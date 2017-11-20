Новым лидером свердловских «эсеров» стал первый в области депутат-банкрот

Новым председателем Свердловского регионального отделения (СРО) «Справедливой России» стал Геннадий Ушаков. Такое решение было принято в понедельник, 20 ноября, на конференции СРО. Как рассказали «URA.RU» члены партии, мероприятие было запланировано еще месяц назад.
Вопрос о председателе появился в повестке после того, как пост покинул Александр Бурков. Этот депутат Госдумы был назначен врио губернатора Омской области. В связи с новым назначением, Бурков написал заявление о сложении полномочий с поста председателя СРО.
Конференция прекратила его полномочия и одновременно выбрала нового председателя. По результатам тайного голосования больше всего голосов набрал Геннадий Ушаков. На конференции присутствовало 37 человек. 36 проголосовали «за», один бюллетень оказался испорчен.
Ушаков известен в регионе как партнер предпринимателя Алексея Тимощука, который за дело о хищении с УВЗ был объявлен в международный розыск, а позже заочно арестован. Ушаков и Тимощук в 2004 году создали компанию ООО «Конструкция ЕНТ», которая получила контракты на выполнение ремонтно-строительных работ на сумму более 160 миллионов рублей на территории оборонного предприятия УВЗ. Счета предприятию выставлялись на суммы, которые сегодня называют завышенными. В деле Тимощука Ушаков проходил как свидетель.
Геннадий Ушаков был депутатом Заксобрания прежнего созыва. Он прославился и как народный избранник, первым в регионе признанный банкротом. Арбитражный суд Свердловской области признал его несостоятельным в марте 2016 года. Ушаков заявлял «URA.RU», что к настоящему времени он уладил все корпоративные конфликты со своим участием: «Идет подписание всех мировых соглашений, завершаются все переговоры».
В октябре 2017 года Геннадий Ушаков вновь стал депутатом Заксобрания. Мандат ему достался от свердловского парламентария Дмитрия Ионина — тот, в свою очередь, перешел в Госдуму, на место Александра Буркова.