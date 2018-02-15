«Молодежь уезжает из Кургана не из-за зарплат. Должен быть хозяин»

20:15 15 февраля 2018 6

Дмитрий Парышев считает родной город не самым плохим и стремится его сделать красивее Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Участие «Курганстальмоста» в строительстве олимпийского стадиона «Фишт» в Сочи помогло предприятию получить новые контракты: из 12 стадионов, строящихся в России к чемпионату мира по футболу, на десяти используется продукция из Кургана. Директор завода Дмитрий Парышев получил статус доверенного лица кандидата в президенты России Владимира Путина. И остается одной из самых обсуждаемых персон региона: недавно устроил в Кургане яркий и статусный хоккейный праздник «Русская классика».

— В прошлом году у вас были рекордные показатели по выпущенной продукции. Однако проекты, связанные со строительством стадионов к чемпионату мира по футболу, заканчиваются. Нет опасений, что вы останетесь без заказов?

— У нас планомерная загрузка, никаких потрясений мы не ждем, хотя заметен спад из-за выборов.

— Выборы влияют на активность в строительстве?

Интерьер кабинета украшают макеты уже завершенных объектов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Притормаживаются проекты. В правительстве страны все равно будут какие-то перестановки. На своем опыте мы знаем, что вроде бы ничего не меняется, но есть спад, после выборов активность резко идет вверх.

— Если раньше вы только поставляли металлоконструкции, то сейчас активно занимаетесь их монтажом — это новый для вас вид деятельности.

— Мы успешно справились с монтажом конструкций стадиона «Центральный» в Екатеринбурге, «Синара девелопмент групп» доверила нам эту работу. Сейчас мы продолжаем сотрудничество по подготовке к ЭКСПО, наши ребята монтируют конгресс-центр. Там жесткие сроки, закончить нужно к 1 апреля.

- Все стадионы будут готовы вовремя?

— У нас нет других вариантов. Время еще есть. Сколько бы ни писали о недоработках при подготовке Олимпиады в Сочи, претензий к объектам не было. И на сегодняшний день все работает, функционирует круглый год.

— Губернатор Алексей Кокорин призывает к социальной ответственности бизнеса. Я знаю, у вас на заводе одна из самых больших в регионе зарплат (средняя — в районе 50 тысяч рублей), люди держатся за свои места, но какие-то еще меры поддержки есть, планируются? Вот, дом вы построили для своих сотрудников, что еще?

— Мы хотим еще строить дома, коллектив у нас молодой, есть потребность.

— Кстати, какие условия получения квартир, не бесплатно же вы их даете?

— Мы даем первый взнос. Нужно проработать необходимый период времени, работает специальная комиссия, которая одобряет претендентов. Стараемся, чтобы заводчане селились в нашем доме, ведь он получился уникальным и украсил город.

— Ваши проекты действительно преображают города.

— Ханты-Мансийск, Тюменский север, Казахстан, Москва, Сочи, Краснодарский край — везде мы оставили свой след. Взять тот же Владивосток, приятно, что тот объект, который мы строили, появился на денежных купюрах.

На двухтысячной купюре — мост, построенный из курганских металлоконструкций Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Когда уже что-то подобное появится у нас в Кургане?

— Я думаю, город к этому в какой-то момент придет. К тому, что нужно что-то делать — пусть немного, но красиво. Потому что молодежь уезжает из Кургана не из-за зарплат. Людям нужны парки, скверы, детские кружки. Должно быть чисто, чтобы было видно, что в городе есть хозяин.

— Да, есть куда нашему городу стремиться…

— Я всю Россию проехал, не все у нас так плохо. У нас по ночам горит свет, есть города, где в 12 ночи выключат освещение. У нас неплохие дороги. В городах, даже тех, которые сейчас готовятся к чемпионату мира, нет дорог. Федеральные трассы у нас приведены в порядок, в Кургане да, тут коммуникации, которые требуют постоянной перекладки, вносят негативный вклад. Если бы коммуникации были на газонах и тротуарах, было бы намного проще. Предприятия должны брать на себя ответственность и приводить в порядок какие-то территории. Если каждый будет смотреть на соседа, никогда ничего не получится.

— Вас выбрали доверенным лицом президента, я знаю, что в определенной степени такое доверие вызывает зависть других возможных претендентов — вы с этим не сталкивались?

— Большая честь быть в команде президента, это тяжелая работа и ответственность. Просто так в эту команду на попадешь и не купишь за деньги. Мы стараемся быть рядом с политикой, но постоянно ею заниматься — это отдельная профессия.

— То есть не планируете развивать политическую карьеру? У нас ведь уже недалеко выборы в областную думу…

Дмитрий Парышев считает, что политика занимает слишком много времени, если ей заниматься профессионально Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Есть молодые ребята, предприниматели, которые должны идти в политику. Производство отнимет много времени, все-таки три тысячи человек на заводе, на все направления физически не хватает времени.

— Прекрасные эмоции доставляет курганцам наша хоккейная команда «Зауралье» — в этом году она успешно выступает. А у вас какие ожидания от хоккеистов?

— Сейчас уже почти все выздоровели, у нас была большая проблема во время «Русской классики», поскольку практически половина основного состава выбыла (хоккеисты заразились свинкой — прим. ред.). У нас была возможность выпустить наших молодых хоккеистов. Надеюсь, сейчас все войдут в форму и повторят результат прошлого года в плей-офф или даже поднимутся выше и выйдут в финал.

— А как у вас впечатления от «Русской классики», вы ведь тоже вышли на лед?

— Еще две недели после мне все говорили о том, каким прекрасным праздником этот турнир стал для Кургана. Люди приезжали со всей области посмотреть на уникальных спортсменов. Гости тоже оценили тот интерес, количество зрителей, которые собрались на трибунах. Поэтому сейчас, насколько я знаю, рассматривается вопрос о расширении турнира.