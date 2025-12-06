Губернатор ХМАО Кухарук переизбран в руководство ВАРМСУ
Переизбрание состоялось 6 декабря
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Накануне в Москве прошел VIII Съезд Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). На нем были избраны руководящие органы, а Глава Югры Руслан Кухарук сохранил свой пост сопредседателя организации.
«5–6 декабря в Москве впервые проходит форум-выставка муниципальных практик. Во второй день форума состоялся VIII Съезд ВАРМСУ. На Съезде были избраны руководящие органы ВАРМСУ. Делегаты единогласно поддержали кандидатуры Губернатора Югры Руслана Кухарука и члена Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Галины Данильченко на должности сопредседателей», — сообщает пресс-служба ассоциации URA.RU.
Должность председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера занял Андрей Шевченко, а членом президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления избрана Ирина Гусева. В голосовании участвовали 89 делегатов.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!