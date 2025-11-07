Старейший грузинский ресторан в Сургуте запланировал расширение
Первый ресторан «Хурма» работает в Сургуте более 10 лет
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) откроется второй ресторан грузинской кухни «Хурма». Заведение известно в городе как одно из старейших на рынке общепита.
«Ориентировочной даты открытия назвать не могу. Зал будет вмещать больше посадочных мест, чем в первом ресторане», — узнал корреспондент URA.RU у администратора.
Между тем, в Сургуте начал работу второй итальянский ресторан «Перчини». Он расположился рядом с центральным рынком. К открытию в городе также готовится еще один грузинский ресторан The Kinto.
Ранее URA.RU сообщало о закрытии сургутского ресторана «Мишка бар». На ряду с ним работу прекратил и лаунж-бар Marmelad.
