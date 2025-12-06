Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В ХМАО таксист высадил пассажирку с ребенком на мороз

06 декабря 2025 в 21:06
Таксист до этого грубо и нецензурно общался с пассажиркой

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) водитель такси грубо общался с пассажиркой, а затем и вовсе высадил ее с несовершеннолетним ребенком на мороз. О произошедшем URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

«Инцидент произошел в городе Нижневартовске. Водитель такси нецензурно выражался в адрес пассажирки с несовершеннолетним ребенком, высадил их, несмотря на низкую температуру воздуха», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что до места назначения таксист пассажиров не довез. Прокуратура начала проверку. Она коснется перевозчика, а также обеспечения им безопасности пассажиров.

