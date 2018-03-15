Почему пенсионный возраст в России повысят, но только для женщин

15:25 15 марта 2018 0

Судя по всему, женщинам в России придется работать до глубокой старости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пенсионный возраст в России следует повысить только для женщин. Если планку переместить для мужчин, то подавляющее большинство из них просто не будут доживать до заслуженного отдыха. Как утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты, у государства просто не остается другого выхода.

Авторы исследования «Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски», проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС (имеется в распоряжении «URA.RU»), утверждают, что в современной России демографический потенциал повышения пенсионного возраста для мужчин крайне ограничен.

Женщины в России традиционно живут дольше, чем мужчины Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«При пенсионном возрасте 60 лет ожидаемая продолжительность жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до 60 лет — 68%. Это одни из самых низких показателей… среди стран с развитой системой обязательного пенсионного страхования. При повышении пенсионного возраста до 63 лет оба этих показателя становятся наихудшими в данной группе стран», — говорится в докладе.

В то же время исследователи указывают на то, что пенсионный возраст можно повысить для российских женщин: «При пенсионном возрасте 55 лет ожидаемая продолжительность жизни на пенсии составляет около 26 лет, а вероятность дожития 20-летних женщин до 55 лет — 92%. При повышении пенсионного возраста до 60 лет показатели России будут на среднем уровне среди представленных стран [РФ сравнивалась с Болгарией, Литвой, Израилем, Венгрией, Португалией, Грецией, Италией, Францией, Данией, Испанией, Канадой, Японией, Германией и др.]».

Научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов заявил «URA.RU», что в ближайшие три-пять лет пенсионный возраст в России в любом случае будет повышен:

«Это продиктовано исключительно демографической ситуацией. Численность людей трудоспособного возраста в стране заметно снижается, при этом стремительно растет армия пенсионеров»,

— пояснил эксперт. При этом согласился с тем, что потенциал для повышения пенсионного возраста у женщин действительно выше, чем у мужчин.

«Если государство не может обойтись без повышения пенсионного возраста, то тогда его, конечно, надо увеличить только для женщин, поскольку они живут гораздо дольше», — пояснил «URA.RU» руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. По его мнению, если мы хотим продлить жизнь мужчинам, то повышать для них пенсионный возраст ни в коем случае нельзя: «Мы очень часто говорим о равноправии полов. Но, раз так, мужчина не должен находиться в худших условиях, чем женщина. Согласитесь, что в большинстве случаев сильная половина человечества и так работает в куда более тяжелых условиях».

Многие мужчины в России рискуют просто не дожить до пенсии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Социологические исследования показывают, что реальный мотив негативного отношения населения к повышению пенсионного возраста — не состояние здоровья и усталость, а отдаление возможности раннего начала периода «двойных выплат» — пенсии и заработной платы одновременно.

Экономический аналитик Артем Ермолаев в разговоре с «URA.RU» указал на то, что для россиян сегодня выход на пенсию — это не столько прекращение трудовой деятельности, сколько момент, когда они начинают получать стабильный дополнительный доход в виде пенсии. «Получается, что в большинстве своем люди возражают не столько против повышения пенсионного возраста как такового, сколько против той гипотетической угрозы, что они будут получать пенсию позже», — пояснил он.

Ермолаев также отметил, что «ставку придется делать только на женщин». «Это, наверное, не совсем хорошо звучит, но все неизбежно идет к тому, что много и долго придется работать именно женщинам. Мужиков жалко — угробим же», — резюмировал собеседник агентства.

Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин считает, что такой дискриминационный подход вызовет возмущение у женщин. «Конечно, для них эта идея выглядит не особо привлекательно. Думаю, что нам надо стремиться к модели, при которой повышение возраста выхода на пенсию будет происходить плавно, с небольшим опережением для женщин», — пояснил он «URA.RU».

Ранее стало известно, что пенсионный возраст в России власти начнут повышать с 2020 года. Такой прогноз дали эксперты Внешэкономбанка в докладе, опубликованном на сайте организации. Аналитики указывают на то, что с 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста.