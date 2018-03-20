«Как VIP могут ненавидеть свой народ, на котором заработали деньги?»

16:47 20 марта 2018 0

Слова Андрея Макаревича про «злобных дебилов» всколыхнули всю Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бурная дискуссия разгорелась после того, как музыкант Андрей Макаревич оказался в центре громкого скандала. На Facebook он, находящийся в США, рассказал, что американцы показались ему «спокойнее, веселее и добрее» российских граждан. При этом лидер группы «Машина времени» отметил, что три года назад в США не замечал такого различия, и сделал вывод, что с россиянами «происходит что-то ужасное». Один из подписчиков предположил, что на людей так повлияла пропаганда. «Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — ответил музыкант.

Андрей Макаревич уже не первый раз оказывается в центре скандалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, некоторые селебрити «охренели от собственного величия и забыли, откуда сами взялись». «Как вы хотите, чтобы к вам относились, если вы сами допускаете такие высказывания? Зачем? Для чего? На песнях Макаревича выросло поколение людей. Отсюда и вопрос — как ты можешь ненавидеть собственный народ, на котором заработал и продолжаешь зарабатывать деньги?! Должно же быть, в конце концов, какое-то уважение», — заявил собеседник «URA.RU».

Вместе с тем он признал, что в Европе люди улыбаются больше, нежели наши соотечественники. «У нас люди порой такие — словно на них мешки взвалили. Надо просто научиться радоваться счастью. Счастье — это не только деньги. Счастье — это, например, и возможность ходить. Меня вот довели до того, что мне стыдно ездить на хорошей машине. Скажут некоторые: мол, совсем зажрался. А вообще я вырос в бедной семье».

По словам Пригожина, россиянам важно перестать завидовать другим и научиться радоваться чужим успехам: «Вот Дробыш [Виктор, продюсер] был голодный, в дырявых носках. И ничего — добился успеха. И я, и Валерия начинали с нуля.

Я что — виноват, что кто-то получает три копейки, а моих мозгов хватает, чтобы заработать шесть? Надо просто работать, а места под солнцем всем хватит».

По мнению российского певца и композитора Юрия Лозы, в последнее время в России люди, набравшие определенную популярность, «начинают говорить не от своего имени, а от имени государства, народа, имени вечности».

Продюсер Иосиф Пригожин призвал не лить грязь на собственный народ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Почему вообще произошел скандал с Макаревичем? Да все на самом деле просто: если бы он сказал, что пресловутый двадцать пятый кадр превращает некоторых людей в злобных дебилов, то никакой беды бы не случилось. Ну, все бы пожали плечами — ну да, все так, дебилы встречаются, в том числе и злобные, куда деваться. А раз такого уточнения нет, то в число злобных дебилов попали все россияне без исключения. Вот сейчас мне звонят друзья, знакомые, журналисты. Я их всех спрашиваю — считают ли они себя злобным дебилом? Удивительно, но никто не признает себя таковым. Вот и вас спрошу — а вы случаем не злобный дебил? А родители ваши? Вот и я тоже — не дебил, тем более не злобный. И родные у меня — нормальные, и друзья тоже. Тогда вопрос на засыпку: где же все эти россияне-дебилы, откуда их нашел Макаревич?» — заявил Лоза.

По его мнению, «напрашивается вывод, что произошедшее — это проблема Андрея Макаревича и его окружения». «К сожалению, многие судят о жизни, исходя из каких-то своих представлений, убеждений, взглядов, событийного ряда и даже самочувствия. Может, у Макаревича живот в этот момент болел, поэтому и весь мир ему был не мил», — предположил Лоза.

Заведующий сектором изучения интеграционных процессов Института социологии РАН, доктор социологических наук Владимир Мукомель полагает, что скандал с Макаревичем является «следствием атмосферы ненависти, которая сегодня царит в обществе». «Стоит признать, что у нас полностью отсутствует культура спора и компромисса. Это раскалывает общество, мы не готовы слушать и слышать друг друга», — пояснил он «URA.RU». По его мнению, Макаревич, как и другие селебрити, вероятно, считал, что его мнение отражает позицию определенной, пусть и малочисленной группы россиян, и «считал своим долгом донести ее до всех остальных».

«Эта атмосфера непонимания все больше и больше сгущается, при этом стремительно растет дистанциям между различными слоями общества. Тезис — кто не с нами, тот наш враг — становится, к сожалению, все более популярным», — признал Мукомель.

Ранее актер Алексей Серебряков, эмигрировавший в Канаду, заявил, что национальной идеей в России является хамство. Актер Алексей Панин пошел еще дальше, заявив, что «жить в этой стране [России] нельзя». «Это страна гомофобная, люди злые. Они не уважают друг друга», — сказал Панин, подчеркнув, что россияне готовы «уничтожить каждого, кто богаче, успешнее или красивее». Нелестно о родной стране и ее жителях высказывался и другой актер Дмитрий Дюжев.