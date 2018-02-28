Рабочие подадут на «Уралвагонзавод» еще три иска

00:53 28 февраля 2018 1

Александр Потапов пытается навести порядок в работе начальников цехов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На «Уралвагонзаводе» усиливается судебное противостояние между руководителями предприятия и представителями независимого профсоюза «Солидарность». Недавнее поражение в процессе, на котором 25 рабочих цеха №563 оспаривали приведшие к двукратному снижению зарплаты новые нормы выработки, не смутило профлидеров. Они составляют апелляционную жалобу и готовятся к новым заседаниям.

Как заявил «URA.RU» лидер профсоюза Алексей Димитров, «Солидарность» подготовила еще три иска о незаконности действий руководства УВЗ. С первого взгляда они носят частный характер, но на деле отражают неприятную тенденцию. Так, в одном случае работодатель в течении долгого времени отказывается выплачивать в полном объеме положенные по закону средства работнику-донору. Менеджмент предприятия оплачивает только часть положенного ему на отдых времени, заставляя писать на остальные часы увольнительные записки. Еще в двух исках обжалуется наложенная начальниками цехов на сотрудников дисциплинарная ответственность.

Нижнитагильские суды готовятся к наплыву исков, где ответчиком значится УВЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поток таких дел в ближайшее время может значительно увеличиться. «К примеру, сегодня нам работник принес еще один приказ. Он сидел в обеденный перерыв — в свое личное время. Полсмены проходил в кирзовых сапогах и решил, чтобы ноги отдохнули снять их и одеть тапочки. И тут приходит внеплановая проверка и привлекает его к ответственности за то, что он в обеденный перерыв находится в тапочках», — говорит Димитров.

По мнению профлидера, подобная судебная борьба «никогда не закончится»: «Потому что предприятие больше — 30 тысяч сотрудников. И каждый день кого-то привлекают. Предполагаю, что в судах отражается лишь 1% случаев, о которых мы узнаем. Если бы к нам приходили все работники, которых пытаются обмануть, то можно предположить, что нижнетагильский суд работал бы чисто на УВЗ».

Алексей Димитров подчеркивает, что большинство спорных приказов издается начальниками цехов и предполагает, что топ-менеджмент предприятия знает о существующей проблеме.

«Прошел слух, что генеральный директор Потапов выпустил приказ по акционерному обществу, который обязывает начальников цехов перед тем, как они изготовят какой-то приказ либо о наказании, либо о проведении организационных мероприятий, согласовать их проект с юридическим отделом УВЗ. Это грамотный шаг. Начальники цехов подставаляют предприятие, портят его репутацию», — отмечает он.

УВЗ есть что скрывать от лишних глаз Фото: Александр Мамаев © URA.RU

У представителей самого предприятия иной взгляд на причины активности профсоюза. Они не исключают, что истинной целью «Солидарности» является не защита прав работников, а получение закрытых данных об организации производственного и трудового процессов на Уралвагонзаводе. Такая информация появляется в ходе судебных процессов по искам к УВЗ и может быть использована в дальнейшем в ненадлежащих целях.

Димитров называет подобные намеки «лукавством». Он напомнил, что в ходе рассмотрения в первой инстанции иска рабочих цеха №563 действительно звучало предположение, что часть заседания пройдет в закрытом режиме в случае приобщения истца к материалам дела информации по технологии производства. Но до этого дело не дошло. Профлидер подчеркивает, что стороны оглашали лишь данные, которые любой желающий может найти в открытых источниках. В том числе, в перечнях отраслевых и государственных стандартов.

Представители профсоюза настаивают, что не выступают против первых лиц УВЗ. В частности, они опровергают то и дело распространяемые местными телеграм-каналами слухи о скорой отставке гендиректора предприятия Александра Потапова: «Я не слышу такой информации ни от работников УВЗ, ни от представителей работодателя. Только от журналистов.

Какой смысл Потапову уходить? Он всего год у руля. Он предприятие пытается поставить на нормальные рельсы и потащить по ним этот гигант по нормальному пути.

Видно, что предприятие двигается в адекватную сторону. Если сравнить с тем, что было [на УВЗ при бывшем генеральном директоре Олеге] Сиенко, то это как небо и Земля».

Получить комментарий у советника генерального директора УВЗ Дмитрия Калениченко не удалось. Он не отвечал на многочисленные звонки корреспондента «URA.RU».