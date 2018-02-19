Экс-коллега Эллы Памфиловой призвал ее уйти в отставку

17:49 19 февраля 2018 0

Глава ЦИК Элла Памфилова уже привыкла к критике в свой адрес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший член избирательной комиссии Челябинской области, экс- руководитель программ по правовому просвещению Российского фонда свободных выборов Александр Лебедев, обвинил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову в некомпетентности и незнании законов.

Он выступил с открытым письмом, в котором предложил главе ЦИК пройти тестирование и уйти в отставку в том случае, если она не сможет доказать свою компетентность. Свое обращение Лебедев опубликовал на странице в Facebook.

Памфилову обвинили в незнании юридических тонкостей своей работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лебедев назвал примеры ошибок Памфиловой в ее заявлениях, которые, по его словам, «вызывают у профессиональных юристов гомерический смех». «Вы неоднократно заявляли про нарушения на выборах и что „отмените результаты в случае подтверждения нарушений“. Но вы же должны знать, что ни вы, ни ЦИК не вправе отменить итоги выборов, а отменяет их суд», — заявил Лебедев.

Мужчина также обвинил Памфилову в том, что она назначила на важные должности вместо профессионалов людей без опыта работы в избирательной системе. К таковым он, в частности, отнес исполнительного директора Российского фонда свободных выборов Максима Лескова и и. о. руководителя Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК Оксану Дуданец.

При этом Лебедев напомнил, что Памфилова неоднократно заявляла, что «не сильно» разбирается в законодательстве.

«Если Вы не разбираетесь в законодательстве — уйдите, пусть ваши места займут те, кто его знает, и будут получать зарплату в полмиллиона рублей в месяц за „тяжелый труд“!»

— заявил Лебедев.

В пресс-службе ЦИК России «URA.RU» отказались прокомментировать обращение Александра Лебедева: «Пока никаких комментариев не будет».

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с «URA.RU» напомнил, что это далеко не первое обращение к Памфиловой от коллег. Так, ранее в суд на нее подал подмосковный юрист Артем Любимов. «Но дело замялось, как мне кажется, замнется и это. До 18 марта Памфилова уже никуда не уйдет, а после может получить хорошее повышение, например, войти в новое правительство РФ», — предположил Гращенков.

Руководитель Института политической социологии Вячеслав Смирнов полагает, что информационный выпад против главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой не несет ей никакого репутационного ущерба.

«Прыгая на председателя ЦИК, бывший член областного избиркома пиарит в первую очередь себя. Это издержки публичной политики, не более того», — сказал «URA.RU» Смирнов.

Он отметил, что Памфилова постоянно «находится под критикой либерального сообщества, популиста Навального и даже обиженных на весь мир коммунистов». «Критика безвестного члена облизбиркома на этом фоне ничтожна. Работа такая у председателя ЦИК — продолжать работу вне зависимости от критики», — резюмировал эксперт.