В ХМАО таксист высадил пассажирку с ребенком на мороз

В Нижневартовске (ХМАО) водитель такси грубо общался с пассажиркой, а затем и вовсе высадил ее с несовершеннолетним ребенком на мороз. О произошедшем URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

«Инцидент произошел в городе Нижневартовске. Водитель такси нецензурно выражался в адрес пассажирки с несовершеннолетним ребенком, высадил их, несмотря на низкую температуру воздуха», — сообщает пресс-служба ведомства.