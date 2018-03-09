«В России женщины ненавидят женщин»

15:19 09 марта 2018 4

В самом обсуждаемом секс-скандале страны, по мнению экспертов, виновны политика и особенности национальной культуры Фото: depositphotos.com © URA.RU

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий 8 марта на своей странице в Facebook извинился перед женщинами, «кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». «Поверьте, не по злому умыслу», — написал Слуцкий. Это было первой публичной реакцией парламентария на скандал, который хоть и длится почти месяц, но начал набирать обороты именно к 8 марта. Несколько журналистов обвинили депутата в сексуальном домогательстве: сначала это были анонимные выступления, затем появились публичные заявления, а затем корреспондент «Русской службы BBC» Фарида Рустамова опубликовала аудиозапись подобного разговора со Слуцким.

Комментируя скандал накануне праздника 8 Марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам: «Если вам опасно, меняйте профессию, меняйте место работы». Многими это было воспринято, как утверждение «сама виновата». 8 марта около здания нижней палаты российского парламента прошла серия одиночных пикетов. Одна из самых авторитетных газет страны — «Ведомости» — вышла с редакционным материалом «Почему дело о домогательствах депутата Слуцкого касается всех // Реакция спикера Володина на скандал иллюстрирует систему отношений государства и гражданина».

«Вам не нравится, что ваши права нарушаются? Нам наплевать, проваливайте», — описывает издание логику госвласти.

Любители политических заговоров обсуждают возможную связь скандала с подготовкой нового состава правительства России, в котором неясна судьба главы министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Слуцкий работает на том же направлении и мог рассматриваться, как кандидат на пост министра, или уже не может.

Любопытно, что коллеги в Госдуме жалуются, что к женщинам-депутатам Леонид Слуцкий равнодушен. «Некоторые даже обижаются, что он ко всем девочкам-секретаршам и журналисткам поприставал, а к ним — нет», — рассказал корреспонденту «URA.RU» один из парламентариев на условиях анонимности. По словам источника, вообще ни у кого сомнений нет, что домогательства имели место быть: «Поэтому с ним один на один никто никогда и не остается — все уже давно привыкли. Поэтому и странно, что тут такой „флеш-моб“ образовался».

Очевидно, что девушки брали за пример масштабный американский скандал с обвинениями в приставаниях в адрес голливудских продюсеров и актеров. Кампания в США идет настолько громко, что рушатся самые звездные карьеры. Провалы фильмов связывают с бойкотами зрителей, и вот уже создатели культового сериала «Карточный домик» выпускают трейлер к новому сезону без главного героя — Фрэнка Андервуда в исполнении обвиненного в домогательствах Кэвина Спейси.

«В Штатах борьба ведется за репутацию, за сохранение своей и разрушение чужой, — пояснил корреспонденту „URA.RU“ российский политтехнолог Константин Калачев. — На Западе осуждают любые формы давления на человека. И не только сексуальные домогательства. Но дело не только в этом: там и роль женщин в политике, во власти выше, у нас же они во власти хоть и есть, но играют роль „второго этажа“, подчиненную роль. Наш мир — маскулинный, в США, Европе это не так — взять ту же Меркель, к примеру».

Как объясняет Калачев, в США обвинения в харасменте носят фатальный для политика характер не только потому, что от этого зависит результат голосования за него, но и потому, что там во властных структурах хватает влиятельных женщин, которые ему будут за это банально мстить всеми доступными им способами.

Повторить американскую кампанию не удалось. В YouTube второй по популярности на праздники ролик — клип Вадима Галыгина и группы «Ленинград» — «8 марта». Он начинается с титра: «Некоторые особы женского пола, манипулируя общественным сознанием, при помощи СМИ и грязных PR-технологий, все чаще заявляют о сексуальных домогательствах со стороны сильного пола, тем самым ломая судьбы невинных людей. Возможно некоторые случаи и имели место в жизни данных особ, однако огромное количество женщин о сексуальных домогательствах ничего не слышали, никогда с ними не сталкивались, а некоторые только и мечтали о них».

Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова также не склонна преувеличивать масштаб харрасмента в стране: «Я постоянно сталкиваюсь с домогательствами в Интернете: иногда кто-то выкладывает мое фото и начинаааается! Но это интернет, там все смелые. И такое поведение распространяется среди мужчин с иллюзией всесилия и власти. Самодостаточные, порядочные и ответственные мужчины никогда не позволят какие-либо действия, слова или мысли, которые могли бы унизить женщину».

«У нас же женщины ненавидят женщин. К примеру, женщины в России не голосуют за женщин», — поясняет причины провала кампании Константин Калачев. Он также знает, что женщины среднего и старшего возрастов склонны в подобных ситуациях обвинять девушек, что те провоцируют мужчин своим вызывающим поведением и провокационной одеждой. Опять же, любопытно, но, по словам, собеседника агентства в Госдуме, среди парламентариев как раз дамы среднего и старшего в обсуждениях этой истории возраста склонны сочувствовать Слуцкому.

«Считается, что вина как минимум обоюдная, — считает политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. — Во-вторых: всегда очень сложно отличить реальные домогательства от провокаций, а так же те домогательства, которые нравятся девушке от тех, которые ей не нравятся. Вопрос сложный, интимный, во многом на совести тех людей, которые в нем участвуют, и устраивать „охоты на ведьм“ или в данном случае „охоты на колдунов“ у нас не принято».

«Был такой случай: клиентка пять лет жаловалась мужу на домогательства владельца фирмы, в которой она работала. Он ее жалел, — рассказал „URA.RU“ сексолог, профессор Московского института психоанализа Александр Полеев. — А потом выяснил случайно: владелец живет за границей, а директор у нее вообще женщина. Обиделся так, что чуть не развелся. Пришли они к врачу, она плачет. Ее спрашивают: зачем она это делала — объясняет: хотела, чтобы уделял больше внимания».

Сам депутат, по мнению политологов, от скандала только выиграет Фото: lslutsky.ru

По словам эксперта, преподающего в университетах США и Франции, не всегда обвинения в домогательствах являются действительно результатом каких-то действий, но часто могут возникать из желания девушки «повысить свой статус в том числе и в глазах ее молодого человека». Поэтому особенно внимательно надо относиться к фактам: «У нас почему-то привыкли верить всем, кто обвиняет в домогательствах на слово. Представьте себе, что эта девушка заявила бы, что он пришел к ней домой и украл вазу — потребовались бы доказательства. Почему в случае с этими обвинениями должно быть иначе?» — задается вопросом Полеев.

При этом сам факт, по словам профессора, если он подтвердится, безусловно, требует порицания. И говорит о наличии серьезных внутренних проблем у мужчины: «Нормальный мужчина хочет, чтобы женщина проявляла к нему интерес. А домогательства унизительны для него самого же. Вообще мужчина не хочет быть с женщиной, на которую надавил, а какая-то повышенная агрессивность всегда сочетается с неуверенностью в себе», — поясняет сексолог. И уточняет, что в норме, мужчина предпочитает ухаживать за девушками «одного с ним статуса», а что касается подчиненных: «Скорее такой мужчина будет флиртовать с теми, кто вообще не связан с ним по работе и будет стараться быть более сдержанным с подчиненными».

Константин Калачев считает, что скандал может даже прибавить депутату и его партии популярности: «За ЛДПР голосуют в основном мужчины. А они могут его даже поддержать. Если бы все было иначе — Жириновский на следующий день же выгнал бы его из партии».