Губернатор ХМАО Кухарук переизбран в руководство ВАРМСУ

06 декабря 2025 в 20:43
Переизбрание состоялось 6 декабря

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Накануне в Москве прошел VIII Съезд Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). На нем были избраны руководящие органы, а Глава Югры Руслан Кухарук сохранил свой пост сопредседателя организации.

«5–6 декабря в Москве впервые проходит форум-выставка муниципальных практик. Во второй день форума состоялся VIII Съезд ВАРМСУ. На Съезде были избраны руководящие органы ВАРМСУ. Делегаты единогласно поддержали кандидатуры Губернатора Югры Руслана Кухарука и члена Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Галины Данильченко на должности сопредседателей», — сообщает пресс-служба ассоциации URA.RU.

Должность председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера занял Андрей Шевченко, а членом президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления избрана Ирина Гусева. В голосовании участвовали 89 делегатов.

