«Большинство обращается с раком уже на последней стадии заболевания»

12:03 13 марта 2018 4

За последние десять лет число раковых заболеваний увеличилось на 10% Фото: Илья Московец © URA.RU

В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин завил, что борьба с онкозаболеваниями должна стать приоритетом в медицине на следующие десять лет. Президент заметил, что практически у каждого в стране есть знакомый или родственник, который столкнулся с раком. В самое ближайшее время будет разработана общенациональная программа, которая затронет всю систему здравоохранения, от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения.

Рак в России действительно становится национальным бедствием. Так, в 2015 году на 100 тысяч населения приходилось 403 онкобольных. А в целом за последние десять лет заболеваемость в стране выросла на 20,4%. О том, почему люди стали чаще умирать от рака, в чем проблемы российских онкоцентров и каких мер стоит ожидать от президента, рассказал президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

— В 2016 году рак диагностировали у 600 тысяч россиян. Рост на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. И подобную тенденцию мы наблюдаем каждый год. Почему?

— Люди чаще стали доживать до возраста, когда приход рака наиболее опасен. Эта проблема существует во всем мире. Но есть и другие причины.

Многие ученые считают, что проблема в малоподвижном образе жизни, плохой экологии и увеличении канцерогенов в продуктах питания.

Однако четко установить причину наука до сих пор не в состоянии.

— Вы говорите, что угроза рака растет во всем мире. Но если мы сравним Россию с другими странами, то увидим, что в 2012 году в России от рака умирало 123 человека на 100 тысяч населения, тогда как во Франции — 108, в США — 106, а в Германии — 101. Что это говорит о российский системе здравоохранения?

В ассоциации онкологов подсчитали, что для обеспечения лечения всех раковых больных в России необходимо 435 миллиардов рублей в год. Фото: Илья Московец © URA.RU

— Действительно, одно дело — рост заболеваемости, другое — как поставлено лечение. На Западе куда лучше организованы мониторинг и выявление рака на ранних стадиях. Еще одна причина — в доступе к лекарствам, зачастую дорогостоящим, которые способны спасти жизнь человеку и даже оставить его работоспособным после болезни. У нас огромные проблемы с доступностью лекарств, особенно новых. Во многих онкоцентрах используют терапию тридцатилетней давности, которая сейчас что мертвому припарка.

— Государство выделяет мало денег на лекарства?

— Сейчас — да. При чем Россия может себе позволить закупать эффективные лекарства. При консолидированных расходах государства на здравоохранение 3,3 триллиона рублей расходы на лекарства составляют всего 180 миллиардов рублей. То есть 5%. При таком финансировании неизбежен дефицит лекарств.

— Вы говорите, что по сравнению с Западом у нас есть еще и проблема позднего выявления болезни. Почему?

— Большинство случаев рака в России выявляются лишь на 3-4-й стадиях заболевания. Люди обращаются, когда их уже надо спасать, а не лечить. А это очень дорого.

Россияне не доверяют медицине и ожидают больших расходов. Этот страх подтверждается еще и тем, что онкоцентры постоянно сотрясают коррупционные скандалы.

Поэтому люди просто надеются, что их пронесет. Еще одна причина в том, что система здравоохранения недружелюбна к пациентам, и поэтому люди стараются обращаться туда как можно реже, когда уже совсем припечет.

— Как вы думаете, какие меры должны войти в программу президента по борьбе с онкологическими заболеваниями, чтобы ситуация в этой сфере улучшилась?

— Что делать — понятно. Необходимы качественный скрининг и мониторинг групп риска, в первую очередь курящих граждан и людей пожилого возраста. Чтобы люди активней проверялись, нужно распространять соответствующее объяснение и вести медицинскую пропаганду.

Во-вторых, нужно обеспечить доступность терапии. Полного отсутствия очередей добиться нельзя нигде и никогда, они есть во всех странах, но важно упорядочить систему и дать человеку понимание, когда его осмотрит специалист. Необходимы меры и вне системы онкоцентров, важно привить онконастороженность у терапевтов, которые направляют пациентов на оперативную диагностику.

Ну, и третье — уже из раздела мечтаний: к людям должно быть доброжелательное отношение в рамках всей системы здравоохранения.