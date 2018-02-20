Триумф бюрократии Еката! Знакомьтесь ближе, кто создаст «парк мечты»

21:10 20 февраля 2018 6

Муж статусной экс-чиновницы Екатеринбурга, которого ведут к победе в конкурсе, без стеснения признается: концепции развития Шарташа у него нет Facebook Александра Умникова

Журналистам показали кандидатов, претендующих на пост директора Шарташского лесопарка, чьи имена до этого держались в тайне. Как и прогнозировало «URA.RU», в финал — собеседование с главой региона — вышел 58-летний Александр Умников, который считается креатурой первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. Ранее он единственный набрал максимум баллов за тестирование. А сегодняшняя презентация программ в очередной раз продемонстрировала предрешенность конкурса. В то время, как другие кандидаты наглядно рассказывали о своем видении будущего парка, Умников ограничился лишь предложением набрать профессиональную команду, которая и будет заниматься благоустройством территории. Тем не менее выглядел кандидат довольно уверенно.

Второй этап конкурса прошел в здании правительства Свердловской области. Выступления участников перед конкурсной комиссией вновь закрыли от журналистов. Перед самым началом сотрудники департамента информационной политики объявили, что трое из четверых кандидатов согласились пообщаться со СМИ после защиты проектов.

Леонид Гункевич предлагает молодежную тусовку прямо на озере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спустя 15 минут ожидания в холл второго этажа спустился лидер свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич. Он признался, что на этапе тестирования набрал 90%. «У человека, который интересуется темой, вопросы не должны были вызвать затруднений. Отсекающих заданий точно не было», — сообщил он.

По словам Гункевича, он предложил конкурсной комиссии создать в парке «территории, которые не конфликтуют». Подразумевается, что на Шарташе должны быть созданы зоны для спортсменов, инвалидов, детей и клубной молодежи. Для последней категории лидер «Деловой России» предложил построить прямо на озере ночной клуб, который должны удерживать понтоны.

«Кроме того, упор нужно делать на смарт-технологии. Я имею в виду доступный вай-фай, разные приложения, которые позволят следить за жизнью парка и быть в курсе событий», — пояснил Гункевич. Как выяснится позже, эта идея очень понравилась свердловскому министру экологии Алексею Кузнецову, который вышел к СМИ последним.

Самый дорогой проект презентовал помощник депутата гордумы Екатеринбурга Михаила Гаранина — Семен Копьев. Он тоже справился с тестированием и теперь считает, что Шарташский лесопарк должен превратиться в отдельный микрорайон Екатеринбурга.

Помощник екатеринбургского депутата хочет застроить часть территории лесопарка. Но это вряд ли получится — фаворит конкурса известен

«За основу мы бы взяли концепцию района „Бухта Квинс“ [скандальный поселок, вокруг которого идут судебные тяжбы]. Должны быть невысокие дома, крыши которых не закрывают кроны деревьев. Проект рассчитан на проживание 100 тысяч человек», — заявил Копьев.

Также кандидат предлагает разделить парк на несколько зон. «Мы предлагаем построить на Шарташе биатлонную базу мирового уровня, все марафоны тоже необходимо перенести в парк, чтобы не создавать пробки в городе. Еще одна наша придумка — организовать военно-патриотическое пространство, куда можно перенести „Гонку героев“. Предлагаем выделить отдельно археологическую зону, поскольку это уникальный объект», — презентовал свою концепцию Копьев и раздал всем желающим презентацию.

Появление в холле Александра Умникова никого не удивило. Он представился заместителем директора спорткомплекса «Юность». На вопрос: что сподвигло его на участие в конкурсе, Умников заявил: «Мне нравится моя сегодняшняя работа. Но мой потенциал подсказывает, что я могу быть полезен. В 2000-м году я принимал участие в разработке стратегического плана развития туризма в Екатеринбурге. Буквально меньше месяца назад прошла информация в СМИ, что уральская столица стала шестым городом по количеству туристов. Мне было очень приятно. Не зря живу», — похвастался Умников.

