«Серый кардинал» ХМАО вышел из сумрака и развел депутатов и мэра

18:31 28 декабря 2017 0

Владимир Семенов — один из основных политических акторов Югры, предпочитающий действовать из тени Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дума Нефтеюганска утвердила бюджет на 2018 год — документ, принятие которого ранее бойкотировало депутатское большинство. Взамен народные избранники выдвинули главе города Сергею Дегтяреву ультиматум — выполнить в будущем году требования из сформулированного протокольного поручения. По версии источников «URA.RU», посвященных в политическую жизнь округа, компромисса удалось достигнуть благодаря вмешательству одного из наиболее влиятельных окружных игроков, предпочитающих действовать из тени, Владимира Семенова.

Заседание Думы Нефтеюганска было повторным. Первая попытка принять бюджет состоялась еще 20 числа, но оказалась безрезультатной. Против главного финансового документа города выступила так называемая «пыталевская группа» (пул депутатов, лояльных местному предпринимателю, парламентарию Думы ХМАО Степану Пыталеву). Она насчитывает 13 человек — это Рафаэль Галиев, Алла Гайсина, Александр Никитин, Марат Миннигулов, Алексей Казаков, Эльвира Бугай, Руслан Шарипов, Ильшат Гумеров, Виктор Федин, Алексей Чупин, Алексей Родионов, Дмитрий Пайвин, Александр Дудич. Всего в гордуме состоит 25 депутатов.

По оценкам инсайдеров, группой депутатов, бойкотировавших бюджет Нефтеюганска, руководит Степан Пыталев (справа) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Именно такой состав подписался и под протокольным обращением к главе (имеется в распоряжении агентства). Депутаты требуют от Сергея Дегтярева согласовывать с ними инвестиционные проекты, совместно распределять финансирование от «Роснефти» и правительства Югры, признать городское собрание равным политическим актором и управлять Нефтеюганском на паритетных началах. Также значатся и более конкретные требования: запастись резервными источниками топлива на случай ЧС во время отопительного сезона, закупить и установить в городские котельные автономные резервные источники питания, предоставить субсидию ОАО «Юганскводоканал».

«Депутаты закрепили свои пожелания протокольным поручением. Это очень хороший формат для общения с главой. Депутаты, как народные избранники, доносят таким образом до главы компромиссные решения», — комментирует в разговоре с агентством Степан Пыталев.

Теоретически глава города может и не исполнять пункты поручения. Но в таком случае народные избранники в будущем вновь могут бойкотировать принятие важных муниципальных документов.

По версии источника «URA.RU» в правоохранительных органах Югры, реальная причина конфликта между депутатами и мэрией кроется в коммерческой плоскости.

Согласно этой версии, с приходом к власти в Нефтеюганске управленческой команды Сергея Дегтярева в 2016 году в городском секторе ЖКХ начали формироваться новые порядки. В частности, как уже сообщало агентство, всплыла на поверхность история с приватизацией муниципальных Юганскводоканала и Югансктранстеплосервиса по заниженной цене. Перемены не понравились представителям старой элиты, имеющей своих лоббистов в депутатской среде, в результате противостояние развернулось в думских кабинетах.

Как объясняет другой инсайдер в администрации Нефтеюганска, компромисса в споре удалось достигнуть благодаря вмешательству в ситуацию еще одного депутата окружной Думы — Владимира Семенова.

С приходом Сергея Дегтярева на пост главы Нефтеюганска в коммунальной отрасли начал наводиться новый порядок Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В кругу регионального истеблишмента Семенов считается одним из основных игроков ХМАО, манипулирующим из тени действиями многих местных политиков. «Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть-Ях — это основные территории присутствия Семенова. Там ни один вопрос, как по линии власти, так и по линии силовиков, не решается без его кивка. В данной ситуации Владимир Николаевич дал понять, что город не может заходить в новый год без бюджета, и с этой позицией Дегтярев и Пыталев вынуждены были согласиться», — комментирует собеседник агентства.

Помощник Владимира Семенова Алексей Рябов в разговоре с «URA.RU» опроверг факт вмешательства шефа во внутреннюю политику в Нефтеюганске. «Владимир Николаевич старается поддерживать нейтралитет, а потому дистанцируется от событий в городе», — отмечает Рябов.

Получить официальные комментарии мэрии Нефтеюганска на момент подготовки материала не удалось. Мэр Сергей Дегтярев также не ответил на звонки корреспондента агентства по мобильному телефону.

«URA.RU» будет следить за политической жизнью Нефтеюганска, а также за переделом собственности на коммунальном рынке города.