«С повышением НДФЛ высоких зарплат больше не будет»

20:56 22 марта 2018 1

Повышение НДФЛ обострит проблему безработицы, уверены экономисты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россиянам придется забыть о повышении зарплат, если налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет увеличен с 13 до 15 процентов. Кроме того, в стране значительно вырастет безработица, а предприятия будут заинтересованы в том, чтобы нанимать исключительно дешевую рабочую силу. Как утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты, обсуждаемое предложение изменить НДФЛ рискует обернуться массой негативных социальных последствий.

В четверг, 22 марта, газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на источники, что правительство РФ на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева обсуждает вопрос повышения налога на доходы для физических лиц.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов неоднократно заявлял, что его ведомство выступает против изменений НДФЛ, поскольку это стабильный налог. Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщал, что считает необходимым переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц с нулевой ставкой для населения с доходами ниже прожиточного минимума и ставкой 25% для тех, кто получает более 1 млн рублей.

Вице-премьер Аркадий Дворкович уверен: налог в размере 13% «ничем не отличается» от налога в 14 или 15 процентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Позднее вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что рост налога на доходы для физических лиц до 15% с нынешних 13% не приведет к глобальному уходу от налогов, дополнительные 2% налогов могут пойти на здравоохранение. «Это число — 13% — тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел», — сказал он. По его словам, «если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу».

Как пояснил «URA.RU» аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, дополнительная нагрузка по уплате более высокой ставки налога ляжет на плечи работодателей. Однако, признал эксперт, несмотря на это последствия для населения и экономики в целом не станут менее тяжелыми.

«Рост налоговой нагрузки на бизнес, с одной стороны, будет стимулировать переход к „серым“ зарплатам и способствовать росту безработицы. С другой стороны, продолжающееся уже четыре года подряд падение реальных доходов получит свое продолжение в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Повышение налоговой нагрузки вынудит работодателей замедлить или вовсе отказаться от индексации зарплат. В конечном итоге все это выльется в годы стагнации экономики», — заявил Нигматуллин.

Аналитик уточнил, что для бизнеса станет невыгодно нанимать более дорогую рабочую силу: «Например, в ретейле между кассиром человеком и автоматической кассой выбор сделают в пользу последней». Он полагает, что необходимые резервы для бюджета можно изыскать за счет сокращения неэффективных госрасходов.

По оценкам экономиста Артема Ермолаева, повышение НДФЛ даже на 2% «заметит каждый россиянин».

«Высоких зарплат больше не будет. Серой зоны станет еще больше. Все попытки государства вывести бизнес из тени, которые предпринимались на протяжении последних лет, одним росчерком пера будут сведены на нет.

Трудовые книжки и официальные договоры начнут стремительно уходить в прошлое. Каждый работодатель, к сожалению, будет занят только одним делом — ломать голову над тем, как уйти от налогов», — пояснил он «URA.RU».

Он также отметил, что количество побочных эффектов от двухпроцентного повышения налога рискует перекрыть возможную пользу от данного шага: «Экономический рост и сегодня является более чем скромным. Повышение НДФЛ автоматически остановит его. И тогда встанет вопрос — что делать дальше?».

В стране будет востребована только дешевая рабочая сила, говорят эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов полагает, что заявление вице-премьера Аркадия Дворковича о возможном повышении НДФЛ следует рассматривать как «некий вброс». «Власти хотят посмотреть, как к этой идее отнесется общество, как отреагирует бизнес, насколько негативную реакцию вызовет», — сказал он «URA.RU».

По его словам, государство ориентировано на повышение налоговой нагрузки: «Однако, если это начнет отрицательно сказываться на рейтинге главы государства, то, думаю, что в таком виде инициатива реализована не будет».

Впрочем, по оценкам доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, само по себе повышение НДФЛ не слишком опасно. «Это бизнес, конечно, не радует, но и катастрофой не является. Гораздо опаснее — другое. Повышение грозит открыть ящик Пандоры. Один раз повысив налоги, очень трудно удержаться от их дальнейшего повышения. А вот это уже и представляет реальную опасность», — сказал «URA.RU» экономист.