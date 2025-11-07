Дорожники ХМАО сделали экстренное предупреждение для водителей
Водителей предупредили об опасности на дорогах ХМАО из-за сильного снега и гололеда
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В нескольких городах и районах Югры в ночь на 8 ноября прогнозируются опасные погодные условия. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автомобильных дорог Югры».
«В Урае, Ханты-Мансийске, а также Ханты-Мансийском, Кондинском районах местами ожидается сильный снег, местами гололедно-изморозевые отложения», — говорится в экстренном предупреждении. Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными и по возможности отказаться от дальних поездок.
Опасные погодные явления ожидаются в ночные часы. Автомобилистам советуют соблюдать повышенную осторожность на трассах, где возможно образование наледи.
