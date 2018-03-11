После сюжетов о золоте Грудинина Екатерину Андрееву вернули россиянам

20:08 11 марта 2018 0

Андреева ведет вечерние эфиры с 8 марта Фото: скриншот программы «Время»

Телеведущая Екатерина Андреева провела три дня подряд эфиры вечерней программы «Время» не только для Москвы, но для зрителей всей страны. Это стало сенсацией, поскольку меньше месяца назад ее от этой аудитории отстранили: эфиры на Россию стал вести руководитель информационной службы «Первого» Кирилл Клейменов.

Возвращение произошло «после того, как Клейменов перегнул палку с сюжетом о золотых фаллосах [кандидата в президенты России от КПРФ Павла] Грудинина», отмечает автор telegram-канала «Медиатехнолог». Ведущий рассказал о целебных свойствах металла, который якобы использовали амазонки. «Жрицы в полнолуние занимались специальными, ну, вы понимаете, практиками золотыми слитками определенной формы. И вот интересно в этой связи, какой формы слитки на швейцарском счете Грудинина?» — обратился к зрителям Клейменов.

Источник «URA.RU» на «Первом канале» не подтвердил информацию о возвращении Екатерины Андреевой в вечерние эфиры по будням. Собеседник издания пояснил, что за ней числятся все эфиры выходных дней и указал на то, что с 8 по 11 марта — выходные в стране. Получить оперативный комментарий телеведущей не удалось.

Клейменов рассказал о древних ритуалах, связанных с золотом Фото: скриншот программы «Время»

По мнению директора Института современных медиа Кирилла Танаева, повышенное внимание зрителей к рокировкам телеведущих очевидно, так как их авторитет зачастую важнее содержания программ. «Ведущие главных телеканалов имеют огромные рейтинги, их смотрят миллионы. Во многом это связано не с тем, какие сообщаются новости, а с тем, кто и как об этом говорит. Так было всегда и при советской власти, и за рубежом», — отметил он.

«По формату он (Клейменов) стал практически как Дмитрий Киселев, — считает телевизионный критик Александр Кондрашов. — Только у [Киселева] это получается органично, а у Клейменова нет. Содержательная часть, я думаю, связана с политикой канала на период выборов. Нужно было менять ведущего: объективно Андреева слишком женственная для этого дела. В ее устах такое прозвучало бы странно». По мнению эксперта, перемена формата будет временной: «Программа „Время“ это свой бренд, и Андреева идеально отражает образ спокойствия, доверия, уюта, необходимого телевидению. Я думаю, она вернется».

Телевизионный критик пояснил, что рокировки на федеральных каналах предсказуемо вызывают большой общественный резонанс. «Это высокие профессионалы, тут надо уметь держать публику. А ротация кадров — естественный процесс. Так, Андрей Кондрашов сейчас не ведет „Вести“, и это связано с тем, что он работает в предвыборном штабе Владимира Путина», — подытожил эксперт.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. Избирателям предстоит выбрать главу государства из восьми кандидатов: Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Павла Грудинина (КПРФ), Бориса Титова («Партия Роста») и Григория Явлинского («Яблоко»).