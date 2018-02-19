Расстрел в Дагестане проверяет на прочность Васильева и Кремль

20:57 19 февраля 2018 0

Врио главы Дагестана Владимир Васильев столкнулся с первой трагедией на своем посту Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Убийство пятерых прихожан храма Георгия Победоносца в Кизляре в Дагестане местные элиты связывают с переменами, которые пришли в регион вместе с новым врио главы Владимиром Васильевым. Как рассказывают собеседники «URA.RU», представители республиканских органов власти, там никогда Масленница не вызывала никакой напряженности на религиозной почве. «В сознании мусульман, Масленица не ассоциируется с православием. То, что случилось на минувших выходных, может быть „ответочкой“ Васильеву от местных», — заявил агентству чиновник из Махачкалы. По его словам, слишком много недовольных той политикой, которую выстраивает нынешний глава республики. Поэтому и само трагическое происшествие, и попытки его трактовать могут быть элементом, политического шантажа Васильева и федерального пострадавшими от антикоррупционной кампании, развернутой в регионе. Этой же версии придерживаются ряд политических экспертов, которые предпочли остаться не названными в СМИ.

В Кизляре злоумышленник расстрелял толпу горожан во время масленичных гуляний Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Напомним, что в воскресенье, 18 февраля, во время масленичных гуляний в Кизляре, злоумышленник расстрелял из охотничьего ружья толпу на площади у храма Георгия Победоносца. В итоге погибло пятеро горожан, еще четверо получили ранения, преступник был уничтожен при попытке скрыться. Следственный комитет в понедельник заявил, что одной из версии случившегося рассматривается террористический акт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что стрелка проверяют на причастность к экстремистским организациям, продолжающим свою деятельность в регионе. Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил в ходе визита в Кизляр, что целью нападения было желание «разъединить многонациональное и многоконфессиональное общество Дагестана».

Воскресная трагедия дает основания местным элитам для различных спекуляций вокруг трактовок причин случившегося, считает политолог Павел Салин. Например, может отыгрываться то, что за последние 5-7 лет ситуация с терроризмом в Дагестане существенно улучшилась, а с приходом «варяга» стало заметно хуже. «Местные элиты могут предложить федеральному центру сделку: если хотите бороться с коррупцией, используйте для этого местные кадры, а не варягов. Тут они могут апеллировать к успешному опыту экс-главы республики Рамазана Абдулатипова: фактор местных элит в регионе был очень высок, а ему удалось в рамках борьбы с коррупцией и с экстремизмом с ним справиться», — отмечает политолог. Он добавляет, что теракт был совершен против русскоязычного населения, и это также может служить аргументом в торге кланов с федеральным центром по логике: сегодня теракт против на территории Дагестана, а завтра мало ли что случится на территории остальной России.

Экс-глава Дагестна Рамазан Абдулатипов эффективно боролся с терроризмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прямой связи между нападением и появлением Васильева в регионе не видит эксперт института «Диалог цивилизаций», исламовед Алексей Малашенко. Тем не менее, это иллюстрация того, что новый глава региона прав — в Дагестане нужно продолжать бороться с коррупцией и беззаконием, считает эксперт: «Я не думаю, что ситуация как-то ослабит позиции Васильева. Она даже сыграет в его пользу, поскольку всем очевидно в какой острой ситуации он действует. Всего предотвратить невозможно, а обвинять власти в случившемся — глупо, тем более в контексте, когда в республике идет острая внутренняя конкуренция между несколькими кланами», — пояснил эксперт.

Местные элиты значительно пострадали с приходом Владимира Васильева. В начале февраля, в республике проходит масштабная антикоррупционная операция: правительство отправлено в отставку, задержаны врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и два его заместителя. Экс-министра образования Шахабаса Шахова обвиняют в хищении средств из республиканского бюджета на 95 млн рублей. Мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов также арестованы и обвиняются в превышении полномочий. В регион нагрянула с проверкой Генпрокуратура, которая выявила почти 2,5 тыс. нарушений закона и возбудила более 70 уголовных дел.

Воскресный теракт лишь подтверждает необходимость этой зачистки, считает политолог Аббас Галлямов. «Тот факт, что „исламисты активизировались“, говорит о том, что Васильеву уже удалось в чем-то ущемить их интересы. Васильеву нужно продолжать действовать в соответствии с ранее намеченными планами», — прокомментировал случившееся «URA.RU» эксперт.

Врио главы Дагестана Владмимр Васильев заявил элитам, что привел Россию в республику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

О серьезности своих намерений и готовности к радикальным реформам в республике Васильев заявил в первом же публичном выступлении в своей новой должности — во время представления Народному Собранию Дагестана. Тогда он сказал, что при назначении получил поддержку от президента и правительства России: «К вам пришел не я один, к вам пришла Россия». Эта фраза стала крылатой и дала однозначный сигнал местным элитам — система госуправления радикально поменяется.

Как объясняет политолог Павел Салин, ситуацию в Дагестане нельзя рассматривать в отрыве от реформ госуправления, которые запланированы на территории всей России после президентских выборов. Начать решили с национальных республик и конкретно с Дагестана. «Там речь идет о генерал-губернаторской модели: на Кавказе она будет иметь просто более жесткий характер», — пояснил политолог. По его словам, когда экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов приходил в республику, для федерального центра стояла задача решить проблему с разгулом экстремизма и коррупции в одном конкретно взятом регионе. Сейчас же речь идет о более системных вещах. «За ситуацией в Дагестане сейчас наблюдают северо-кавказские элиты, элиты национальных республик и других территорий. Поэтому, если дать в Дагестане обратный ход, то можно забыть о системных мерах и по всей стране», — объяснил Салин. По его словам, от того, как все пройдет в Дагестане, зависит конфигурация реформ в других регионах. Но в целом, по мнению эксперта, ставка будет делаться на администрирование и упрощение процессов: на укрупнение регионов, на приход государства в экономику, на главенство «генерал-губернаторов». Политолог резюмировал: «Кнут будет для каждого типа субъекта свой».