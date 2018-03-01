Газета из ХМАО перешла под контроль семьи вице-мэра Москвы

23:22 01 марта 2018 5

Родственник Анастасии Раковой получил контроль над франшизой «Комсомольской правды» в ХМАО-Югре Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Франшиза «Комсомольская правда-Югра» (включает одноименный сайт и врезки в общефедеральной газете) перешла под контроль тюменских медиаменеджеров. Инициатор появления издания в ХМАО, глава местного отделения Союза журналистов, Александр Григоренко, принял решение выйти из бизнеса. Права на СМИ перешли в пользу издателей с юга области. Об этом в четверг, 1 марта, сообщили «URA.RU» участники сделки с обеих сторон.

Переговоры о появлении в ХМАО нового СМИ, издающегося под брендом «Комсомольская правда», проходили весной 2017 года. Летом проект был запущен. Его возглавили Александр Григоренко и главный редактор газеты «Октябрьские вести» Наталья Ермакова. Менеджеры планировали занять нишу издания, транслирующего повестку, отличную от большинства местных СМИ. Оные прямо либо косвенно зависят от финансирования правительства региона. При этом о какой-либо оппозиционности речи не шло — причина крылась в личном конфликте между Григоренко и тогдашними медиакураторами округа Еленой Шумаковой и Верой Царевой.

Конфликт с медиакураторами Царевой и Шумаковой закрыли для редколлегии «КП-Югра» доступ к правительственному финансированию Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По факту, газета наполнялась материалами местного отделения «Общероссийского народного фронта», а также рерайтом публикаций других СМИ. «Лучшего оленевода выберут в Ханты-Мансийске», «Югорчанам предлагают испечь самый красивый каравай», «В двери сургутян постучатся члены избиркома», — примеры заголовков новостей на одноименной вкладке сайта.

С декабря 2017 года газета перестала выходить в свет. Как объясняет ситуацию Григоренко, редколлегия не смогла найти общий язык с федеральным издательским домом, и от издания «Комсомольской правды-Югры» пришлось отказаться. «Я хотел выступить в качестве медиаменеджера, но меня многие вещи не устроили в условиях франшизы. Я отказался от ее подписания», — комментирует Григоренко.

В медиасообществе региона существует иная версия событий: редакция не смогла найти инвесторов и спонсоров для работы.

Известно, что Григоренко встречался на эту тему с депутатом Думы ХМАО, крупным политическим игроком в регионе, Владимиром Семеновым. Факт встречи подтверждает источник агентства в окружении политика, однако отмечает, что ему ничего не известно о каких-либо достигнутых в данном вопросе договоренностях.

«Для Москвы эти игры были непрозрачны. Гораздо понятнее открытые коммерческие отношения, контракты с властью, как делается в других регионах. Но в случае с Григоренко это было исключено из-за Шумаковой с Царевой», — излагает свою точку зрения на ситуацию собеседник «URA.RU», знакомый с ситуацией.

Журналисты искали поддержки у различных частных спонсоров. В частности, у депутата Владимира Семенова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

При этом, известно, что приобретение франшизы в одно время рассматривалось идеологическим блоком «Белого дома» в ХМАО. Но сделка не состоялась.

Сейчас издание отошло под контроль ООО «Комсомольская правда-Тюмень». В переговорах с московскими партнерами фирма выразила готовность работать с югорской франшизой. Как объясняет представитель интересов фирмы Станислав Дейнеко, во многом, это обусловлено историей издания. Ранее на территории всей Тюменской области издавалась региональная врезка «КП-Западная Сибирь», в последствии распавшаяся на «КП-Тюмень» и «КП-Ямал».

Согласно базе данных «Контур.Фокус», ООО «КП-Тюмень» в соотношении 50/50 принадлежит Светлане Посевиной и Алексею Ракову. Последний владеет различным бизнесом в Тюменской области, и, по неофициальным данным, приходится родным братом вице-мэру Москвы, правой руке Сергея Собянина, Анастасии Раковой.

Повлияет ли данный аспект на редакционную политику неизвестно. Данных о том, какую именно повестку будет создавать газета, как будет освещать деятельность власти в ХМАО, на сегодняшний день нет.

«Сейчас ждем директив из Москвы. Будут — будем работать», — отмечает Станислав Дейнеко.

В настоящее время активно осваивается сайт издания. Планируется, что газета вновь выйдет в свет в Югре к началу лета.