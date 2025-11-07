Старейший грузинский ресторан в Сургуте запланировал расширение

Первый ресторан «Хурма» работает в Сургуте более 10 лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) откроется второй ресторан грузинской кухни «Хурма». Заведение известно в городе как одно из старейших на рынке общепита.

«Ориентировочной даты открытия назвать не могу. Зал будет вмещать больше посадочных мест, чем в первом ресторане», — узнал корреспондент URA.RU у администратора.

Между тем, в Сургуте начал работу второй итальянский ресторан «Перчини». Он расположился рядом с центральным рынком. К открытию в городе также готовится еще один грузинский ресторан The Kinto.

