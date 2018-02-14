После отъезда Буркова в Омск свердловская СР на грани развала

21:40 14 февраля 2018 1

Партийцы обвиняют Ушакова в том, что он усыпил некогда боеспособное партотделение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловское региональное отделение «Справедливой России» вновь столкнулось с организационными и политическими проблемами, которые грозят ему внутренним расколом. Как сообщили «URA.RU» несколько представителей муниципальных ячеек «СР», после назначения 20 ноября 2017 года на пост председателя областного отделения Геннадия Ушакова оно начало испытывать серьезные финансовые проблемы. Источники агентства отмечают, что начались задержки с выплатой зарплаты работникам аппарата, в результате из него уволился ряд сотрудников. Перестали получать финансирование местные партячейки из-за чего им пришлось свернуть ряд проектов.

Еще недавно свердловские справедливороссы были самой активной партией в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С перебоями начали работать даже общественные приемные партии. Одно из них — в Кушве — закрылось. В других городах участились случаи, когда их сотрудники не принимали избирателей сразу, предлагая записаться на другой день.

Помимо этого муниципальные партийцы жалуются на отсутствие координации с региональным офисом. Они воспоминают, что до конца 2016 года областное руководство на постоянной основе проводило с ними летучки, на которых давались ценные указания. В начале 2017 года такое взаимодействие стало редким, а после прихода Геннадия Ушакова практически прекратилось.

Партийцы говорят, что многие статусные справедливороссы предпочитают решать принципиальные вопросы не с Геннадием Ушаковым, а с бывшим лидером партотделения Александром Бурковым. Последний сегодня занимает пост губернатора Омской области, однако продолжает курировать работу свердловских сопартийцев. Источник агентства обращает внимание, что свердловские справедливороссы все чаще выкладывают в соцсетях фотографии, сделанные во время своих поездок в Омск.

Александр Бурков продолжает руководить партотделением даже из Омска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перед уходом на губернаторский пост Александр Бурков назначил кураторов наиболее принципиальных муниципальных выборов в регионе. Партийную кампанию по избранию нового состава Екатеринбургской гордумы возглавил депутат Заксобрания Андрей Жуковский, кампанию по выборам в Верхнепышминскую гордуму — пресс-секретарь партотделения Вениамин Помазкин. В связи с этим недовольные партийцы не понимают ни круг полномочий Ушакова, ни его задачи и цели. «Мы идем в болото. От прежней активной работы не осталось ничего. Если ничего не изменится, то на следующих выборах мы не наберем серьезного результата», — поясняет один из недовольных.

«Вечно вам хочется найти какой-то скандал, интригу. А нам не до этого, мы вовсю работаем — Андрей Жуковский уже сказал, что порвет „Единую Россию“ в Екатеринбурге, а мне надо порвать ее в Пышме. Больше ни о чем даже подумать не успеваю», — пояснил «URA.RU» пресс-секретарь партотделения Вениамин Помазкин.

«Не знаю, кто и что вам сказал, но часть руководителей муниципальных отделений мы, скорее всего, будем менять. Потому, что они не работают, не проявляют активности», — заявил агентству Геннадий Ушаков. — Перебои с финансированием из Москвы были вызваны сменой руководства партотделения, необходимостью получить новые доверенности и разобраться с банковским счетом. Сейчас все долги по зарплате выплачены».

Ушаков также опроверг информацию о наличии проблем в работе с избирателями: «Я часто заезжаю в наши приемные и всегда там есть сотрудники. Всегда и всем принимаем».