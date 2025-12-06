В ХМАО таксист высадил пассажирку с ребенком на мороз
Таксист до этого грубо и нецензурно общался с пассажиркой
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Нижневартовске (ХМАО) водитель такси грубо общался с пассажиркой, а затем и вовсе высадил ее с несовершеннолетним ребенком на мороз. О произошедшем URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.
«Инцидент произошел в городе Нижневартовске. Водитель такси нецензурно выражался в адрес пассажирки с несовершеннолетним ребенком, высадил их, несмотря на низкую температуру воздуха», — сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что до места назначения таксист пассажиров не довез. Прокуратура начала проверку. Она коснется перевозчика, а также обеспечения им безопасности пассажиров.
