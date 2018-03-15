«Оппозиционеры на зарплате» устроили предвыборный скандал в Тюмени

22:12 15 марта 2018 0

Доверенному лицу Явлинского пришлось отзывать удостоверения наблюдателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оппозиционные лидеры Тюмени в очередной раз оказались в центре скандала. Доверенное лицо кандидата в президенты Григория Явлинского Михаил Аверин написал письмо в избирком об отзыве удостоверений наблюдателей, так как под их видом на участки пытались проникнуть активисты оппозиционера Алексея Навального. Об этом 15 марта «URA.RU» сообщил сам Михаил Аверин.

«Я как доверенное лицо кандидата в президенты Явлинского отзываю удостоверения наблюдателей, потому что эти документы попали в руки людей, которые не собираются следить за чистотой выборов. Они планировали идти на избирательные участки только ради того, чтобы устроить там скандалы. — пишет Аверин. — У меня много вопросов к действующей власти. Но чтобы указывать на чужие недостатки побеждать нужно в белых перчатках».

Оппозиционеры планируют устроить скандал на президентских выборах в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как объяснил агентству тюменский политолог Александр Безделов, таким образом несистемная оппозиция пытается увеличить количество своих общественных наблюдателей на выборах, и в дальнейшем завалить избирком спамом фейковых жалоб о нарушениях, якобы допущенных в ходе голосования. Этот нехитрый прием позволит им дискредитировать весь избирательный процесс в регионе.

«В Тюмени существует два лагеря несистемной оппозиции: первый лагерь возглавляет Александр Куниловский из штаба Алексея Навального вместе с Антоном Михальчуком, который работает как в штабе Ксении Собчак, так и в отделении „Открытой России“. Второй лагерь возглавляет Юрий Рябцев, который раньше был членом КПРФ, но активно подрабатывал в „Открытой России“»

Безделов отметил, что данные политики показывают свою политическую импотенцию, являются «оппозиционерами на зарплате», а их деятельность сводится к тому, чтобы найти источник постоянного дохода и устраивать информационный шум ради денег. «Этим людям все равно, где работать, главное — чтобы платили. Идеология для них — лишь прикрытие, они согласятся на любую деятельность ради заработка независимо от политического окраса. В профессиональном плане это полнейшие неликвиды, пользы от их деятельности просто нет — как для общества, так и для их нанимателей», — комментирует политолог.

Биография оппозиционных лидеров Тюмени состоит из большого количества темных пятен. Антон Михальчук в 2012 году попался на краже спиртного в магазине «Перекресток», но уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Сейчас ему 27 лет, он подрабатывает школьным репетитором по истории, об этом свидетельствуют его аккаунты в социальных сетях.

Тюменские оппозиционные лидеры дважды попадались на краже алкоголя в магазинах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Весной 2018 Михальчук, будучи сторонником «Открытой России», заявил о поддержке федеральной акции Алексея Навального «Надоел!» и стал агитировать знакомых на участие в пикете. Однако сам на пикет не пришел, заявив, что был задержан в этот день полицией. В полиции факт задержания Михальчука опровергли, а сам он подвергся общественной критике со стороны единомышленников.

Александр Куниловский до 2015 года работал в подчинении у владельца УК «Жилищный стандарт» Павла Столбова. С тех пор Куниловский официальной работы не имеет. Запись в его трудовой книжке, которую он предоставил в избирательную комиссию на выборах 2016 (заместитель директора по экономике в ООО «ПКФ «АГАТ»), по словам тещи Куниловского Тамары Медведевой, является фиктивной. Женщина публично заявила об этом в социальных сетях

Комментарий тещи на личной странице Кулиновского во «Вконтакте» СКРИН: Во «ВКонтакте»

«Господин координатор тюменского регионального отделения партии прогресса вы уже два года простой „советский“ безработный. Получаете от государства дотации на детей (отпиливаете в свою пользу кусочек бюджета) и при этом пытаетесь толковать о РосПиле. По-моему это некорректно. Может, стоит устроиться на работу и содержать свою семью как подобает мужчине», — написала под записью Куниловского Тамара Медведева.

Юрий Рябцев до января 2018 года являлся членом КПРФ и даже баллотировался от этой партии в Ишимскую районную Думу, но потерпел неудачу. Также он пытался примкнуть к ОНФ, параллельно работая с «Открытой Россией» (публикации Рябцева появляются на ресурсах партии). По информации источников, сейчас Рябцев активно пытается попасть в проект «Открытой России» по поддержке кандидатов на городские выборы.

В «Открытой России» Штабах Собчак и Навального работают одни и те же люди СКРИН: Страница Михальчука во «ВКонтакте»

Несмотря на то, что в начале 2000-х Юрий Рябцев имел статус адвоката и даже был учредителем «Тюменской межрегиональной коллегии адвокатов» (действует до сих пор, ИНН 7203133947), а также учредителем созданной несколькими адвокатами и юристами компании «АББ-Юриус» (ликвидирована), в данный момент, он работает сторожем в ООО «Стеклоцех» (ИНН 7203120666). Рябцев находится в разводе и вынужден платить алименты на четырех детей от нескольких браков. В данный момент, по данным службы судебных приставов, в отношении него нет исполнительных листов, но несколько лет долги по алиментам приходилось взымать принудительно.

Еще одним активным оппозиционером Тюмени является юрист Михаил Уваров 1995 года рождения. Несмотря на разногласия между Ксенией Собчак и Алексеем Навальным, Михаил Уваров, также как и Антон Михальчук, работает сразу на два лагеря, оказывая юридические услуги сразу двум политическим штабам. Так же как и Михальчук, Уваров попался за кражу спиртного, но уже в магазине «Пятерочка». Согласно постановлению Ленинского районного суда от 27.09.2017 года, Уваров был подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ сроком на 50 часов за попытку кражи алкоголя.

Как сообщил источник «URA.RU», знакомый с ситуацией в тюменской оппозиции, за год работы тюменский штаб потерял более 75% сторонников Навального (если сравнивать численность митингов).

Рейтинг Навального в Тюменской области упал на 75 процентов за год. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Тюменский оппозиционный штаб не сделал ничего, кроме нескольких записей на своем ютуб-канале, трех митингов, десятка пикетов, выпуска нескольких тысяч экземпляров листовок на принтере, и попытки снять разоблачающий ролик «как у Навального» о губернаторе Тюменской области. За год это мог сделать один человек, сделал это целый штаб с несколькими оплачиваемыми должностями.

Для экспресс-оценки эффективности работы общественной или политической организации достаточно увидеть их массовое мероприятие. Если вы посмотрите, как формируются колонны тюменских политических партий на демонстрации 9 Мая, то увидите, что в каждой колонне все участники близко знакомы между собой: они здороваются, смеются, активно общаются. Это значит, что эти люди где-то познакомились, и где-то видятся, что свидетельствует о том, что в партии бурлит жизнь. К сожалению, этого нельзя сказать о тюменских митингах в поддержку Навального. Его участники стоят группами по два-три человека, даже не здороваясь между собой. Что как бы намекает на то, что видят эти люди друг друга впервые. Об уровне профессионализма организаторов здесь и вовсе лучше промолчать», — комментирует инсайдер.