Александр Умников отрицает близость к команде Владимира Тунгусова, но даже в Facebook легко делится такими снимками со словами: «С удовольствием вспоминаю эти годы» Facebook Александра Умникова

Супруга Александра Умникова — Евгения — с 1 января 2005 года по 30 декабря 2015 года руководила управлением образования Екатеринбурга, сейчас возглавляет екатеринбургский ТЮЗ и считается выходцем из команды экс-замглавы горадминистрации Владимира Тунгусова. Высокопоставленные лица в беседе с «URA.RU» утверждали, что кандидатуру на пост директора парка также лоббирует первый вице-губернатор.

«Я не встречал такого посыла, — немного возмущенно ответил Умников на просьбу „URA.RU“ прокомментировать эту информацию. — Тот человек, о котором вы упоминаете — я в последний раз с ним разговаривал восемь лет назад».

После этого Умников перешел к теме своей презентации. По его словам, он не представлял конкурсной комиссии свое видение того, как необходимо благоустроить парк. «Я не ландшафтный дизайнер и не специалист по проектированию, чтобы предлагать такие концепции. Я не знаю, в какой цвет лучше красить этот грибок или ту скамейку. О том, что должно появиться в парке, должны говорить специалисты, — заявил кандидат. — Одни должны предоставить проект по экологии, другие по транспорту, третьи по наполнению, и потом все это вместе собирается как слоеный пирог».

На уточняющий вопрос «URA.RU», чем же он собирается заниматься на должности директора, Умников отметил, что он еще не директор, и процитировал Маяковского: «Встретимся, тогда поговорим». Правда, в оригинальном варианте эта фраза звучит: «Встретимся через тысячу лет, тогда и поговорим».

Проигравшего конкурс Никиту Сучкова берут в команду реформаторов Шарташа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Также в ходе пресс-подхода кандидат заявил, что Шарташ должен стать «лучшим парком к востоку от Волги». Правда, по словам Умникова, к 2033 году. «URA.RU» также поинтересовалось у него, можно ли в Свердловской области найти профессионалов, которые займутся обустройством парка. «Конечно, [профессионалы] есть. И не только в Екатеринбурге. Например, когда формировалась концепция парка Сокольники в Москве и был объявлен конкурс, там принимали участие лучшие европейские архитектурные бюро», — немного путано ответил Умников.

Также департамент кадровой политики Свердловской области на этот раз дал возможность презентовать свои концепции нескольким участникам, не справившимся с тестированием. Вне конкурса, например, выступил создатель Музея конструктивизма «Ячейка F» Никита Сучков. Идея молодого парня оказалась самой внятной из всех, что прозвучали до: «Моя концепция основывается на магистерской программе пространственного развития городов Высшей школы экономики. Это хорошая возможность рассмотреть парк с позиции существующих мировых подходов».

Исходя из концепции, по словам Сучкова, Шарташ можно превратить в парк «Русских олигархов». Идея заключается в том, что вложиться в развитие территории должны крупные уральские промышленники.

«Это будет еще один центр репрезентации истории России, как Ельцин Центр. Образ русских меценатов является частью нашей современной истории. Без них мы уже не можем представить жизнь Свердловской области. Это крупнейшие налогоплательщики и работодатели», — отметил урбанист.

Сучков считает, что идея увековечить себя в парковом проекте может понравиться руководителями крупнейших уральских ФПГ. «Наши крупнейшие предприятия имеют свои благотворительные фонды, которые финансируют образование, спорт, науку и так далее. Они могут воплотить аналогичные проекты в парке. Это не расходится с направленностью их фондов», — объяснил Сучков.

Несмотря на то, что его концепция слушалась вне конкурса, ему предложили войти в команду развития Шарташского лесопарка. Как Сучков признался «URA.RU», он согласился.

Дату финального этапа конкурса — собеседование с губернатором Свердловской области — в департаменте информационной политики пообещали сообщить позже.