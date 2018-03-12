ОСАГО захватывают аферисты. И переход страхования в Интернет не спасет

23:02 12 марта 2018 0

Рынок ОСАГО становится все более криминальным, говорят эксперты Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Российский союз автостраховщиков (РСА) усложнит процедуру покупки электронных полисов ОСАГО. Однако проблему фальшивых бланков это не решит. Эксперты утверждают — на сегодняшний день фальсифицированные документы, по самым скромным оценкам, используют более миллиона россиян. Именно с ухудшающейся криминогенной ситуацией в сфере «автогражданки» и связано, по всей видимости, предложение РСА.

Страховщики попросили Центробанк запретить загружать на сайты компаний сканы документов для оформления полисов, ограничить время оформления на сайтах 90 минутами, а также установить отложенный старт действия полисов — 72 часа — чтобы исключить возможность покупки полиса после ДТП. Кроме того, Союз автостраховщиков призвал разрешить компаниям сразу аннулировать полис, если в нем обнаружены неверные сведения. Кроме того, страховщики просят наделить их правом искать данные автовладельцев не только в базе РСА, но и в других публичных базах. В случае, если страхователи не пройдут заочную проверку, их предлагается приглашать для оформления ОСАГО в офис компании-страховщика.

Многие покупают фальшивые полисы, чтобы не платить штрафы ГИБДД Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев пояснил «URA.RU», что проблема фальшивых полисов ОСАГО действительно стоит достаточно остро.

«Однако, на мой взгляд, беда кроется не только в электронном ОСАГО. Приобрести подделку сегодня — не проблема. Причем большинство людей идут на это вполне осознанно. Зачастую по бланку трудно определить, является он поддельным или же нет», — сказал Канаев. Он полагает, что подделки пользуются спросом по понятным причинам: «Во-первых, в регионах по-прежнему довольно сложно купить полис ОСАГО без дополнительных видов услуга страховой компаний — это, естественно, ведет к значительному удорожанию „автогражданки“. Во-вторых, сама по себе стоимость ОСАГО многим представляется чересчур завышенной».

Фальшивый полис, конечно, не поможет заработать его владельцу в случае попадания в аварию, однако цель у данной аферы другая — ездить на автомобиле без штрафов. Лжестрахователь предъявляет подделку каждый раз, когда его останавливают инспекторы ГИБДД.

Представитель одной из крупных страховых компаний, пожелавший сохранить инкогнито, рассказал «URA.RU», что незаконный оборот полисов ОСАГО приобретает действительно угрожающий масштаб. «На это есть несколько причин. Так, существуют аферисты, которые распространяют фальшивые бланки, зарабатывая на этом. Также порой полисы могут просто воровать. Есть и другая категория бланков — утерянные и попавшие в руки мошенников», — пояснил собеседник агентства. Он также отметил, что на рынок попадают и бланки страховых компаний, которые утратили лицензию, приостановили по тем или иным причинам свою деятельность или обанкротились.

Источник в ГИБДД России пояснил «URA.RU», что люди не боятся приобретать поддельные полисы, хотя теоретически использование фальшивки может быть квалифицировано как мошенничество:

«Но доказать умысел покупателя практически невозможно, ведь в обязанности гражданина не входит проверка подлинности документа. Получается, что он практически на слово может верить продавцу».

Нарваться на подделку можно и оформляя полис ОСАГО через интернет, рассказал «URA.RU» председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его словам, в сети создаются клоны сайтов страховых компаний, которые продают фальшивые документы. Мошенников не всегда легко распознать, однако во многих случаях они принимают оплату либо на электронные кошельки, либо на номера мобильных телефонов. Однако все крупные страховые компании продают электронные полисы ОСАГО и принимают официальную оплату исключительно на свои счета.

Даже инспектор не всегда способен понять, поддельный полис ОСАГО перед ним или нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Бороться с этим крайне сложно. Думаю, что рецепт тут может быть только один — государство должно жестче контролировать деятельность страховых компаний и их ценовую политику. Не секрет, что тарифы на ОСАГО завышены приблизительно на 20 процентов. Если установить адекватные цены на страховку, то желающих покупать полисы в подворотне станет в разы меньше», — заверил Похмелкин.

За последние четыре года число проданных полисов ОСАГО резко снизилось, следует из данных РСА). В 2013 году страховщики продали 42,7 млн полисов ОСАГО, в 2014 году — 42,6 млн, в 2015 году продажи сократились до 39,8 млн, а за 2016 год упали до 39,05 млн. За прошлый год продажи выросли незначительно — до 39,2 млн полисов. Любопытно, что продажи ОСАГО падают при росте автопарка. Так, в прошлом году продажи новых автомобилей выросли на 11,9% до 1,5 млн машин — такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Юристы советуют для страхования автомобиля выбирать популярные компании, которые работают на рынке не первый год. При этом стоимость страховки у всех компаний должна быть одинаковой. Если вам предлагают полис по заниженной стоимости, то следует насторожиться. Именно поэтому каждый раз перед страхованием автомобиля необходимо просмотреть действующий список страховых компаний. Не исключено, что компания, в которой вы ранее страховались, уже разорилась. После приобретения полиса следует проверить его номер на официальном сайте РСА. В случае его отсутствия, не остается ничего другого, кроме как обращаться с заявлением в правоохранительные органы.