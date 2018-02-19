Четыре кандидата на пост спикера гордумы Тюмени

18:18 19 февраля 2018 0

Полномочия Еремеева (на фото справа) еще не закончились, а его уже списывают со счетов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Руководство Тюмени изменится не только в связи с возвращением сити-менеджеру статуса главы города, но и из-за смены председателя гордумы. Сразу несколько источников «URA.RU» сообщили, что нынешний глава представительного органа власти Дмитрий Еремеев не будет избираться на новый срок. Собеседник агентства, близкий к руководству думы, утверждает, что к спикеру накопились замечания у руководства области, которое внимательно следит за ситуацией в административном центре, где проживает каждый второй житель региона.

«Когда его [Еремеева] избирали, я был рад, что в председатели попал молодой парень, а по факту — он оказался „старее“ старых», — поделился источник. Он настаивает, что председатель не пользуется авторитетом у депутатов. Другой собеседник агентства, также знающий о планах по смене руководства думы, уверен — без работы Еремеев не останется: он может возглавить какой-либо департамент правительства Тюменской области.

Вакантных должностей для Еремеева в правительстве региона политологи пока не видят Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Политолог Александр Безделов считает реальным отказ Еремеева от выдвижения на выборы нового состава гордумы: «Человек достиг вершины карьерного роста и, вероятно, попытается сменить профиль деятельности. Однако начальник департамента для него — это понижение по властной вертикали. Адекватная должность тому посту, который он сейчас занимает, — это заместитель губернатора. Сейчас свободных позиций нет и в ближайшее время не предвидится. Так что-либо бизнес, либо в будущем место депутата в облдуме».

Получить комментарий самого Еремеева не удалось. Советник председателя Тюменской городской думы Татьяна Исакова сообщила, что о планах спикера не осведомлена: «Сейчас нас интересуют президентские выборы, а что касается думских — такой информации я не могу вам дать ни по одному депутату, тем более по Дмитрию Владимировичу».

По данным агентства, консультации по новому спикеру гордумы продолжаются. Безделов считает, что во главе седьмого созыва городской думы будет политик без амбиций, неконфликтный и лояльный не только правительству Тюменской области, но и лично мэру Александру Моору. По мнению политолога Андрея Шуклина, руководить законодательным органом будет опытный, работоспособный, предсказуемый и публичный человек, представляющий симбиоз хозяйственника и оратора.

Основными претендентами на место спикера городской думы источники называют нынешних депутатов Николая Романова и Юрия Баранчука. Последний, по мнению большинства, «самый вменяемый» и результативный, поэтому будет хорошим помощником для нынешнего главы администрации Тюмени Александра Моора.

Николай Романов (слева) и Юрий Баранчук, по мнению источников, самые реальные претенденты на пост спикера Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Он с полуслова и полувзгляда улавливает и исполняет. Когда идет заседание думы, он ситуативно принимает решение и действует, причем всегда эффективно и грамотно», — рассказывает один из депутатов.

Безделов указывает на серьезный возраст Романова (в декабре ему исполнилось 66 лет) и на то, что депутат «не входит в команду Моора и даже не близок к нему». Шуклин отмечает активность депутата и то, что «из контекста он не выпадает»: «Этот кандидат и опытный, и авторитетный, он еще покажет молодым, как надо работать».

Узнать о намерениях самого Николая Романова не удалось. Помощник депутата Евгений Плашинов сообщил, что не может дать никаких комментариев по этому вопросу и предложил вернуться к обсуждению темы через два-три месяца.

Баранчук будет стараться избежать нового статуса, считает Александр Безделов, поскольку «есть бизнес, которым необходимо управлять»: «Оставить эту сферу без оперативного руководства невозможно, поэтому в такой ситуации он будет нести издержки. Вряд ли мэр и региональные власти допустят, чтобы спикер гордумы имел бизнес-интересы, это будет довольно скандальная ситуация. Так что он может претендовать максимум на пост заместителя председателя».

Сам Юрий Баранчук это подтверждает: «На спикера я точно претендовать не могу, потому что являюсь предпринимателем, у меня есть трудовые коллективы, я не могу их бросить». В беседе с агентством он сообщил, что также не решил вопрос о переизбрании: «Я депутатскую работу веду по-настоящему, а это отнимает много времени, сил и ресурсов, в том числе финансовых. Буду в конце весны подводить итоги, отчитываться перед избирателями и уже тогда определяться».

Бывший заместитель Моора благодаря сентябрьским выборам может вернуться в политику, считают эксперты Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Депутат также подчеркнул, что положительная оценка его работы со стороны коллег и общественности — это в том числе заслуга действующего спикера Еремеева, с которым у него сложились «нормальные деловые отношения»: «И если кому-то его работа не видна, а видна только моя — поверьте, ничего так просто не бывает».

Безделов считает высокими шансы Владимира Сартакова, заместителя генерального директора компании «Мостострой-11» Николая Руссу. Связаться с самим Сартаковым не удалось — его помощник в течение дня был недоступен во время телефонных звонков. Возможно и выдвижение нового лица, которое при этом уже успело зарекомендовать себя на политической арене города. «Например, бывший заместитель главы города Андрей Голоус. Это человек, который знает изнутри всю работу администрации и не имел особых конфликтов с Моором», — предположил Александр Безделов. Также он ждет, что в гордуму пройдет Артем Андросов, член высшего совета «Единой России», но его в список кандидатов в спикеры политолог не включает.