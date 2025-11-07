Родственники заберут под опеку девушку, потерявшую семью при пожаре в Сургуте

Потерявшую на пожаре мать и ребенка девушку возьмут под опеку родные Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Семья 17-летней девушки, которая осталась сиротой после пожара в дачном кооперативе «Прибрежный-1» под Сургутом, намерена оформить над ней опеку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к пострадавшим.

«Родственники заберут 17-летнюю девушку, которая осталась сиротой во время пожара в „Прибрежном-1“. В огне погибли ее мать и двухлетняя дочь. Сама она вместе со своим парнем смогла выбраться из горящего дома», — рассказал собеседник агентства.

Ранее предполагалось, что до совершеннолетия девушка будет находиться в центре социальной помощи. Теперь один из родственников выразил готовность оформить опеку и взять ее к себе.

Продолжение после рекламы