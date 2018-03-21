Выборы президента развенчали свердловский миф 2016 года

22:26 21 марта 2018 1

Куйвашев доказал, что может самостоятельно вершить политику в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область стала одним из регионов-лидеров по явке и голосам, отданным за Владимира Путина на прошедших в воскресенье выборах президента. При этом еще два года назад федеральный центр считал Средний Урал самой нестабильной точкой на политической карте из-за управленческого кризиса. Именно поэтому в мае 2016 года руководить администрацией губернатора отправили замглавы администрации Екатеринбурга ВладимираТунгусова.

Однако, как утверждают эксперты, очень быстро он поменял статус из равного — в подчиненные, а после губернаторских выборов прошлого года, переизбранный Евгений Куйвашев, фактически отстранил своего сотрудника от политической работы областного масштаба, взяв президентскую кампанию под личный контроль.

В завершившихся в воскресенье выборах президента приняло участие 62,35% свердловчан. В 2012 году явка в регионе была ниже — 58%. По словам федерального политолога, ведущего программы «Давыдов.Индекс» Леонида Давыдова, регион оказался на 30-х позициях по России. «Достаточно средний показатель. Результаты от 60% до 70% показали большинство регионов. В лидерах по явке как всегда республики. Самая низкая явка — на участках в Иркутской и Новгородской областях, в Карелии (56-57%)», — сообщил собеседник «URA.RU».

Эксперты признаются, что не ожидали такого результата от Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прибавка к голосованию за Путина в Свердловской областисоставила +16% в сравнении с 2012 годом. Всего в регионе за действующего президента проголосовало 1555532 человек. Как отмечают собеседники агентства, они не рассчитывали на такой результат. «Я и мои коллеги по цеху, если честно, исходили из результатов 2012 года. Это наша ошибка. Мы не думали, что явка так сильно подрастет. Поэтому регион стал в своем роде открытием этих выборов», — сообщил «URA.RU» гендиректор Институтарегиональных проблем Дмитрий Журавлев.

Леонид Давыдов во время беседы с «URA.RU» также отметил, что не ожидал такой явки, «тем более в Екатеринбурге». «По прогнозам, Ксения Собчак набирала больше, чем есть на самом деле. Так же история с Явлинским. Путин, безусловно, лидер, но такой его результат в Свердловской области — очень интересно», — поделился эксперт.

Более того, выборы на Среднем Урале прошли без серьёзных нарушений. Об этом говорят и координаторы провластного «Центра общественного наблюдения», который курирует свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. И независимая ассоциация наблюдателей «Голос».

По информации «URA.RU», успех президентской кампании признан, как заслуга главы региона Евгения Куйвашева, а не руководителя политического блока Владимира Тунгусова. «Тунгусов не возглавлял областной штаб, и по сути, отвечал только за Екатеринбург», — знает сотрудник администрации губернатора.

Неплохую явку и процент проголосовавших за Путина свердловчан считают заслугой губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Знакомый депутат подтверждает: разговоры о равноправии двух чиновников закончились еще в 2016 году. «Владимир Георгиевич из самостоятельной единицы полностью перешел под руководство Куйвашева. Никакого захвата власти городским функционером не произошло. На губернаторские выборы Евгений Владимирович шел, как самодостаточный кандидат. Одержав победу в сентябре, он полностью замкнул на себя все самые важные политические решения, в том числе президентскую кампанию», — говорит собеседник агентства.

Эту информацию подтверждают источники агентства среди региональной знати. «Тунгусов занимался лишь Екатеринбургом. В предвыборную деятельность муниципалитетов он не вмешивался. Там Куйвашев рулил в ручном режиме, звоня главам муниципалитетов, корректируя их работу. Даже вызывал к себе местных глав, интересовался обстановкой. Если появлялись сомнения либо сам выезжал, либо отправлял членов кабмина. В городах, где присутствуют ФПГ, он лично договаривался с их руководством, с которым он в нормальных отношениях», — сообщил источник.

Глава региона лично договаривался с владельцами крупнейших предприятий региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам руководителя центра политических проблем «ПОЛИС» Александра Кропотина, после губернаторских выборов Куйвашев полностью ассимилировался в регионе. «Он всенародно избранный губернатор. Ни политическое, ни бизнес-сообщество это не оспаривает. Если посмотреть на сегодняшний круг общения Куйвашева — это [владелец РМК Игорь] Алтушкин, [владелец ТМК Дмитрий] Пумпянский, [гендиректор УГМК Андрей] Козицын, митрополит [Екатеринбургский] Кирилл. Это уже говорит о его весе. При таком раскладе, естественно, что у него куда больше рычагов влияния, нежели у руководителя администрации. Не исключаю, что результат в Екатеринбурге во многом заслуга Тунгусова, но в остальном, нет», — считает собеседник агентства.

По словам уральского политолога Александра Белоусова, в этой ситуации очень сложно определить, кто конкретно обеспечил такой результат в Свердловской области: Куйвашев или Тунгусов. «Они все в равной степени сделали вклад. Но раз персонально за результат отвечает губернатор, значит, и такой результат заслуживает больше. Если бы глава региона относился к выборам спустя рукава, то и у нас могла сложится ситуация подобная той, что в Кургане», — считает политолог.

Его мнение отчасти разделяет политтехнолог Александр Пирогов. «У губернатора есть подчиненные. Он раздает им поручения. Тунгусов — один из тех, кто их получает. То, что Владимир Георгиевич обеспечил явку — это чья заслуга? Его самого или губернатора, который дал поручение и проконтролировал?», — говорит Пирогов.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в свою очередь считает, что во время президентских кампаний всегда на первый план выходит первое лицо региона. «Именно от него зависит работоспособность всех органов власти, их мобилизация и работа на результат. Вспомните 2012 год. Тогда в регионе был кризис власти. По сути губернатор был устранен из-за аварии. Что в итоге? Провальная кампания, отставка главы и все вытекающие. Сегодня Куйвашеву удалось собрать власть в регионе и показать неожиданный результат», — сообщил эксперт.