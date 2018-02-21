Силовики ХМАО пришли с оружием в редакцию югорской газеты

01:11 21 февраля 2018 0

По одной из версий, журналисты разгневали влиятельных чиновников своими критическими публикациями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Против главного редактора югорской муниципальной газеты «Знамя» возбудили уголовное дело. По мнению источников, давление силовых структур связано с критическими материалами газеты против городских чиновников. Об этом 20 февраля «URA.RU» сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

Как уточнили собеседники, сотрудники СУ СКР по ХМАО-Югре возбудили уголовное дело против главного редактора урайской газеты «Знамя» Вероники Ильиной. Ее подозревают в мошенничестве: якобы она незаконно присваивала себе деньги, предназначенные на выплату заработной платы одной из сотрудниц организации. Руководителя СМИ временно освободили от занимаемой должности.

Против руководителя СМИ уже возбуждено уголовное дело Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Была полнейшая клоунада, зачем-то пришли в редакцию с оружием. В очень грубой форме изъяли документацию. Видимо, пытались напугать журналистов», — комментирует агентству один из журналистов газеты «Знамя».

Как сообщил «URA.RU» источник в администрации Урая, Вероника Ильина приехала работать главным редактором газеты 30 ноября 2015 года по просьбе администрации. Издание на тот момент было в плачевном состоянии и практически прекратило свое существование. Администрация поставила главному редактору задачу — сделать газету интересной, а также поднять тираж, что и было сделано. «Количество авторских материалов выросло более чем на 80 процентов, увеличился объем издания с 16 полос в неделю до 20. У „Знамени“ появились свой сайт и паблики в соцсетях», — рассказал собеседник агентства.

Вероника Ильина подтвердила «URA.RU», что она действительно стала объектом уголовного преследования. «19 декабря мне позвонили следователи и сообщили, что против меня возбуждено уголовное дело. Одна из моих сотрудниц, устроенная на дополнительные полставки, дала показания, что эти деньги лично передавала мне в руки. Но это полная чушь. Я готова пройти полиграф и доказать, что никаких денег я у нее не брала», — комментирует подозреваемая.

По ее версии, сотрудники следственного управления долгое время пытались возбудить против нее уголовное дело, что им и удалось из-за лжесвидетельствования одной из ее подчиненных.

В данный момент главный редактор газеты Вероника Ильина отстранена от занимаемой должности Фото: читатель «URA.RU»

«При бывшем руководстве некоторые из сотрудников были устроены с небольшими нарушениями. Например, референт редакции дополнительно выполняла функции контактного управляющего и дополнительно получала за это денежные средства, но будучи устроенной на полставки выпускающего редактора, так как ставки управляющего в редакции не было. Именно эта девушка и стала лжесвидетельствовать против меня. Возможно, силовики поставили ее перед выбором: либо она даст ложные показания, либо уголовное дело возбудят против нее», — комментирует собеседница.

Поводом для уголовного преследования, по мнению Ильиной, стали злопыхатели внутри газеты, которые уволились после ее прихода на пост руководителя, однако исключить версию, в которой замешаны влиятельные муниципальные чиновники, она не смогла.

«Мы часто писали критические материалы против местных чиновников, но я не думаю, что именно это стало причиной такого сильного давления. Я склоняюсь к версии, что поводом для возбуждения уголовного дела стали анонимные кляузы силовикам от бывших сотрудников, которым пришлось уволиться после моего прибытия на эту должность», — комментирует собеседница. Также Ильина добавила, что какой-либо поддержки от администрации, которая и пригласила ее на эту должность, оказано не было.

В пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре информацию о возбуждении уголовного дела против Вероники Ильиной подтвердили, однако как-либо комментировать ситуацию отказались. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.