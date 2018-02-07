Жириновский попробовал извиниться за «дебилов» с Урала. Но обманул

22:51 07 февраля 2018 1

Мастер-класс по приготовлению пельменей привлек больше всего внимания к визиту Жириновского в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ни разу не появлялся в Свердловской области с момента, как в 2012 году вышло его эпичное интервью с заявлением: «Я 40 лет езжу по стране и более тупого населения, чем на Урале, нет». Но ради президентских выборов кандидат все же рискнул приехать в Екатеринбург. Тем не менее аудиторию для встреч он выбрал крайне дружелюбную — молодежь и сторонников партии. Обратить на себя внимание остального свердловского электората Жириновский попытался исключительно через СМИ.

Всех пришедших в УрФУ проверяли металлоискателем. Поэтому образовалась очередь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первая остановка Жириновского в Екатеринбурге анонсировалась как лекция о геополитике. А как иначе оправдать выступление кандидата в президенты в стенах вуза? Соответственно, в УрФУ приглашали в основном студентов разных вузов. За час до начала перед входом в здание выстроилась длинная очередь. Стоять в ней пришлось не только тем, кто хотел в живую посмотреть на известного политика, но и учащимся УрФУ вместе с преподавательским составом.

«Пропустите, у меня пересдача через 10 минут!», — тщетно пытался пробиться молодой человек со студенческим. Но все делали вид, будто его не слышат.

В зале собралось порядка 800 человек. Жириновский задерживался (по информации «URA.RU», из-за плохой погоды его самолет долго не выпускали из аэропорта Внуково). Присутствующих в это время развлекали видеороликами, где лидер ЛДПР ругал российские дороги, авиакомпании и медицину, предлагая свои варианты решения этих проблем.

Встреча анонсировалась как лекция Жириновского студентам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В УрФУ кандидат появился в окружении целой толпы мужчин. Ближе всего к нему находились свердловские депутаты Госдумы Игорь Торощин и Даниил Шилков. За ними стояли свердловские парламентарии, чуть дальше — депутат гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев. По бокам делегацию замыкали охранники. Поднявшись на сцену Жириновский развалился в большом кожаном кресле.

В своей лекции он ругал государственное устройство страны. Говорил о необходимости сменяемости власти, глупости большевиков и плавно переходил к теме мартовских выборов. Начал с критики других кандидатов. Про Григория Явлинского сказал, что его «вытащили из нафталина». Собчак обвинил в занятии «порножурналистикой».

Грудинина сравнил с завхозом УрФУ (имелось в виду, что завхоз не может управлять вузом также, как Грудинин страной). А вот про Путина ничего плохого не сказал.

Когда его все-таки попросили охарактеризовать нынешнего президента, Жириновский лишь ответил, что не согласен с ним в некоторых вопросах внешней политики.

Оказалось, что Жириновский интересен молодежи Фото: Анна Майорова © URA.RU

После этого должен был начаться блок с вопросами из зала. Но Жириновский прервал первого же зрителя и заявил: «Подождите, пока я не уехал, я должен сказать. Несколько лет назад у меня брали интервью. Мои слова перефразировали и преподнесли, как будто я назвал уральцев тупыми. В данном случае речь шла о Борисе Ельцине, и о его действиях в конкретной ситуации. Несколько желающих задать свой вопрос тут же ушли из очереди к микрофону.

После этого Жириновского спрашивали про Навального, которого он пообещал допустить до выборов в случае своего президентства; про переименование Свердловской области, которое он поддержал; про то, когда он покинет свой пост в партии, в ответ последовало — никогда. Один из завершающих вопросов касался Ельцин Центра, куда Жириновский отправился сразу из УрФУ, чтобы «составить личное мнение в ответ на критику, которою я слышал в Москве».

Весь день один из членов команды Жириновского вел прямые эфиры в разных социальных сетях одновременно Фото: Анна Майорова © URA.RU

В президентском центре в это время Жириновского уже ждали исполнительный директор Александр Дроздов и директор музея первого президента Дина Сорокина. В начале экскурсии лидеру ЛДПР показали стену, где написаны все имена жертвователей для Ельцин Центра.

«О, Прохоров. Он мне „Ё-мобиль“ [отечественный электрокар] подарил. А батарейки к нему не дал. Как заряжать его теперь, я не знаю. Поставил в качестве экспоната во дворе у себя, стоит», — пошутил Жириновский.

На площадку самого музея пустили лишь операторов нескольких федеральных каналов. Фотографу «URA.RU» удалось проскочить чудом. «Я требую пропустить всех журналистов, — обратился Жириновский к руководству музея. — Это посягательство на свободу слова. За что по-вашему боролся Ельцин?». Но политику объяснили, что по правилам они могут запустить лишь те камеры, которые получили разрешение. «Журналисты, все равно отметьте, что я был на вашей стороне», — заявил лидер ЛДПР.

Жириновский поменял свою позицию, касаемо Ельцин Центра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время экскурсии он часто вплотную подходил к табличкам с разными записями. И то, некоторые из них считывал с большим трудом. Зачастую, написанное, ему диктовали помощники. Похоже, возраст [Владимиру Вольфовичу 71 год] уже дает о себе знать.

Он не стал обходить все семь залов. Побывал в четырех, включая последний, где находится кабинет Ельцина. «А у меня сейчас кабинет больше этого», — пошутил Жириновский. Ему предложили пересмотреть последнее новогоднее обращение первого президента, в котором он заявил об отставке. Политик не отказал. Во время просмотра он не произнес ни слова.

После экскурсии сложилось впечатление, что Жириновскому даже понравился музей. Единственное замечание, которое от него последовало: «Моя фамилия где здесь?». «Например, в 1993 году Ельцин дал мне последнее слово на совещании в Кремле. Я выступил в поддержку Конституции, а 12 декабря ее утвердили. Это факт, имеющий историческое значение», — отметил Жириновский и попросил своих помощников отыскать видео. Дина Сорокина пообещала включить его в архив музея.

Пельмени от Жириновского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перед уходом Жириновского попросили дать прогноз на предстоящие выборы. «Грудинина снимут за шесть дней до выборов. Еще пять человек откажутся участвовать в пользу Путина. Тогда будет обоснование, что Путин получит больше голосов. Только так он сможет получить 40—45%. Если выжу во втору тур, то я побеждаю», — заявил Владимир Жириновский.

После Ельцин Центра у кандидата была запланирована самая странная часть его предвыборного визита — мастер-класс по лепке уральских пельменей. Как пояснили собеседники агентства в партии, таким образом их лидер хотел продемонстрировать свое почтение Уралу. Под это арендовали целую гостиницу «Октябрьская», куда пригласили исключительно членов партии и журналистов.

«Я не делал этого 60 лет», — признался политик перед началом мастер-класса, который закончился после двух неаккуратно слепленных им пельменей. Продолжить он попросил своего шеф-повара. Жириновский пообещал, что накормят всех, включая журналистов. Но спустя некоторое время СМИ попросили выйти из зала. Голодными. Встреча продолжилась за закрытыми дверьми.