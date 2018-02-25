Как банки заработают на безотзывных вкладах россиян

16:29 25 февраля 2018 1

Банки всячески пытаются завлечь к себе деньги россиян Фото: depositphotos.com © URA.RU

Появление безотзывного вклада в России является исключительно уловкой со стороны банков. Они, по мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, стали остро нуждаться в таком виде депозита. И новый вид вкладов позволит банкам аккумулировать максимальное количество средств, в том числе и для обслуживания собственных нужд. Однако гражданам инициатива не сулит ничего хорошего.

На этой неделе стало известно, что в ближайшее время в России может появиться безотзывный вклад. Соответствующий законопроект в марте—апреле планируется внести в Госдуму. Как заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, нововведение необходимо для того, чтобы россиянам было проще получать ипотечные кредиты и в дальнейшем их погашать. По его словам, такой вариант вклада помогает накопить на первоначальный взнос. Кроме того, он приносит доходность больше обычного из-за того, что он безотзывный.

«Короткие» деньги совсем не выгодны банкам, говорят экономисты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Безотзывный вклад — это вклад, деньги с которого нельзя частично или полностью снять до зафиксированного в договоре срока. На сегодняшний день граждане могут закрыть по своему желанию все вклады и депозиты в любое время. Председатель Молодежного парламента Мария Воропаева уточнила, что в будущем также может быть разрешено использование материнского капитала для пополнения безотзывного вклада.

Как пояснил «URA.RU» главный экономист Центра развития ВШЭ Валерий Миронов, идея о безотзывном вкладе актуализировалась именно сегодня неслучайно. «Раньше в ней не было никакой необходимости: российские банки спокойно кредитовались на западных финансовых рынках, потому что это было достаточно дешево и выгодно. Позднее, из-за санкций и введенных ограничений, такая возможность исчезла, однако потребность в свободных деньгах у наших банков никуда не пропала», — отметил Миронов.

По его словам, подавляющее большинство россиян не обладает серьезными сбережениями и не кладет деньги на депозиты на длительный срок: «Сейчас же людей хотят простимулировать — чтобы они несли свои деньги в банки, причем не на два-три месяца, а на несколько лет. Снять средства будет нельзя. Либо это разрешат, но с потерей всех процентов и даже выплатой определенного штрафа».

По его словам, появление такого вклада — лишь первая ласточка: «Можно прогнозировать, что

в недалеком будущем банки будут пытаться внедрять новые инструменты, цель которых — на максимально длительный срок заполучить средства граждан. Ведь «короткие» деньги банкам не очень интересны — они могут быть сняты в любой момент».

Экономист также отметил, что в последнее время россияне стали вновь чаще обращаться к кредитам — прежде всего, потребительским и ипотечным. Именно поэтому банкам необходимы средства для возможности кредитования населения. Сейчас эти возможности исчерпываются.

В минувшем январе количество выданных новых кредитных карт составило 587,8 тысячи. Это самый высокий показатель выдачи новых кредитных карт в январе за последние четыре года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с январем 2015 года выдача новых кредитных карт увеличилась более чем в три раза. Тогда было выдано всего 142,4 тысячи кредитных карт. По данным НБКИ, за 2017 число выданных потребительских кредитов выросло почти на 21% — до 15,3 млн.

Банки очень нуждаются в сбережениях россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экономист Дмитрий Адамидов подтвердил, что данная новация, безусловно, прежде всего, в интересах банков, которые давно говорят о необходимости введения подобных вкладов. «Это позволит банкам снизить риски при планировании собственных вложений, поскольку они точно будут понимать, какие суммы в какие сроки необходимо возвращать», — отметил он в разговоре с «URA.RU».

По мнению Адамидова, речь уже идет о тренде: «События последних двух-трех лет существенно подорвали доверие населения к банковской системе, и в настоящее время вновь фиксируется отток средств частных лиц из банков. В связи с этим для банков актуальны такие депозитные продукты, которые связывают деньги населения на длительное время».

Представитель одного из крупных коммерческих банков на условиях анонимности подтвердил «URA.RU», что основная проблема, стоящая перед банками, действительно заключается в оттоке денежных средств: «По этой причине в ближайшее время вполне вероятно изменение условий по остальным депозитам — в частности, для получения процентов людям, возможно, придется хранить деньги куда больший срок. В то же время нельзя перегнуть палку — есть риск, что люди вообще будут хранить накопления под подушкой».

Безотзывный депозит будет интересен только тем россиянам, которые четко представляют свой финансовый план, полагает аналитик, автор проекта All Economics Антон Шабанов. «Хотя никакой особой новинки в этом нет. Сегодня существуют альтернативные накопительные продукты, которыми определенная доля россиян уже успешно пользуется. Надо признать, что разговоры про удобство для ипотечников — это не более чем предлог, сказки. Безотзывные вклады очень выгодны банкам, которые с их помощью смогут планировать свою деятельность, в том числе и инвестиционную. Недобросовестные участники рынка смогут на этом еще и заработать», — подчеркнул собеседник «URA.RU».