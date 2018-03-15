Москва дала губернаторам новые установки на выборы президента

19:21 15 марта 2018 2

Губернаторы должны показать результат выборов 2012 года Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Накануне выборов президента России федеральный центр изменил установки для региональных властей. Если почти весь прошлый год политическая тусовка обсуждала красивую формулу успеха «70/70» (явка избирателей 70%, за действующего президента должно проголосовать 70% от пришедших), то за несколько дней до самого голосования территории получили новые установки. Об этом сообщило одновременно сразу несколько телеграм-каналов, как региональных, так и федеральный «Давыдов.Индекс», регулярно попадающий в топ телеграм-каналов страны.

Собеседник «URA.RU» в администрации одного из уральских регионов подтвердил основные тезисы телеграмщиков: центр действительно дал другие установки. Результаты проведенной работы будут зависеть не от процентов, а от количества голосов за основного кандидата. Их должно быть не меньше, чем на выборах в 2012 году. При этом, достигать результат нужно честным путем: вбросы в день голосования строго-настрого запрещены. Пойманные на вбросах чиновники будут увольняться. Их место займут победители конкурса «Лидеры России», на который Кремль делает ставку, как на кузницу кадров.

Весь 2017 год политологи говорили о том, что губернаторам поставлена цель — набрать 70% голосов за Владимира Путина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Федеральный центр решил поменять установки ради чистоты на выборах, полагает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «В некоторых регионах явки даже в 65% будет трудно добиться. Стало понятно, что, если губернаторы будут тянуть явку к 70%, то неизбежны рисовка голосов и фальсификации. В итоге все это поставит под вопрос легитимность выборов», — отметил политолог в беседе с «URA.RU».

О важности вопроса легитимности для центра говорит и глава близкого к Кремлю экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. «Легитимность власти достигается только на честных выборах. Фальсифицированные выборы не несут пользы ни обществу, ни гражданам, ни тем, кого избрали», — отмечает политолог.

Новые установки не станут проблемой для регионов, замечает политолог Андрей Колядин. «Достигнуть их будет несложно, кроме того, на этих выборах есть все перспективы того, что первое лицо получит даже больше голосов, чем на предыдущих», — рассказал он «URA.RU».

По словам собеседника «URA.RU», близкого к Кремлю, вброс о явке в 70% был сделан намеренно, чтобы отвлечь оппозиционера Алексея Навального на бойкот выборов.

«Навальный съел эту уловку. Вместо того, чтобы блокироваться с кем-то из оппозиционных кандидатов и добавить условному Грудинину лишние 10%, он начал кампанию на бойкот», — отмечает источник «URA.RU».

Иное поведение Навального действительно могло бы повлиять на ход всей кампании, считает Гращенков. «10% к одному из кандидатов могли бы добавить иллюзорную возможность для второго тура. Если победа Путина в первом туре не была бы очевидной, это создало бы дополнительное оживление в стане оппозиции», — рассказал Гращенков.

С середины января по март 2018 года кандидат от КПРФ Павел Грудинин упоминался в федеральных СМИ лишь в негативном контексте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отдельная установка дана и по кандидату от КПРФ. Категорически запрещено оказывать давление на штабы Павла Грудинина, говорит собеседник «URA.RU» в региональной администрации. «Информационная кампания против него была признана успешной, дальше трогать его нет никакого смысла», — заметил собеседник агентства.

«Большинство избирателей уже приняло решение. Основной электорат окончательно определяется примерно за 10 дней до выборов. Смысла „минусовать“ кого-либо кандидатов уже нет. Это будет только раздражать людей и оттолкнет их от выборов, негативно влияя на явку. Грудинин получит свои проценты, уменьшить их сейчас уже не удастся», — рассказал Андрей Колядин.

Напомним, выборы президента состоятся 18 марта. В них участвует восемь кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин и лидер «Партии Роста» Борис Титов.