Общество

Дорожники ХМАО сделали экстренное предупреждение для водителей

Опасные погодные условия ожидаются в Югре ночью 8 ноября
07 ноября 2025 в 18:11
Водителей предупредили об опасности на дорогах ХМАО из-за сильного снега и гололеда

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нескольких городах и районах Югры в ночь на 8 ноября прогнозируются опасные погодные условия. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автомобильных дорог Югры».

«В Урае, Ханты-Мансийске, а также Ханты-Мансийском, Кондинском районах местами ожидается сильный снег, местами гололедно-изморозевые отложения», — говорится в экстренном предупреждении. Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными и по возможности отказаться от дальних поездок.

Опасные погодные явления ожидаются в ночные часы. Автомобилистам советуют соблюдать повышенную осторожность на трассах, где возможно образование наледи.

