Свердловская власть вступит в выборы под занавес кампании

14:05 02 марта 2018 1

Возможно, что новые вводные будут даны на следующем заседании правительства области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале следующей недели членам правительства и депутатам Заксобрания Свердловской области может быть дано официальное поручение начать активную работу по повышению явки на выборах президента РФ. Как сообщил «URA.RU» представитель региональной власти, в настоящее время рассматривается вопрос о распределении их по территориям и составлении списка требующих решения на них задач. Где и в какой форме будут объявлены вводные, пока не уточняется.

Николай Смирнов — самый востребованный в предвыборных кампаниях министр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но сами представители областной власти не уверены, что это решение состоится. Они вспоминают, что в последний раз свердловских министров отправляли в муниципалитеты в преддверии выборов в региональный парламент в 2016 году. Занимавший тогда пост премьера Денис Паслер активно использовал практику, зарекомендовавшую себя в период губернаторства Эдуарда Росселя. Каждому члену правительства были отведены свои города и районы. Более того, мэры могли попросить прислать им того или иного чиновника для решения ключевых вопросов (самое большое число заявок тогда поступило на министра ЖКХ Николая Смирнова, а наименьшее — на министра промышленности Сергея Пересторонина). Госуправленцы собирали на местах пожелания населения и осторожно раздавали обещания донести звучащие проблемы «до самого верха» на фоне крайне ненавязчивой агитации. И порученную им миссию они выполняли весьма скрупулезно.

Тогда же в последний раз проявляла значимую предвыборную активность часть свердловских депутатов от «Единой России». В «полях» активно трудились те из них, кто намеревался переизбраться по одномандатным округам. Парламентарии, решившие не продлять действие своего мандата, интереса к кампании не проявляли. Также звучали претензии по поводу излишней пассивности к ряду кандидатов по партийным спискам, на чьих территориях рейтинг «ЕР» традиционно бил рекорды.

Владимир Тунгусов разрешил депутатам в 2017 году уйти в отпуск Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2017 году представители власти были практически отстранены от выборов губернатора. «Нас никто не просил агитировать. [Глава администрации губернатора Владимир] Тунгусов всем нам сказал, что ему помощь не требуется и он справится с помощью имеющегося ресурса», — вспоминает события годовой давности высокопоставленный чиновник. Аналогичные разговоры велись с областными депутатами. Лишь некоторые из них сами проявляли инициативу, чтобы поддержать собственный рейтинг в округах. Но большинство парламентариев решили не тратить деньги и время, разъехавшись по отпускам.

По словам областных министров, нынешняя президентская кампания пока идет по прошлогоднему сценарию. Просьб им со стороны администрации губернатора пока не поступает. Представитель резиденции при этом удивлен жалобами руководителей ведомств. Он подчеркивает, что члены правительства активно ездят по территориям и общаются с населением. Но при этом признает, что данная работа ведется непублично и не становится поводом для пиара.

Депутаты-единороссы также работают только в рамках поручений, поступающих им от регионального отделения «Единой России». Они проводят встречи с избирателями в обычном режиме, сдавая каждую среду руководителю фракции «ЕР» в Заксобрании Елене Чечуновой отчеты о количестве пришедших на них избирателей. Лишь недавно парламентариям по электронной почте было разослано пожелание делать акцент в ходе общения с избирателями на инициативах президента РФ и необходимости прийти на избирательные участки.

Елена Чечунова заверяет, что члены фракции работают на систематической основе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сама Елена Чечунова подтвердила «URA.RU», что проводимая работа не является «аккордной»: «Члены фракции работают и отчитываются на систематической основе». Некоторые парламентарии при этом признаются, что в сдаваемые таблицы легко можно включить недостоверные данные: «Часто депутаты приходят к руководителю предприятия, чтобы обсудить с ним рабочий вопрос один на один, а сообщают, что говорили со всем коллективом. Проконтролировать это невозможно».

Более активно пока проявляют себя члены фракции «Справедливая Россия». Эта партия решила не выдвигать на выборах президента своего кандидата и сегодня активно поддерживает Владимира Путина. «Мы давно в „полях“ и давно по своей инициативе, без каких-то указок, агитируем за Путина, приглашаем принять участие в выборах. И в последние две недели перед голосованием мы планируем значительно усилить свою активность», — заявил «URA.RU» руководитель парламентских справедливороссов Андрей Жуковский.