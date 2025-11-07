Родственники заберут под опеку девушку, потерявшую семью при пожаре в Сургуте
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Семья 17-летней девушки, которая осталась сиротой после пожара в дачном кооперативе «Прибрежный-1» под Сургутом, намерена оформить над ней опеку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к пострадавшим.
«Родственники заберут 17-летнюю девушку, которая осталась сиротой во время пожара в „Прибрежном-1“. В огне погибли ее мать и двухлетняя дочь. Сама она вместе со своим парнем смогла выбраться из горящего дома», — рассказал собеседник агентства.
Ранее предполагалось, что до совершеннолетия девушка будет находиться в центре социальной помощи. Теперь один из родственников выразил готовность оформить опеку и взять ее к себе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в садовом обществе «Прибрежный-1». Возгорание произошло в ночь на 5 ноября в двухэтажном дачном доме. В доме проживала многодетная семья. Тогда спасся один из членов семьи, но на следующий день он скончался от многочисленных ожогов. В числе погибших — две женщины из Челябинской области, которые приехали в Сургут в гости.
