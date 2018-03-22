В челябинский суд привезли показания Юревича из Лондона

21:44 22 марта 2018 0

Михаил Юревич (на фото) уже второй раз выразил готовность дать показания в суде по делу Константина Цыбко Фото: Вадим Ахметов, коллаж — Полина Крюкова © URA.RU

В челябинский облсуд из Лондона доставили письменные показания бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича в рамках апелляции экс-сенатора Константина Цыбко на обвинительный приговор озерского суда. Пока документ не приобщен к делу. Этот вопрос рассмотрят после окончания прений. Сам Константин Цыбко уверен, что это очередные показания в его пользу. Интрига сохранится до середины следующей неделе. А пока обвиняемый выступает сам.

Перед началом заседания, Константин Цыбко заметил, что у него после голодовки и из-за опухоли ухудшилось зрение и подскочило давление. «Но буду участвовать в заседании в любом состоянии здоровья», — заверил он.

Адвокат Степан Гузей сразу попросил об отводе гособвинителя Галины Чеблаковой на основании ч.2 ст. 61 УПК РФ (судья, прокурор, следователь, дознаватель не могут участвовать в производстве по уголовному делу, если имеются основание полагать, что они заинтересованы в исходе дела). «Чеблакова назвала Цыбко „засранцем“. Это подтверждается заключением экспертов. И свидетельствует, что у гособвинителя имеется заинтересованность в исходе», — сказал защитник.

Константин Цыбко выступает в суде по видеосвязи из СИЗО-4 Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Константин Цыбко сделал аналогичное заявление. «После этого гнусного случая в присутствии прессы Чеблакова заявила, что даже слова такого не знает. А я получил замечание за то, что выражением лица высказывал недовольство выступлением Чеблаковой… Она лжет, считая, что выше суда и закона. Очевидно, она заинтересована в исходе уголовного дела. Я подал заявление в следственный комитет о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 297 УК РФ [неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников разбирательства]. Ст. 9 УПК РФ запрещает уничижительное обращение к участникам процесса. Будем писать жалобы в Генпрокуратуру и Верховный суд, к этим документам приложим аудиозапись заседания и данные экспертизы. По итогам рассмотрения Чеблакова может быть лишена высокой должности», — заверил Константин Цыбко.

Второе заявление касалось ответа начальника управления исполнения приговоров и спецучета ФСИН Игоря Вединяпина на запрос депутата Госдумы Владимира Жириновского. В документе говорится, что именно по решению челябинского облсуда Цыбко переведен из челябинского СИЗО-1 в СИЗО-4 Златоуста. «Ни мне, ни адвокатам не представили такое решение, поэтому мы были лишены права обжаловать его. В этом письме также дезинформируют Жириновского о том, что у меня нет опухоли, в допобследовании врачей я не нуждаюсь — чтобы показать меня лжецом. Мне в тот же день пишут медики, что я поступил в СИЗО-4 с новообразованием. Я уверен, что ФСИН и прокуратура пытаются скомпрометировать суд, чтобы прикрыли их нарушения. Я участвовал в назначении судей, видел честных судей. Я уверен, что в Верховном суде разберутся, а Генпрокуратура избавится от людей, которые компрометируют ведомство», — добавил Цыбко.

После этого уже Степан Гузей попросил приобщить также письменные показания экс-губернатора Михаила Юревича, которые адвокат привез из Лондона. Документ заверен нотариусом. «Ходатайство о допросе Юревича по телемосту из Израиля заявлялось еще в озерский горсуд, но нам было отказано. Процессуальное нарушение до сих пор не устранено. Ведь есть согласие Юревича, установлено место его нахождения», — отметил защитник обвиняемого. Суд отказал в рассмотрении обоих ходатайств, потому что на стадии прений это не предусмотрено. Документы будут рассмотрены позднее.

Степан Гузей (в центре) обратил внимание, что еще не дана оценка статусу его подзащитного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приступив к прениям, Гузей заметил, что не установлен предмет взяток и нет свидетельств о фактах их передачи. «Их и не могло быть, потому что Цыбко взяток не брал. Следствие установило соответствие доходов расходам семьи. Все доводы суда первой инстанции основаны на показаниях преступников, на желании избежать ответственности», — сказал адвокат. По его словам, не разрешен до сих пор вопрос о спецстатусе Цыбко. По мнению адвокатов, на 24 сентября 2015 года он был сенатором и обладал неприкосновенностью, поэтому нельзя было в тот день передавать дело в суд без согласия Совета федерации.

Константин Цыбко построил свое выступление на обличении своего оппонента прокурора Галины Чеблаковой, главного свидетеля обвинения Евгения Тарасова, который якобы давал взятки экс-сенатору за назначение главой администрации Озерска, и решения Озерского горсуда.

