет нас и устремляет в будущее, дарит силы прощать ближнего и защищать слабого», — написала Юлия Михалкова, уточнив, что восхищается словами Владимира Путина о том, что «главные ценности человека — это жизнь, любовь и свобода».

«Поэтому Владимир Путин — мой Президент. Поэтому я присоединилась на сайте www.putinteam.ru. Я в PutinTeam!», — заявила уралочка.

Как ранее писало «URA.RU», к движению PutinTeam присоединился еще один артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Тогда он писал, что разделяет взгляды на жизнь тех, кто уже вступил в это движение.

Накануне певец Николай Басков также пополнил ряды движения, отмечает сайт «Подмосковье сегодня». «Я безоговорочно поддерживаю и присоединяюсь к Putin Team, потому что горжусь нашей Родиной, нашей великой историей и культурой, нашими талантливыми людьми! И, конечно, нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Потому что считаю — именно он сделал Россию сильной страной, с которой считается весь мир. Уважаю его за взвешенные и ответственные решения. Верю ему, потому что он делом доказывает свою любовь к нашей Родине!» — написал артист.

Из известных людей за последние дни к движению также присоединились семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков, актер Андрей Мерзликин, продюсер Игорь Матвиенко. Как обещают администраторы, 7 декабря будет запущена полная версия сайта Putin Team.