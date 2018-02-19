Депутаты блокируют мэрию Нефтеюганска: нужна земля под бизнес

21:38 19 февраля 2018 2

Депутата окружной думы ХМАО Степана Пыталева заподозрили в шантаже администрации Нефтеюганска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нефтеюганске разразился крупнейший за последние несколько лет политический скандал: дума объявила войну мэрии из-за клочка земли, где могут построить гипермаркет. Об этом 19 февраля «URA.RU» сообщил источник знакомый с ситуацией.

По мнению собеседника, инициатором конфликта является депутат окружной думы Степан Пыталев, который с помощью лояльных депутатов Нефтеюганска пытается пролоббировать свои бизнес-интересы и добиться разрешения на строительство гипермаркета на территории, отведенной под жилищную застройку.

По информации источника, речь идет о микрорайоне «9а» Нефтеюганска, территория которого была арендована ООО «Технологии современного управления», якобы подконтрольному Степану Пыталеву. После земля полностью перешла к обществу.

Мэра Нефтеюганска вынуждают изменить строительный план города Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Человек Пыталева — вице-спикер городской думы Рафаэль Галиев — лоббирует его интересы. По инициативе Галиева депутаты отказывались принимать бюджет в конце 2017 года. Если городская администрация не пойдет на уступки и не согласится переделать кадастровый паспорт города, где „9а“ микрорайон будет отведен под общественно-деловую застройку, то депутаты устроят очередной скандал», — предполагает источник агентства.

Также собеседник добавил, что глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев отказывается идти на поводу у Пыталева и Галиева, несмотря на сложный предвыборный период. «Территория необходима для выполнения жилищной программы Нефтеюганска, но Дегтярев не может справиться с сильным давлением депутатов. Очередной скандал может стать последним для него в роли главы города. Нужно учесть, что его позиции и без того слабые», — комментирует собеседник.

По неофициальной версии, очередные споры по вопросу строительства гипермаркета на территории города пройдут на ближайшем заседании думы Нефтеюганска в четверг, 22 февраля.

Конфликт разделил гордуму на два лагеря Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Источник в администрации подтверждает, что конфликт действительно идет и связан именно с участком земли. «Галиев на комиссии по ЖКХ сегодня опять поднимал тему строительства гипермаркета. Застройщик пытается возвести гипермаркет на территории, предназначенной под жилищное строительство. Хотя в городе есть несколько участков земли, специально выделенных под эти цели», — отметил собеседник агентства.

Он также пояснил, что депутаты гордумы разделились на два лагеря. «Половина депутатов, не поддерживают всю эту историю. Но на открытый конфликт с группой депутатов Галиева не идут», — добавил инсайдер.

Получить комментарий мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева на момент публикации не удалось — глава города не ответил на звонки на сотовый телефон. Поговорить с Рафаэлем Галиевым также не удалось. Телефон политика недоступен для звонков агентства.

Как сообщил «URA.RU» сам Степан Пыталев, информация источника агентства не соответствует действительности и является вымыслом.

«Никакого отношения к перечисленному я не имею. У каждого депутата должно быть свое мнение и своя голова на плечах, никого я не саботирую. Ни физически, ни юридически к этим историям отношения не имею. Видимо кому-то интересны манипуляции с моим именем, если это продолжится, то я буду обращаться в суд и защищать свою честь и достоинство в юридической плоскости», — комментирует депутат окружной думы.

Напомним, Дума Нефтеюганска приняла бюджет города на 2018 год только со второй попытки. Во время первого голосования против главного финансового документа города выступила так называемая «пыталевская группа» (пул депутатов, лояльных местному предпринимателю, парламентарию Думы ХМАО Степану Пыталеву). Она насчитывает 13 человек — это Рафаэль Галиев, Алла Гайсина, Александр Никитин, Марат Миннигулов, Алексей Казаков, Эльвира Бугай, Руслан Шарипов, Ильшат Гумеров, Виктор Федин, Алексей Чупин, Алексей Родионов, Дмитрий Пайвин, Александр Дудич. Всего в гордуме 25 депутатов.

«URA.RU» продолжит следить за развитием ситуации.