«На протяжении всего суда лилась ложь. Сначала, чтобы оговорить Цыбко. Затем, чтобы спасти фальсификаторов. Любой факт, который в Москве является основанием для уголовного дела, в Челябинской области не замечаются. Двойные протоколы называют ошибкой. Установлено, что свидетели дали взятку руководителю МУП, но это не замечается. Выясняется, кто получал похищенные деньги. Но это остается без внимания. Показания свидетеля меняются, когда Цыбко представляет опровержения. В обвинении говорится, что исключительно все похищенные деньги отдавали Цыбко. На суде выяснилось, что похищенными деньгами Тарасов возвращал долги. Суд рассматривает дело только в пределах обвинения, но в приговор вписываются новые факты. На все это говорится, что это техническая ошибка», — замечает экс-сенатор.

Константин Цыбко все заседание опровергал выступление прокурора Галины Чеблаковой (на фото) и решение суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одним из показательных моментов обвиняемый назвал выяснение деталей первой его встречи осенью 2010 года с Тарасовым. Совпадают показания Цыбко, депутата Госдумы Марселя Юсупова и его помощника Эммы Салимовой. Показания Тарасова менялись несколько раз, но именно они легли в основу обвинения и приговора.

Константин Цыбко считает, что магнитогорца Тарасова кто-то другой продвигал сначала на должность замминистра промышленности области, затем — в сити-менеджеры Озерска. К тому же свидетель утверждает, что после первой встречи с Цыбко вопрос быстро решился, они постоянно созванивались и встречались. Но, кроме его слов, ни одного доказательства этому нет. «Геолокация показывает, что до 18 мая мы не были в одном городе и ни разу не созванивались. Но суд в приговоре делает вывод, что в марте встречались. На допросе Тарасов сказал, что на первой встреча разговора о должности главы мэрии Озерска не было. Но в обвинении это есть, несмотря на отсутствие доказательств.

Вчера депутата Госдумы Леонида Слуцкого оправдали по обвинению в сексуальных домогательствах журналисток. Объяснили тем, что никого без доказательств нельзя обвинять. Можно! Посмотрите на мой суд», — продолжал экс-сенатор.

Вопреки словам Тарасова, свидетели утверждают, что действовавший тогда «политический» вице-губернатор Николай Сандаков велел помощнику мэра Озерска помочь будущему главе администрации в городе и присылал его резюме. Сандаков говорит, что Салимова рассказала Юревичу о Тарасове. Да и сам Тарасов на допросе говорил, что Салимова рассказывала о связях с Юревичем и в ресторане «Марио» в Москве по просьбе мэра Магнитогорска Евгения Тефтелева попросила его встретиться с Тарасовым.

«Возьмите последние дела министра финансов Алексея Улюкаева и кировского губернатора Никиты Белых — там многое зафиксировано. А у меня в деле нет доказательств того, что я был знаком с Тарасовым. А вот обратных фактов и показаний свидетелей — масса. Геолокация показывает, что я весь период конкурса на пост сити-менеджера Озерска не был в Челябинской области. Почему суд верит одним словам Тарасову? Он похитил деньги, и условием его освобождения была дача показаний против меня. В связи с этим он освобожден от наказания. Вот [глава столичного ГСУ СКР] Александр Дрыманов остается в должности, несмотря на показания на него людей, которые находятся под следствием. Потому что нельзя им безоговорочно верить. А в деле Цыбко можно!», — возмущается бывший сенатор.

Все обвинение и приговор основаны лишь на показаниях Евгения Тарасова (на фото), утверждает экс-сенатор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам обвиняемого, экс-вице-губернатор Александр Уфимцев, первый вице-спикер Заксобрания области Юрий Карликанов, экс-начальник управления организационной и контрольной работы правительства области Александр Токий, бывший мэр Озерска Александр Калинин, местные депутаты и члены конкурсной комиссии по выборам сити-менеджера Озерска утверждали, что Цыбко не лоббировал назначение Тарасова.

В деле есть письмо Росатома за подписью действовавшего тогда главы госкорпорации Сергея Кириенко, где говорится, что никакого влияния на назначение сити-менеджера в подведомственном этой структуре городе Цыбко не оказывал. В телефоне Тарасова есть переписка по СМС с действовавшим тогда первым вице-губернатором Сергеем Комяковым, вице-премьером правительства области Алексеем Овакимяном, Евгением Тефтелевым, но с Цыбко нет. Калинин и Токий говорили, что звонили Тефтелеву для консультаций по кандидатуре Тарасову, и тот рекомендовал его.

«Слова Тарасова „по слухам“, „якобы“ в приговоре суд поменял, исказив суть показаний. А потом мы возмущаемся, когда нас обвиняют в смерти разведчика Сергея Скрипаля, спортсменов — в допинге. У нас в суде то же самое происходит сейчас. Россию шельмуют по показаниям одного человека. Со мной происходит то же самое», — заверил Константин Цыбко.

Экс-сенатор привел еще массу таких примеров. «Судье достаточно показаний одного лишь Тарасова! Легко оценивать человека, не находясь в клетке, не будучи под пытками и не имея опухоль. Но я все равно буду бороться!», — подвел обвиняемый итог первому дню его выступлений в прениях. По его прогнозу, он закончит ориентировочно в следующую среду.